News Brevi – 09.02.2021

LEONARDO: PRIMI NEL DEFENCE COMPANY INDEX 2020 DI TRANSPARENCY INTERNATIONAL – Leonardo scala la classifica e raggiunge il livello più alto del Defence Companies Index on Anti-Corruption and Corporate Transparency (DCI) elaborato da Transparency International. Dopo un accurato processo di analisi delle principali società del settore Difesa & Sicurezza a livello mondiale durato circa due anni, l’organizzazione non governativa ha riconosciuto e premiato le misure messe in atto da Leonardo con l’adozione di politiche più stringenti in tema di anticorruzione e il sensibile incremento del livello di trasparenza. Grazie a queste azioni, Leonardo ha scalato il ranking rispetto all’ultima rilevazione del 2015, con un punteggio decisamente elevato ed ulteriormente rafforzato che la colloca nella “Fascia A”, la più alta nella scala di valutazione. L’assessment è basato esclusivamente sull’analisi delle informazioni accessibili a tutti gli stakeholders, ed ha analizzato 134 società del settore di 38 Paesi in tutto il mondo. Attraverso un lungo e costante impegno intrapreso nel corso degli ultimi anni, Leonardo si è dotata di un nuovo codice etico, ha potenziato le responsabilità e i controlli interni in materia di Internal Audit, Offset e Trade Compliance, varato un nuovo codice per la gestione dei rapporti con i fornitori, emesso nuove e vieppiù stringenti linee guida per promotori e consulenti commerciali, ottenuto, unica nel settore, la certificazione ISO 37001:2016 “Anti bribery management system”, promosso campagne di whistleblowing interne e adottato nuove metodologie di risk assessment, con particolare attenzione ai profili anticorruzione legati alla conduzione responsabile del business. “Raggiungere la fascia più alta dell’indice elaborato da Transparency International è il frutto di un incessante lavoro di team integrato e coeso che ha coinvolto tutte le funzioni aziendali preposte che ha permesso il raggiungimento di un risultato particolarmente significativo e fonte di orgoglio per tutte le persone di Leonardo. Il riconoscimento dimostra come il rispetto delle regole legate al contrasto alla corruzione nella condotta del business sia centrale e prioritario per svolgere al meglio la nostra attività in tutti i Paesi in cui operiamo”, afferma Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo. L’importante attestato giunge dopo la nomina di Leonardo come azienda Lead, per l’impegno nella promozione dei dieci principi del Global Compact relativi ai diritti umani, al lavoro, all’ambiente, alla lotta alla corruzione e al sostegno di iniziative a supporto dei Sustainable Development Goals (SDGs), promossi dalle Nazioni Unite.

AMERICAN AIRLINES: NON-STOP SERVICES DA MIAMI VERSO TEL AVIV E PARAMARIBO – American Airlines sta rafforzando il suo impegno per il suo hub di Miami con l’annuncio di due nuove rotte internazionali per Tel Aviv (TLV) e Paramaribo, Suriname (PBM), a partire da questa estate. La compagnia aerea sta inoltre introducendo due nuove rotte nazionali dall’hub MIA a Little Rock, Arkansas (LIT) e Portland, Maine (PWM), operanti dal 5 giugno al 16 agosto. Tutti i voli saranno disponibili per l’acquisto il 15 febbraio. American completerà il servizio recentemente annunciato da New York (JFK) a TLV con voli da MIA a TLV che verranno lanciati a giugno. Il servizio tre volte alla settimana da MIA a TLV inizia il 4 giugno e opererà con un Boeing 777-200. I clienti avranno la possibilità di scegliere la Flagship Business, con sedili reclinabili, la Premium Economy o la Main Cabin sul volo di 12 ore. La compagnia aerea intende offrire pasti kosher per il pre-ordine e vino kosher a bordo. A partire da luglio, American sarà anche il primo e unico vettore statunitense a offrire un servizio non-stop verso PBM. I voli opereranno cinque volte a settimana con un Airbus A319, con un programma conveniente per i clienti che viaggiano attraverso gli Stati Uniti per collegarsi tramite MIA. Come nuova destinazione per la compagnia aerea, il Suriname diventa il nono paese servito in Sud America. Quest’anno i clienti possono anche aspettarsi più frequenze per i Caraibi da MIA. MIA aumenterà anche il servizio verso l’America Latina, con 12 destinazioni che vedranno più frequenze quest’estate rispetto al 2019. A partire dal 5 giugno, la compagnia aerea lancerà il servizio sabato da MIA a LIT e PWM. Questa è la prima volta che American opererà questo servizio durante i mesi estivi. American ha continuato ad aumentare la sua capacità in America Latina e nei Caraibi. Quest’estate, American prevede di aumentare del 16% la capacità nella regione da MIA rispetto al 2019.

SAS: ANNUAL GENERAL MEETING IL 17 MARZO 2021 – Gli azionisti di SAS AB sono invitati a partecipare all’Annual General Meeting di mercoledì 17 marzo 2021. A causa della pandemia COVID-19 e al fine di ridurre il rischio di diffusione del virus, il Board ha deciso che l’Annual General Meeting si tenga senza la presenza fisica di azionisti, rappresentanti e terzi e che gli azionisti abbiano la possibilità di esercitare i propri diritti di voto solo mediante voto anticipato (voto per corrispondenza). Le informazioni sulle deliberazioni assunte in assemblea saranno rese disponibili il 17 marzo 2021 non appena sarà definitivamente confermato l’esito della votazione per corrispondenza.

EASA RILASCIA IL SECONDO PACKAGE DI EASY ACCESS RULES COME DYNAMIC ONLINE PUBBLICATIONS – Nel continuo impegno per migliorare l’accesso al materiale normativo, l’EASA eRules project ha prodotto pubblicazioni consolidate sotto il nome di “Easy Access Rules” in formato PDF. Sono ben noti tra le parti interessate e fanno parte dei documenti più scaricati. EASA ha iniziato a rendere disponibili queste “Easy Access Rules” anche come pubblicazioni online dinamiche. Il formato di queste pubblicazioni è pensato anche per tablet e telefoni cellulari e permette di filtrare i contenuti in modo da ottenere una visualizzazione adeguata alle proprie esigenze. Come secondo pacchetto, le seguenti Easy Access Rules sono disponibili come pubblicazioni online: Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems; Easy Access Rules for Airworthiness and Environmental Certification; Easy Access Rules for Additional Airworthiness Specifications; Easy Access Rules for Standardised European Rules of the Air (SERA); Easy Access Rules for Balloons; Easy Access Rules for the Basic Regulation (Regulation (EU) 2018/1139). Già a dicembre 2020 sono state rilasciate le seguenti pubblicazioni online delle Easy Access Rules: Easy Access Rules for Air Operations; Easy Access Rules for Continuing Airworthiness; Easy Access Rules for Aerodromes. EASA eRules è un rules digitalisation project.

BOMBARDIER AMPLIA LE OFFERTE DI ASSISTENZA NEI SERVICE CENTRE IN EUROPA PER I CHALLENGER AND LEARJET CUSTOMERS – Bombardier ha annunciato che sta rafforzando le sue maintenance capabilities presso le sue service facilities in Europa, a seguito di un nuovo accordo con StandardAero. La partnership migliorerà la customer experience per i Learjet and Challenger aircraft customers, fornendo enhanced engine and APU repair and overhaul capabilities presso i Biggin Hill and Berlin service centres, oltre alle Bombardier line maintenance stations in Europa. I tecnici StandardAero dedicati saranno ora disponibili sul posto in queste sedi per creare uno one-stop-shop per tutte le esigenze riguardo engine, APU and airframe service. Gli operatori Learjet e Challenger avranno ora maggiore tranquillità riducendo i tempi di inattività e i costi, sfruttando al contempo le conoscenze OEM di Bombardier, raggruppando engine and APU maintenance con altri servizi interni di Bombardier, inclusi i principali lavori sull’airframe. Questo vantaggio offre ai clienti la flessibilità di avere un’unica proposta e project management per gli airframe, engine and APU requirements, nonché opzioni di prezzo all-inclusive. “Bombardier si impegna a garantire che i propri clienti ricevano un servizio di assistenza eccezionale per mantenere i loro aerei in volo e questa nuova collaborazione sfrutta le capacità di riparazione e revisione dei motori leader del settore di StandardAero con i servizi di supporto estesi di Bombardier in loco, per creare l’one-stop-shop definitivo per i nostri clienti”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Services and Support, and Corporate Strategy, Bombardier. “Grazie a questo accordo, i nostri operatori beneficeranno dell’esperienza e della competenza senza pari fornite da Bombardier e StandardAero, offrendo l’esperienza di servizio che richiedono e meritano”. “Siamo entusiasti e orgogliosi di lavorare con Bombardier per migliorare la nostra offerta e consolidare la nostra posizione come uno dei principali business aviation engine MRO providers”, afferma Tony Brancato, President, Business Aviation, StandardAero.

DELTA: LA VACCINE WATCH TOWER ASSICURA L’ARRIVO DEI VACCINI A DESTINAZIONE – Delta continua a sostenere lo sforzo globale per sconfiggere la pandemia con numerose spedizioni di vaccini COVID-19 negli Stati Uniti. Questi vaccini vengono spediti con la massima priorità sugli aerei Delta, con l’intero viaggio monitorato dalla Vaccine Watch Tower della compagnia aerea. La Vaccine Watch Tower, aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consente una visibilità end-to-end per tutte le spedizioni, con monitoraggio centralizzato e report per i clienti. Il team segue ogni spedizione dalla prenotazione alla consegna, aggiornando proattivamente i clienti in ogni fase del percorso. Se si verifica un’interruzione durante una qualsiasi parte del viaggio, la Vaccine Watch Tower lavora su un piano di recupero per garantire che i vaccini raggiungano la destinazione finale.