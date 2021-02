British Airways espande l’uso della Digital Travel App VeriFLY

In risposta al rafforzamento dei controlli alle frontiere da parte del governo del Regno Unito, British Airways ha annunciato che intende espandere il trial della VeriFLY digital health app a tutti i voli internazionali in entrata nel Regno Unito.

L’espansione, che entrerà in vigore dal 15 febbraio, è progettata per aiutare coloro che possono viaggiare a soddisfare le mutevoli esigenze di ingresso e facilitare un viaggio senza interruzioni, assicurando che i clienti siano pronti a volare e abbiano la documentazione appropriata in atto, prima di partire per l’aeroporto.

La sperimentazione fa parte del lavoro in corso della compagnia aerea per esplorare digital health travel wallet and document verification solutions, aiutando i clienti e supportando il governo nel garantire la conformità con i requisiti di ingresso del Regno Unito.

La notizia arriva quando Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO, questa settimana ha ribadito che stava lavorando a stretto contatto con IAG, società madre di British Airways, sulla sua IATA Travel Pass app, che è in fase di sviluppo per il lancio nelle prossime settimane.

Sean Doyle, CEO di British Airways, ha dichiarato: “Sappiamo che digital health apps and wallets diventeranno molto comuni quando i viaggi riapriranno. Stiamo esplorando ogni soluzione disponibile per supportare i clienti idonei e il governo del Regno Unito, sia durante questo periodo di viaggi limitati, sia in preparazione per un momento in cui le restrizioni saranno allentate, quando speriamo che molte più persone saranno in grado di riprendere a volare”.

VeriFLY può essere scaricata su un dispositivo mobile ed è progettata per offrire la massima tranquillità prima del viaggio, controllando che i clienti soddisfino i requisiti di ingresso della loro destinazione, fornendo una digital health document verification e confermando l’idoneità. L’utilizzo dell’app VeriFLY sarà facoltativo e i clienti continueranno inoltre a poter dimostrare di soddisfare i requisiti di ingresso di un paese al momento del check-in.

L’app è stata sviluppata con la società di software privata Daon, che collabora anche con alcune delle principali società bancarie e di carte di credito del mondo. Il software consentirà alle persone di combinare la verifica dei documenti di viaggio e i Covid-19 test results in un unico posto, assicurando che i viaggiatori siano pienamente conformi ai requisiti di ingresso per la loro destinazione prima di lasciare casa. I clienti certificati verranno seguiti rapidamente in aeroporto, dove saranno disponibili banchi appositamente designati per il check-in.

British Airways aveva precedentemente annunciato che sarebbe stata la prima compagnia aerea del Regno Unito a iniziare a testare VeriFLY ed è stata data la possibilità ai clienti di utilizzarla, dal 4 febbraio, su tutti i voli da Londra agli Stati Uniti (leggi anche qui). Da allora, il trial è stato esteso per offrire ai clienti sui voli in entrata per il Regno Unito dagli Stati Uniti la possibilità di utilizzarla.

American Airlines, British Airways joint business and oneworld partner, offre ai clienti l’opportunità di utilizzare VeriFLY quando viaggiano negli Stati Uniti da tutte le destinazioni internazionali.

British Airways sta conducendo contemporaneamente testing trial con American Airlines e oneworld su alcune rotte dagli Stati Uniti al Regno Unito. I risultati del processo saranno condivisi con l’Università di Oxford, il partner accademico del processo, e con i governi su entrambe le sponde dell’Atlantico.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: British Airways)