De Havilland Canada traccia il futuro del Dash 8 Aircraft Program

De Havilland Aircraft of Canada Limited (“De Havilland Canada”) ha ribadito oggi il suo impegno a lungo termine nei confronti della comunità globale di operatori Dash 8 e ha delineato il percorso da seguire per il Dash 8 Aircraft Program. Mentre la pandemia ha devastato l’industria aeronautica globale, De Havilland Canada sta facendo investimenti orientati al futuro per migliorare la piattaforma Dash 8, per gli operatori attuali e futuri.

“Ci aspettiamo pienamente che la domanda mondiale per il Dash 8 ritorni una volta che il settore si sarà ripreso dalla pandemia. Le caratteristiche del velivolo – inclusi i bassi costi operativi, il basso impatto sulle emissioni e le performance che supportano operazioni regionali efficienti – renderanno il Dash 8 un parte importante della ripresa post-pandemia del settore dell’aviazione”, ha affermato David Curtis, Executive Chairman of Longview Aviation Capital, De Havilland Canada’s parent company. “La qualità del velivolo è dimostrata dal fatto che abbiamo fornito 11 aeromobili ai clienti nel 2020. Sebbene le condizioni del settore rimangano difficili, guardiamo al futuro migliorando la nostra capacità di supportare gli operatori Dash 8, adottando le misure organizzative necessarie per assicurarci di essere pronti a soddisfare la domanda con la ripresa del settore dell’aviazione”.

De Havilland Canada sta introducendo miglioramenti che garantiranno che il Dash 8 rimanga in prima linea nel regional aircraft market in tutto il mondo:

– Investire capitali significativi in Customer Services and Support team, distribution network and information technology, per ridurre i costi operativi della piattaforma Dash 8.

– Sviluppo di aggiornamenti e modifiche al Dash 8, inclusi pacchetti che creano un best-in-class freighter con elevati attributi operativi e finanziari.

– Presentazione delle cabin refurbishment features, come una overhead bin extension solution che migliora la cost-efficiency del Dash 8 in servizio.

– Innovazione attiva su tutta la aircraft platform, inclusi miglioramenti del prodotto che ridurranno i costi operativi e di proprietà e aiuteranno a preparare le flotte Dash 8 per il passaggio del settore aeronautico verso una maggiore sostenibilità.

Oltre a questi investimenti, De Havilland Canada continua a fornire assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno, e dispone di un inventario di oltre 35.000 part numbers necessari per servire la flotta operativa dalle sedi di distribuzione dei ricambi in Canada e in tutto il mondo.

Dato che le circostanze prevalenti nel settore hanno ostacolato la capacità di confermare le vendite di nuovi aeromobili, De Havilland Canada non produrrà nuovi aeromobili Dash 8-400 nel suo sito di Downsview oltre agli ordini attualmente confermati. Si tratta di una misura responsabile e prudente che riflette le attuali condizioni del settore e limiterà la tensione sul mercato e sulla supply base di De Havilland Canada quando si verificherà la ripresa della pandemia. Circa 500 dipendenti saranno interessati dalla pausa di produzione.

L’obiettivo di De Havilland Canada è di riprendere la consegna di nuovi aeromobili il prima possibile, in base alla domanda del mercato.

Il sito produttivo di Downsview è stato venduto dal precedente proprietario Bombardier nel 2018, con scadenze per lo smantellamento del sito e della pista. In base all’accordo di vendita di Bombardier, l’attuale site lease del Dash 8 program scadrà nel 2021. Di conseguenza, De Havilland Canada ha iniziato a prepararsi a lasciare il sito nell’ultima parte dell’anno. “Ci sono una serie di eccellenti opzioni per siti di produzione in Canada e la società sarà pronta a soddisfare la nuova domanda di aeromobili con la ripresa del settore”, afferma De Havilland Canada.

Curtis ha aggiunto: “La transizione da Downsview è un passo nell’evoluzione pianificata della piattaforma Dash 8 rispetto al suo precedente proprietario, ed è una parte importante della nostra visione per Longview Aviation Capital come azienda leader mondiale nel settore dell’aviazione. Mentre questa evoluzione si sta verificando sullo sfondo di circostanze del settore senza precedenti, vediamo un futuro radioso per De Havilland Canada e il Dash 8. Il Dash 8 è un aeromobile che definisce il segmento e non è mai stato in mani migliori. Siamo anche l’unica azienda ad aver rilanciato con successo un velivolo fuori produzione, con il nostro team che ha riportato in produzione la rinomata Serie 400 Twin Otter. Siamo pienamente impegnati nel Dash 8 e intendiamo migliorare ulteriormente le sue capacità e performance, rimanendo un leader del mercato dei velivoli regionali del futuro. Siamo sensibili all’impatto che una pausa di produzione avrà sui nostri dipendenti e ci impegniamo a trattare tutti con trasparenza e rispetto. Questa decisione non riflette la qualità del nostro team, che si è comportato molto bene durante le interruzioni dello scorso anno”.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)