Rolls-Royce annuncia il nuovo CFO

Rolls-Royce annuncia che Panos Kakoullis è stato nominato Chief Financial Officer and Executive Director of Rolls-Royce Holdings plc, succedendo a Stephen Daintith che lascerà Rolls-Royce, come precedentemente annunciato con i risultati intermedi lo scorso anno.

Panos ha trascorso la sua carriera presso Deloitte. Ha lavorato con un’ampia gamma di società multinazionali ed è stato, fino a maggio 2019, Global Head of Deloitte’s Audit and Assurance Practice. Più recentemente Panos è entrato a far parte di PA Consulting.

Warren East, CEO, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la nomina di Panos a Chief Financial Officer, che si unirà a noi nel maggio di quest’anno. Panos ha apportato un cambiamento trasformazionale significativo a Deloitte, razionalizzando e semplificando il business e non vediamo l’ora di beneficiare della sua competenza ed esperienza mentre portiamo avanti la nostra riorganizzazione fondamentale e assicuriamo un futuro sostenibile e prospero per Rolls-Royce”.

Panos Kakoullis ha dichiarato: “Sono molto entusiasta di entrare a far parte di Rolls-Royce in un momento così cruciale. Ho una grande ammirazione per Warren, per il gruppo dirigente più ampio e per l’azienda nel suo insieme e sono orgoglioso di entrare a far parte del team”.

Panos assumerà il suo nuovo ruolo il 3 maggio 2021. Stephen lascerà Rolls-Royce il 19 marzo 2021, poco dopo la pubblicazione dei risultati dell’intero anno 2020 del Gruppo. Per supportare il Gruppo nel periodo di transizione tra Stephen Daintith e Panos Kakoullis, Ben Fidler sarà nominato Interim CFO, attualmente funge da Deputy CFO ed è entrato a far parte dell’Executive Team a partire dal 1° gennaio 2021. Ben è entrato a far parte di Rolls-Royce nel 2017 da Deutsche Bank e continuerà a svolgere le sue attuali responsabilità di Vice President of Business Performance oltre al suo nuovo ruolo.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)