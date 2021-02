News Brevi – 18.02.2021

ENAC METTE A DISPOSIZIONE UNA PALAZZINA NELL’AEROPORTO DI FOLIGNO COME CENTRO VACCINALE – L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile rende noto di aver messo a disposizione della USL Umbria 2 una propria palazzina presso l’aeroporto di Foligno, scalo a gestione diretta ENAC, affinché possa essere utilizzata come centro vaccinale anti Covid. La concessione avrà una durata di sei mesi a partire dal 1° marzo 2021 ed è frutto di una proficua collaborazione tra l’ENAC e il Comune di Foligno. La viabilità nelle aree aeroportuali aperte al pubblico sarà disciplinata da un’apposita ordinanza dell’ENAC e il Comune metterà a disposizione degli agenti della polizia municipale e dei volontari della protezione civile. Sarà cura delle autorità competenti fornire informazioni ai cittadini sulle modalità di prenotazione dei vaccini e sull’accesso al centro vaccinale.

IATA: L’UK DEVE INCLUDERE IL TRASPORTO AEREO NEGLI ECONOMICS RESTART PLANS – L’International Air Transport Association (IATA) ha invitato il governo del Regno Unito a includere una visione per l’eliminazione delle restrizioni alle frontiere e il riavvio del trasporto aereo nei suoi piani di ripresa per l’economia del Regno Unito, che dovrebbero essere delineati il 22 febbraio dal Primo Ministro Boris Johnson. “La chiusura dell’economia britannica da parte del COVID-19 ha determinato il più grande one-year decline del PIL dal 1709. Il numero di passeggeri aerei è diminuito del 76% nel 2020. Londra ha perso la sua posizione di città più connessa al mondo. Circa 860.000 posti di lavoro nel settore dell’aviazione, dei viaggi e del turismo sono stati persi o mantenuti solo a causa dei government furlough schemes. Se le attuali restrizioni alle frontiere rimangono in vigore, non vi è alcuna prospettiva di una ripresa del trasporto aereo e questi impatti negativi continueranno, danneggiando l’economia del Regno Unito per una generazione o più. Prima del COVID-19, l’industria aeronautica del Regno Unito ha sostenuto circa 960.000 posti di lavoro e 57 miliardi di GBP di PIL (impatti diretti, indiretti o indotti). Altri 465.000 posti di lavoro sono stati sostenuti attraverso viaggi e turismo legati al trasporto aereo. È quindi fondamentale che l’industria del trasporto aereo sia inclusa nel piano del governo per annullare le restrizioni di blocco”, afferma IATA. “Riconosciamo che il governo deve trovare un difficile equilibrio tra sbloccare l’economia e salvaguardare la salute pubblica. Non chiediamo una data per la revoca delle restrizioni alle frontiere. Ma il primo ministro Johnson deve definire una visione su come i viaggi internazionali verranno riavviati quando la pandemia finirà. Tale visione include la spiegazione di come funzionerebbe una riduzione graduale delle restrizioni e i livelli a cui dovrebbero scendere le infezioni o i ricoveri per attivare tali riduzioni. Con questo approccio basato sulla scienza, l’industria e il pubblico avranno la certezza di pianificare il decollo”, ha affermato Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe.

QANTAS GROUP: NUOVO POSIZIONAMENTO DEI SIMULATORI DI VOLO – Qantas Group ha annunciato le posizioni future dei suoi simulatori di volo, con i piloti che saranno addestrati a Brisbane, Sydney e Melbourne. Il trasferimento è stato innescato dalla necessità per Qantas di spostare il suo attuale simulator centre per far posto a un importante progetto stradale. Questo processo ha successivamente fatto parte della più ampia revisione della compagnia aerea, volta a ridurre i suoi costi complessivi mentre cerca di riprendersi dalla crisi. Il trasferimento vedrà Qantas, con il supporto del governo del Queensland, costruire un nuovo flight training centre a Brisbane Airport. I lavori per la costruzione della nuova struttura inizieranno a marzo con i primi piloti che inizieranno l’addestramento da novembre 2021. Il vettore sta anche lavorando con il governo del NSW sui piani per un Flight Training Center a Sydney, con almeno quattro simulatori e altri training equipment che saranno permanentemente basati a Sydney dal 2023. Qantas amplierà il suo attuale Flight Training Center a Melbourne per ospitare altri quattro simulatori e training equipment, per garantire che non vi siano interruzioni dei programmi di addestramento. John Gissing, Qantas Group Executive, ha affermato: “Dobbiamo trasferirci dal nostro attuale flight training centre a Sydney entro la fine dell’anno per far posto a un importante lavoro stradale vicino all’aeroporto. Mentre cerchiamo di riprenderci dalla crisi COVID, questo ci ha dato l’opportunità di ripensare a come gestiamo la nostra intera flight training function, assicurarci che sia gestita nel modo più efficiente possibile. Avendo Flight Training Centres in tutti e tre gli stati orientali in cui risiede la maggior parte dei nostri equipaggi, possiamo ridurre i costi di milioni di dollari all’anno addestrandoli nella loro base. Vorremmo ringraziare i governi statali per il loro sostegno”. Qantas trasferirà progressivamente i suoi simulatori dall’esistente Sydney training centre durante tutto l’anno, mentre si prepara a lasciare per far posto al Gateway Road Project del governo NSW intorno all’aeroporto di Sydney. Qantas sta continuando le discussioni con vari governi statali in merito alla sua più ampia revisione della property footprint, che include il Qantas headquarters in Sydney e il leased headquarters di Jetstar in Melbourne. Una decisione è attesa entro la fine di marzo di quest’anno.

ACCORDO PLURIENNALE TRA DELTA E IBM – IBM e Delta Air Lines hanno annunciato giovedì un accordo pluriennale, in base al quale IBM aiuterà Delta nel public cloud per aumentare la sua agilità, velocità di commercializzazione e capacità di innovazione intorno alla trasformazione digitale. Come parte del rapporto ampliato, IBM fornirà tecnologia e competenza del settore per modernizzare e migrare le applicazioni di Delta nel public cloud. IBM trasformerà l’ambiente di elaborazione di Delta in modo che venga eseguito su un’architettura cloud ibrida basata su Red Hat OpenShift, consentendo un approccio coerente e basato su standard per lo sviluppo, la sicurezza e le operazioni tra i cloud. Il team di esperti di IBM sta lavorando con i team Delta per utilizzare la IBM Garage Methodology e l’IBM hybrid cloud software, come CloudPaks, per modernizzare le applicazioni esistenti e co-creare nuove soluzioni che alimentano la trasformazione di Delta. Ciò aiuterà Delta a promuovere una maggiore produttività e a migliorare l’esperienza del cliente in futuro. “In qualità di leader del settore delle compagnie aeree, comprendiamo la necessità fondamentale di far evolvere costantemente la nostra presenza digitale e migliorare l’esperienza dei nostri clienti e dipendenti non solo per aiutare a rispondere rapidamente alle mutevoli condizioni dinamiche, ma anche per rafforzare la fedeltà al brand dei nostri clienti”, ha affermato Rahul Samant, EVP e Chief Information Officer, Delta. IBM e Delta hanno una lunga storia di collaborazione su progetti di trasformazione che hanno portato a innovazioni per Delta e per l’industria aerea.

DANIELI, LEONARDO E SAIPEM INSIEME PER LA RICONVERSIONE GREEN DELL’ACCIAIO – Danieli, Leonardo e Saipem hanno firmato un accordo quadro per proporsi assieme in progetti di riconversione sostenibile di impianti primari energy intensive nel settore siderurgico, sia in Italia, in particolare nel mezzogiorno, sia all’estero, facendo da traino e da integratori di una filiera tecnologica e produttiva italiana che costituisce una eccellenza a livello mondiale. Le tre aziende propongono la fornitura congiunta di tecnologie e servizi volti a ridurre le emissioni di anidride carbonica del processo produttivo dell’acciaio per dare vita a un modello innovativo e sostenibile coerente con le attuali normative ambientali e con gli obiettivi nazionali e comunitari di riduzione delle emissioni di CO2 in linea anche con i target di riduzione stabiliti durante l’accordo COP di Parigi. La nuova soluzione tecnologica prevede la sostituzione del processo produttivo convenzionale dell’acciaio, basato sugli altoforni, con un nuovo processo che utilizzerà forni ad alimentazione elettrica ibrida integrati a impianti di riduzione diretta del minerale di ferro per mezzo di una miscela di metano e idrogeno per ottenere un acciaio green con emissioni limitate di Green House Gas.

BOEING: MODIFICHE NEL BOARD DELLA SOCIETA’ – Il board of directors di Boeing Company ha annunciato oggi che i directors Arthur D. Collins Jr. e Susan C. Schwab si ritireranno dal board alla scadenza dei loro termini e non saranno rieleggibili durante l’Annual Meeting of Shareholders. Il board ha anche nominato i chairs dei suoi sei board committees, che entreranno in vigore dopo la votazione annuale per l’elezione dei directors durante il Boeing’s annual shareholder meeting, previsto per il 20 aprile. “Siamo grati per l’eccellente servizio di Art e Susan nel nostro board of directors”, ha affermato Larry Kellner, Boeing Chairman. “È stato un privilegio servire al fianco di Art e Susan”, ha dichiarato David Calhoun, presidente e CEO di Boeing. “Hanno dato un contributo significativo e duraturo alla nostra azienda e all’industria aerospaziale, che è fondamentale per l’economia globale”. “In linea con il nostro accurato processo di pianificazione della successione, il board continuerà a prendere provvedimenti per identificare una pipeline di candidati diversi con competenze adeguate che offrono prospettive qualificate”, ha aggiunto Kellner. Inoltre, i seguenti directors sono stati nominati committee chairs, a partire dalla loro rielezione nel board durante l’Annual Meeting of Shareholders: l’Admiral Edmund Giambastiani Jr. continuerà a presiedere l’Aerospace Safety Committee; Akhil Johri è stato nominato chair of the Audit Committee; Lynn Good è stata nominata chair of the Compensation Committee; Robert Bradway è stato nominato chair of the Finance Committee; Ronald Williams è stato nominato chair of the Governance, Organization and Nominating Committee; l’Adm. John Richardson continuerà a presiedere lo Special Programs Committee.