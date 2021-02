Air France testa la ICC AOK Pass solution per la digitalizzazione dei risultati dei test COVID-19

Dall’inizio della crisi COVID-19, le normative relative ai viaggi si sono evolute regolarmente. La presentazione di un test COVID-19 negativo è ora obbligatoria per la maggior parte dei viaggi internazionali e la verifica di questi test, spesso presentati in formato cartaceo, richiede tempo.

Per migliorare l’esperienza dei suoi clienti, Air France annuncia oggi un test dell’ICC AOK Pass, supportato da MedAire/International SOS. L’ICC AOK Pass è un’app mobile, disponibile su smartphone, che consente ai passeggeri di registrare in modo sicuro i risultati del loro test COVID-19 effettuato in un laboratorio partner. Una volta in aeroporto, i passeggeri presentano il certificato sull’app, invece di un test cartaceo. L’ICC AOK Pass fornisce una verifica sicura, in linea con le normative del paese di destinazione, tramite una rete protetta dalla tecnologia blockchain.

Questo periodo di prova di quattro settimane, organizzato con il supporto di Paris Aéroport, inizierà l’11 marzo 2021 su tutti i voli Air France da Paris-CDG a Pointe-à-Pitre (Guadalupa) e Fort-de-France (Martinica). Sarà effettuato su base volontaria, al fine di testare il funzionamento dell’app in condizioni reali e di conoscere le opinioni dei clienti test. Air France condividerà questo feedback con le altre compagnie aeree dell’alleanza Skyteam, che stanno attualmente testando varie soluzioni per la digitalizzazione dei documenti sanitari.

Oltre a testare la soluzione ICC AOK Pass, Air France sta facendo tutto il possibile per assistere i propri clienti e informarli in tempo reale sugli sviluppi delle procedure di viaggio. Un sito web dedicato è a loro disposizione all’indirizzo airfrance.traveldoc.aero.

Dall’inizio della crisi, Air France ha applicato le più severe misure sanitarie e offre ai propri clienti totale flessibilità, con la possibilità di posticipare o annullare qualsiasi viaggio programmato prima del 31 dicembre 2021, gratuitamente e senza prove. Queste misure sono raggruppate sotto l’Air France Protect label e vengono riviste regolarmente man mano che la situazione si evolve. Recentemente Air France ha ottenuto 4 stelle nel “COVID-19 Safety Rating” di Skytrax.

Catherine Villar, SVP Customer Experience – Air France, ha dichiarato: “Migliorare e semplificare l’esperienza del cliente è una priorità costante per Air France. Il test della soluzione AOK Pass è pienamente in linea con questo quadro e l’approccio avviato dall’implementazione dell’Air France Protect label. Siamo convinti che i cambiamenti che stiamo vivendo attualmente cambieranno il nostro modo di viaggiare a lungo termine e ci impegniamo a sostenere tutti i progetti di innovazione che possono aiutarci ad affrontare queste nuove sfide”.

Sébastien Bedu, Product Manager – Airport services at MedAire, International SOS Company specializzata nel supporto alle industrie aeronautiche e marittime, ha continuato: “Siamo molto lieti di supportare Air France con il loro test dell’ICC AOK Pass. Attendiamo con impazienza l’implementazione di successo della soluzione in modo da raggiungere il nostro obiettivo collettivo di settore di aprire nuovamente i cieli in sicurezza”.

AOK Pass è attualmente partner di molti laboratori in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)