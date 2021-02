News Brevi – 12.02.2021

PARTNERSHIP TRA GEVEN E PRIESTMANGOODE PER IL DESIGN DI NEXT-GENERATION AIRCRAFT SEATS – Geven sta lavorando con la UK design agency PriestmanGoode su una nuova famiglia di next-generation aircraft seats. Il progetto include una revisione completa dei prodotti del catalogo di Geven e mira a fornire al produttore un linguaggio di design distinto guidato da attributi chiave: funzionale, senza tempo, pulito e scultoreo. I nuovi sedili forniranno a Geven un’offerta versatile che migliorerà l’esperienza dei passeggeri, facilmente configurabile per diverse piattaforme di aeromobili, consentendo la personalizzazione da parte della compagnia aerea. “Abbiamo investito in ricerca e sviluppo. Abbiamo individuato i sedili degli aerei di nuova generazione”, afferma Alberto Veneruso, Managing Director at Geven. “PriestmanGoode ha progettato in modo preciso e abile la risposta di Geven alle esigenze dei clienti lungimiranti. I nostri new family line products, che incarnano la partnership tra Geven e PriestmanGoode, si distingueranno sicuramente come concept made in Italy con caratteristiche innovative”. Il progetto include lo sviluppo di una nuova famiglia di sedili Economy, Premium Economy, Premium Economy+ e Business. Saranno svelati all’Aircraft Interiors Expo, Hamburg, 31 agosto – 2 settembre 2021.

SWISS PROROGA LE OPERAZIONI DI VOLO MINIME A GINEVRA FINO AL 27 MARZO – In considerazione degli attuali livelli di prenotazione ancora bassi, che sono ulteriormente diminuiti a causa delle restrizioni di viaggio in Svizzera recentemente inasprite, Swiss International Air Lines (SWISS) estenderà le sue attuali operazioni minime da e per l’aeroporto di Ginevra fino al 27 marzo. SWISS continuerà a offrire servizi tra Ginevra e gli hub di Lufthansa Group di Zurigo (con 13 voli settimanali) e Francoforte (con sette voli settimanali), assicurando così che la Svizzera occidentale rimanga collegata nel miglior modo possibile con il global Zurich-based network di Swiss. È previsto anche un ulteriore volo settimanale tra Ginevra e Pristina. SWISS resta pienamente impegnata a lungo termine nelle sue attività e operazioni a Ginevra. I viaggiatori interessati dalla cancellazione del volo possono riprenotare gratuitamente o ottenere il rimborso del prezzo del biglietto.

QATAR AIRWAYS SI CONGRATULA CON L’FC BAYER MUNCHEN PER LA VITTORIA NELLA FIFA CLUB WORLD CUP QATAR 2020TM – Qatar Airways, compagnia aerea ufficiale della FIFA Club World Cup 2020™, si congratula con l’FC Bayern Monaco che si è assicurato una vittoria per 1–0 in finale. Le finali si sono svolte giovedì al The Education City Stadium, con i rappresentanti europei che hanno battuto il Tigres UANL. I Qatar Airways cabin crew hanno onorato la cerimonia di distribuzione dei premi. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Mi congratulo con l’FC Bayern Monaco per essere emerso come degno vincitore. Vorrei anche elogiare i Tigres per la loro brillante prestazione e per essere arrivati fin qui. La nostra partnership con la FIFA rimane legata alla missione di utilizzare il potere del calcio per unire persone di tutte le età e background. Dopo un’appassionata e divertente campagna FIFA Club World Cup 2020™, non vediamo l’ora di dare il benvenuto al mondo in Qatar, mentre ci prepariamo a ospitare una memorabile FIFA World Cup Qatar 2022™”. Oltre ad essere la compagnia aerea ufficiale della FIFA, Qatar Airways sponsorizza alcuni dei migliori club mondiali, come Al Sadd SC, AS Roma, Boca Juniors, FC Bayern München, K.A.S. Eupen e Paris Saint-Germain. La compagnia di bandiera dello Stato del Qatar ha inoltre collaborazioni chiave con molti altri eventi e organizzazioni sportive di alto profilo.

QATAR AIRWAYS CELEBRA IL CAPODANNO CINESE – Per celebrare il capodanno cinese, Qatar Airways conduce in un viaggio di sapori con un menu di ispirazione orientale a bordo dei voli verso famose destinazioni asiatiche tra l’11 e il 12 febbraio 2021. Alla Al Mourjan Business Lounge di Qatar Airways, i passeggeri avranno l’opportunità di assaggiare la cucina asiatica nell’Hamad International Airport (HIA) di Doha durante lo stesso periodo. I passeggeri premium riceveranno anche tocchi speciali per il capodanno cinese durante la loro esperienza a bordo, con una bevanda di benvenuto orientale speziata a bordo, tovagliette festive e fasce per tovaglioli con i tradizionali simboli di buona fortuna. I passeggeri di Economy Class riceveranno buste rosse con messaggi stimolanti che simboleggiano buona fortuna per il nuovo anno a venire. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “In Qatar Airways riconosciamo l’importanza di celebrare le usanze dei nostri diversi segmenti di passeggeri fedeli. Mentre viaggiano con noi quest’anno, speriamo che apprezzino questa occasione speciale e i deliziosi piatti che i nostri chef hanno creato per loro mentre festeggiano il capodanno cinese”. Qatar Airways attualmente opera più di 800 voli settimanali verso oltre 120 destinazioni in tutto il mondo. Entro la fine di marzo 2021, Qatar Airways prevede di ricostruire la sua rete verso oltre 130 destinazioni. Molte città saranno servite con un programma intenso con frequenze giornaliere o più.

ENAC HA AVVIATO LE VERIFICHE DI COMPETENZA SULLA PROPOSTA DI NUOVO MASTERPLAN DI ROMA FIUMICINO – ENAC comunica: “Con riferimento alle notizie di stampa sul nuovo masterplan dell’aeroporto di Roma Fiumicino presentato da Aeroporti di Roma (ADR) alla Commissione Trasporti della Regione Lazio, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile chiarisce che si tratta di una proposta che deve ancora essere valutata dall’ENAC, secondo le proprie prerogative. La proposta di piano, infatti, è stata presentata dalla società di gestione Aeroporti di Roma all’ENAC lo scorso 20 gennaio e l’Ente ha avviato le azioni di competenza volte a verificare, tra l’altro, che lo sviluppo delle infrastrutture di volo, l’ampliamento del terminal e l’accessibilità aeroportuale siano funzionali e commisurati con le previsioni di traffico che lo scalo romano dovrà soddisfare nei prossimi vent’anni”.

VOUCHER AER LINGUS – Aer Lingus informa: “Un voucher Aer Lingus è il regalo perfetto per viaggiare quando lo si preferisce. Acquistare un voucher Aer Lingus è semplice: basta collegarsi al sito web della compagnia e scegliere la voce Vouchers nella sezione Pianifica e Prenota. Il buono regalo di Aer Lingus è un voucher elettronico di un preciso valore economico, valido per tutti i voli, che può essere utilizzato per acquistare un biglietto elettronico Aer Lingus comprensivo di tasse e supplementi; inoltre è anche possibile effettuare già il pagamento dei bagagli se questi sono pre-registrati durante il processo di acquisto del voucher. Il buono regalo è disponibile in euro, dollari e sterline e non ha scadenza. Il voucher può essere acquistato in ben tredici modalità a seconda della ricorrenza, sia come regalo semplice, adatto a qualsiasi occasione. Una volta completato l’acquisto verrà inviata una mail personalizzabile al destinatario del regalo. Inoltre Aer Lingus, con la campagna Flexi Flights, assicura tutta la flessibilità necessaria per pianificare le proprie vacanze in totale relax. Fino al 30 settembre 2021 è possibile modificare gratuitamente, tutte le volte che lo si desidera e sino a due ore prima del volo, qualsiasi volo prenotato per viaggiare nel 2021. In più, le opzioni di voucher e rimborso, garantiscono ulteriore flessibilità alle prenotazioni. Per ulteriori informazioni visitare la pagina dedicata www.aerlingus.com/plan-and-book/plan/book-with-peace-of-mind/”.

NASCE IL PRIMO AIRBUS EUROSTAR NEO SATELLITE – Airbus Defence and Space ha completato con successo una pietra miliare nella produzione del primo satellite Eurostar Neo, con la riuscita integrazione dei Service and Communication Modules di EUTELSAT HOTBIRD 13F. Il Portsmouth team di Airbus ha consegnato l’EUTELSAT HOTBIRD 13F Communications Module a Tolosa all’inizio di gennaio 2021, dove si è unito allo Stevenage and Toulouse produced Service Module. Il satellite EUTELSAT HOTBIRD 13F sta ora iniziando la sua ultima serie di test in preparazione del lancio. Con la nuova piattaforma Eurostar Neo, la payload capacity può essere notevolmente aumentata, con il Communication Module in grado di ospitare fino a 2 tonnellate di payload e fornire una payload power di oltre 25kW. EUTELSAT HOTBIRD 13F e 13G avranno entrambi una spacecraft power di 22 kW e una launch mass di soli 4.500 kg. François Gaullier, Head of Telecom Systems at Airbus Space Systems, ha dichiarato: “Questa è una pietra miliare importante per il nostro new generation Eurostar Neo programme, ed è ancora più notevole essendo stata raggiunta nonostante la pandemia. Con una maggiore payload capacity e più efficienti power and thermal control systems, Eurostar Neo combina innovazioni importanti con tecnologie collaudate, dando vita a una linea di prodotti che sarà più affidabile che mai, fornendo le migliori performance sul mercato”. La piattaforma Eurostar Neo di Airbus è stata sviluppata nel quadro degli European Space Agency (ESA) Partnership Projects, insieme all’agenzia spaziale francese CNES, e fortemente supportata dall’Agenzia spaziale britannica e da altre agenzie in tutta Europa.

DELTA RIPRENDE I VOLI TRA NEW YORK E SAN PAOLO – Delta riprenderà i voli tra il John F. Kennedy International Airport in New York e il Guarulhos International Airport in San Paolo a partire dal 12 febbraio 2021. La rotta opererà quattro volte a settimana con aeromobili Boeing 767-400 dotati di Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort + e Main Cabin. I voli partiranno dal Terminal 4 del JFK e dal Terminal 3 di San Paolo, dove Delta e i suoi partner offrono un accesso facile e conveniente ai Delta Sky Club o alle lounge partner. La rotta integra anche il servizio giornaliero di Delta tra il suo hub di Atlanta e San Paolo, fornendo significative opportunità di collegamento attraverso due dei principali hub di Delta. “Il ritorno del servizio Delta tra New York e San Paolo ricollega queste due grandi città e offre ai clienti un’esperienza di viaggio più sicura e un comfort superiore su questa rotta importante”, ha affermato Luciano Macagno – Managing Director of Latin America, the Caribbean and South Florida, Delta. “I voli di Delta tra questi due importanti mercati servono anche a collegare ulteriormente gli Stati Uniti con altri paesi dell’America Latina e dei Caraibi. Con voli dagli Stati Uniti verso 36 città della regione, Delta garantisce che i clienti che hanno bisogno di viaggiare possano farlo con facilità e tranquillità, sapendo che la sicurezza dei nostri clienti e dei nostri dipendenti è la priorità di Delta”. Delta ha aggiunto più di 100 livelli di protezione attraverso il suo Delta CareStandard e ha esteso il blocco dei posti centrali fino al 30 aprile 2021, l’unica compagnia aerea statunitense a farlo.

AIR CANADA CHIUDE UN 2020 FORTEMENTE IMPATTATO DALLA PANDEMIA – I ricavi totali di 5,833 miliardi di dollari nel 2020 sono diminuiti del 70% rispetto al 2019. La compagnia aerea ha registrato un EBITDA negativo nel 2020 di 2,043 miliardi di dollari rispetto all’EBITDA del 2019 di 3,636 miliardi di dollari. Air Canada ha registrato una perdita operativa di 3,776 miliardi di dollari nel 2020, rispetto a un reddito operativo di 1,650 miliardi di dollari nel 2019. L’unrestricted liquidity ammontava a 8,013 miliardi di dollari al 31 dicembre 2020. “Con la pubblicazione odierna dei risultati dell’intero anno, chiudiamo l’anno più cupo nella storia dell’aviazione commerciale, dopo aver riportato diversi anni di risultati e crescita record in Air Canada. L’impatto catastrofico del COVID-19 e le restrizioni di viaggio sono state avvertite in tutta la nostra rete, influenzando profondamente tutti i nostri stakeholder. Ciò ha comportato un calo del 73% dei passeggeri trasportati presso Air Canada durante l’anno e una perdita operativa di quasi 3,8 miliardi di dollari. Tuttavia, nonostante un anno di cattive notizie, incertezza e sfide poste da requisiti in continua evoluzione, i nostri dipendenti hanno servito con coraggio i nostri clienti in modo professionale e li hanno trasportati in sicurezza alle loro destinazioni, hanno operato centinaia di voli di rimpatrio, il nostro Cargo team ha trasportato Personal Protective Equipment in Canada e in tutto il mondo. Li lodo per il loro coraggio oltre che per il loro instancabile fervore. È possibile, in queste circostanze eccezionalmente difficili, posizionare bene la nostra azienda per quando usciremo dalla pandemia”, ha affermato Calin Rovinescu, President and Chief Executive Officer of Air Canada.

IBERIA: MODIFICHE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI AEROPORTUALI – Come continuazione dei cambiamenti organizzativi che Iberia ha portato avanti da quando Javier Sánchez-Prieto ha assunto la presidenza della compagnia, e per adattarsi al meglio alle esigenze di tutte le sue aree di business, c’è stato un cambiamento nella gestione dei servizi aeroportuali. Ángel Marcos, fino ad ora director de Servicios Aeroportuarios, sarà il nuovo direttore generale di CACESA, una società di logistica che fa parte del gruppo Iberia ed è un punto di riferimento internazionale nel trasporto merci. José Luis de Luna subentra al capo della direzione dei servizi aeroportuali, con una vasta esperienza di oltre 25 anni nella gestione degli aeroporti e gli ultimi sette in Iberia.