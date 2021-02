SkyTeam lancia il Testing Labs Locator

SkyTeam, l’alleanza globale di compagnie aeree, facilita l’accesso dei clienti ai test COVID-19 con una nuova directory online di oltre 15.000 testing locations in tutto il mondo. Il Testing Labs Locator, powered by TrustAssureTM, consente ai clienti di trovare e prenotare il test COVID-19 di cui hanno bisogno con un fornitore di servizi sanitari di fiducia, inclusi i polymerase chain reaction (PCR) tests, in pochi clic.

Il Testing Labs Locator di SkyTeam evidenzia un numero crescente di testing locations che servono centinaia di città in oltre 75 paesi, in cui i viaggiatori possono assicurarsi un test necessario prima o dopo il volo. Il nuovo strumento è disponibile su SkyTeam.com e sarà implementato sui siti web di molte compagnie aeree associate. Il Testing Labs Locator fornisce ai clienti informazioni tra cui: indirizzo della Test location, dettagli di contatto, orari di apertura e sito web; test disponibili, evidenziando i laboratori che offrono test PCR – i più ampiamente richiesti per i viaggi – ora obbligatori per un numero crescente di paesi in tutto il mondo; link per prenotare il test nel luogo preferito, se disponibile.

“Poiché sempre più paesi richiedono risultati negativi ai test COVID-19 alla partenza e all’arrivo, la collaborazione con TrustAssure rende più facile trovare un luogo affidabile per i test, in modo che i clienti possano viaggiare con maggiore tranquillità”, ha affermato Kristin Colvile, CEO di SkyTeam. “SkyTeam sostiene da tempo soluzioni tecnologiche sanitarie per contribuire a ripristinare la fiducia nella sicurezza dei viaggi aerei internazionali. Continueremo ad espandere la nostra offerta con TrustAssure e altri fornitori di servizi sanitari, per garantire un’esperienza di viaggio sicura e senza interruzioni per i nostri clienti e dipendenti”.

La TrustAssure platform offre ai consumatori l’accesso agli ultimi testing location data in tutto il mondo. Si basa sulla U.S-based CLX Health, sviluppatore di soluzioni che colmano il divario tra medicina e tecnologia dell’informazione, a beneficio del pubblico in generale.

Glenn Field, CEO di CLX Health, ha dichiarato: “La piattaforma TrustAssure offre una directory globale di oltre 15.000 siti di test Covid-19 verificati in oltre 75 paesi. La nostra suite di soluzioni fornisce agli utenti della nostra piattaforma l’accesso a partner, prodotti e protocolli progettati per soddisfare i requisiti di destinazione necessari per viaggiare in tutto il mondo. Siamo davvero onorati di collaborare con SkyTeam, per fornire un’esperienza di viaggio clinicamente valida”.

Il Testing Labs Locator di SkyTeam è l’ultima di una serie di misure sanitarie e igieniche che le compagnie aeree dell’alleanza hanno messo in atto da giugno 2020 per mantenere i clienti più al sicuro durante il volo. Conosciuto come SkyCare&Protect, questo impegno per la sicurezza a livello di alleanza include rigorosi protocolli di pulizia e sanificazione, nonché lo sviluppo di una tecnologia innovativa per garantire l’esperienza di viaggio più sicura e senza interruzioni in ogni fase.

(Ufficio Stampa SkyTeam)