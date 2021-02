Air France-KLM: risultati 2020 pesantemente impattati dalla pandemia

Air France-KLM ha comunicato i risultati dell’intero 2020. I ricavi sono pari a 11,1 miliardi di euro, in calo del 59% rispetto allo scorso anno. EBITDA loss a -1,7 miliardi di euro, contenuta per il controllo dei costi.

Group net employee cost in calo del 35% nel 2020 rispetto allo scorso anno, grazie a riduzioni del personale, meccanismi di sostegno statale e salari legati alle attività. Il numero medio di FTE (Full Time Equivalent) a dicembre 2020 è diminuito di 8.700 rispetto a dicembre 2019

Risultato operativo pari a –4,5 miliardi di euro, in calo di 5,7 miliardi di euro rispetto allo scorso anno. Net income che si attesta a -7,1 miliardi di euro, inclusi accantonamenti per ristrutturazione a -822 milioni di euro, over-hedging a -595 milioni di euro e svalutazione della flotta a -672 milioni di euro

Indebitamento finanziario netto pari a 11,0 miliardi di euro, in crescita di 4,9 miliardi rispetto a fine 2019. Al 31 dicembre 2020, il Gruppo disponeva di 9,8 miliardi di euro di liquidità e linee di credito

Benjamin Smith, Group CEO, ha dichiarato: “Il 2020 ha messo alla prova Air France-KLM Group con la crisi più grave mai sperimentata dal settore del trasporto aereo. Vorrei ringraziare i nostri dipendenti per la loro dedizione e l’enorme flessibilità durante questo periodo, che ci ha permesso di rimanere resilienti nonostante un calo del traffico senza precedenti. Dall’inizio della crisi, abbiamo stabilito i più alti standard di salute e sicurezza per i nostri clienti e i nostri dipendenti, il tutto essendo in grado di cogliere le opportunità e adattando continuamente i nostri orari dei voli di fronte alle restrizioni di viaggio in continua evoluzione.

Grazie al sostegno statale francese e olandese e a questo modo agile di lavorare, siamo stati in grado di ridurre drasticamente i nostri costi, proteggere i nostri soldi e continuare l’esecuzione di importanti piani di trasformazione all’interno delle nostre compagnie aeree, coinvolgendo gli sforzi di tutti i dipendenti. Nei prossimi mesi continueremo a rafforzare il nucleo del Gruppo, migliorandone le performance economiche e ambientali, in modo che Air France-KLM sarà in grado di sfruttare appieno tutte le opportunità quando il settore inizierà a riprendersi. Iniziamo il 2021 in attesa che quest’anno veda una ripresa del traffico non appena la vaccinazione sarà diffusa su larga scala e le frontiere riapriranno ancora una volta. I nostri clienti non vedono l’ora di poter viaggiare di nuovo e il loro attaccamento ad Air France, KLM e Transavia si è rafforzato durante questa crisi”.

“Dopo un traffico natalizio positivo in Domestic France, nei Caraibi e nell’Oceano Indiano, le restrizioni ai viaggi sono state inasprite in Francia, Paesi Bassi e nel mondo, con un impatto negativo sul traffico del Gruppo nel primo trimestre del 2021. A causa delle restrizioni di viaggio ancora in vigore, il Gruppo prevede un primo trimestre 2021 impegnativo, con un EBITDA inferiore rispetto al quarto trimestre 2020. Al 31 dicembre 2020 il Gruppo dispone di una solida liquidità e linee di credito pari a 9,8 miliardi di euro.

La visibilità sulla curva di ripresa della domanda è limitata poiché il comportamento di prenotazione dei clienti è molto più orientato a breve termine e anche fortemente dipendente dalle restrizioni di viaggio imposte, sia sulla rete di lungo raggio che su quella di medio raggio.

Per il momento, KLM non è in grado di effettuare voli passeggeri tra i Paesi Bassi e il Sud Africa, il Sud America e il Regno Unito, mentre la Francia ha vietato tutti i viaggi non essenziali da e verso la Francia. Invece di aumentare gradualmente la capacità durante il primo trimestre, la capacità ha dovuto essere ridotta.

Il Gruppo aumenterà progressivamente la capacità verso l’estate 2021 e prevede una ripresa nel secondo e terzo trimestre 2021 grazie alla diffusione del vaccino.

La crisi sta mostrando un impatto senza precedenti sul traffico. Per anticipare questo calo del traffico, il Gruppo stima che il numero di aeromobili nel 2022 sia inferiore del 7% rispetto al numero di aeromobili nel 2019. Il Gruppo si aspetta che la capacità in ASK torni ai livelli del 2019 solo nel 2024. Entro la fine del 2020 il Gruppo è riuscito a diminuire il numero di FTE già del 10% rispetto a dicembre 2019. Nei prossimi anni il numero di FTE diminuirà ulteriormente di circa 6.000 FTE. La riduzione delle FTE, tra le altre iniziative chiave di trasformazione, farà scendere il costo unitario dall’8% al 10% una volta che la capacità sarà tornata al livello del 2019.

Air France-KLM Group continua a lavorare su varie soluzioni al fine di rafforzare il bilancio e si aspetta progressi nelle settimane successive. Continuano le discussioni con la Commissione Europea nell’ambito del “Temporary Framework” (TF)”, afferma Air France-KLM.

“Il 2020 è stato un anno incredibilmente difficile per KLM e il suo personale. L’implacabile pandemia COVID ha portato la rete di KLM a un arresto virtuale in aprile e ha portato a perdite senza precedenti e aumento del debito. Abbiamo dovuto ricalibrare molte delle nostre ambizioni e adattare costantemente i nostri piani. Data l’importanza strategica della rete KLM per i Paesi Bassi, il governo ci ha supportato con prestiti e garanzie sulle linee di credito. Anche il programma NOW ci ha aiutato molto. Tuttavia, è stato con dolore nel cuore che nel 2020 abbiamo dovuto dire addio a oltre 5.000 colleghi laboriosi e dedicati. Facevano parte della famiglia di KLM.

Allo stesso tempo, come KLM siamo orgogliosi di essere stati in grado di dare un contributo importante nel 2020 rimpatriando 250.000 olandesi e connazionali e portando così tante forniture mediche essenziali nei Paesi Bassi con voli cargo (extra). La risposta di KLM alla pandemia COVID è stata una testimonianza della nostra resilienza, creatività e agilità.

Le conseguenze di questa pandemia sono chiaramente visibili nei dati del 2020. Il fatturato di KLM è sceso del 54% a 5 miliardi di euro. Mentre il nostro anno dell’anniversario ha visto un record di 35 milioni di clienti, nel 2020 solo 11 milioni di clienti hanno viaggiato con KLM. Il risultato operativo complessivo di KLM è stato di una perdita di 1,2 miliardi di euro, nonostante la divisione cargo sia riuscita a migliorare i propri margini a seguito del forte aumento della domanda di capacità cargo.

I risultati finanziari di KLM mostrano quanto sia grave la situazione. Grazie al sostegno del governo olandese, KLM è riuscita a mantenere la propria liquidità finanziaria.

Il mondo dell’aviazione apparirà molto diverso per un periodo di tempo più lungo, con meno traffico e pressione sui ricavi. Anche quest’anno è iniziato molto meno bene di quanto avevamo inizialmente previsto. Nonostante ciò, e guardando alla seconda metà del 2021, avverto un cauto ottimismo e speranza. Le persone ricominceranno a volare e lentamente ma inesorabilmente KLM sarà di nuovo in grado di volare sulla rete globale con tutte le opzioni a disposizione dei suoi clienti. L’ambizione di KLM non è solo quella di sopravvivere, ma anche di rimanere un attore importante e responsabile nel settore del trasporto aereo dopo la crisi. A tal fine, è stato elaborato un piano di ristrutturazione denominato “From More to Better”. Il piano di ristrutturazione è agile, basato su diversi scenari di mercato e di ripresa, e ci permetterà di essere flessibili e creare opportunità nei settori della customer experience, digitalizzazione, sostenibilità e tecnologia”, afferma Pieter Elbers, KLM President & CEO.

