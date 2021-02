Rolls-Royce annuncia un accordo di servizio con Uganda Airlines

Rolls-Royce ha firmato un TotalCare® agreement con il nuovo cliente Uganda Airlines per i due nuovi Airbus A330neo dotati esclusivamente di motori Rolls-Royce Trent 7000. Uganda Airlines ha ricevuto il primo A330neo a dicembre 2020 e il secondo a gennaio 2021.

“TotalCare offre più di un semplice engine maintenance plan; è un concetto di servizio basato su prevedibilità e affidabilità. Questo accordo garantirà a Uganda Airlines un costo garantito per le operazioni e la manutenzione dei motori Trent 7000, attraverso un dollar-per-flying-hour payment mechanism, nonché una maggiore disponibilità degli aeromobili grazie alla profonda conoscenza dei motori che solo noi possiamo fornire, attingendo all’advanced engine health monitoring e all’inclusione di miglioramenti nella durata e nell’affidabilità del prodotto”, afferma Rolls-Royce.

Motore esclusivo per l’A330neo, il Trent 7000 è il settimo e ultimo membro della famiglia di motori Trent, che ha recentemente festeggiato il suo 25° compleanno e ha accumulato oltre 150 milioni di engine flying hours. Il Trent 7000, entrato in servizio per la prima volta nel novembre 2018, attinge a più di 50 milioni di flying hours di esperienza dal Trent 700, il motore scelto per la versione originale dell’A330. Il Trent 7000 aiuta l’A330neo a ridurre l’impatto ambientale, con un miglioramento del 25% del consumo di carburante per posto (rispetto agli aerei della generazione precedente) e una significativa riduzione del rumore.

Cornwell Muleya, CEO di Uganda Airlines, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di includere i nostri nuovi Airbus A330neo con motore Rolls-Royce nella nostra flotta e questo accordo garantirà che i nostri motori Trent 7000 saranno mantenuti a livelli di servizio leader a livello mondiale”.

John Kelly, Senior Vice President Customers, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Il nostro accordo TotalCare garantirà che Uganda Airlines, l’ultimo membro della famiglia di operatori Trent, riceva il nostro standard di servizio di punta, massimizzando la disponibilità degli aeromobili e la capacità di pianificare finanziariamente il futuro”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)