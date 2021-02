Air France svela il suo nuovo in-flight safety video

Air France presenta oggi il suo nuovo in-flight safety video, un’elegante, vivace e dinamica vetrina della cultura francese. Incorporando tutte le ultime modifiche normative in vigore, questo video simboleggia l’essenza del brand Air France. Un invito a viaggiare per tutti in tutto il mondo, dove la compagnia aerea dichiara il suo amore per la Francia e il suo stile di vita.

Due assistenti di volo spiegano le istruzioni di sicurezza ai passeggeri, viaggiando insieme da un punto di riferimento iconico all’altro, luoghi che mettono in risalto il meglio della Francia, al ritmo di melodie vivaci, ispirate ai musical.

“In un istante, i passeggeri vengono trasportati dalla scalinata dell’Opéra Garnier ai giardini della Reggia di Versailles, dalla soleggiata Costa Azzurra al leggendario Hotel Martinez. La passeggiata continua tra i vigneti della Provenza, i musei del passato, una sfilata di moda, un tipico caffè all’aperto francese e lungo le rive della Senna con i suoi famosi librai. Tanti luoghi affascinanti che aspettano solo di essere scoperti e ammirati.

Il briefing sulla sicurezza termina in cima alla scintillante Torre Eiffel, dove un equipaggio Air France saluta i clienti della compagnia aerea.

In questo poetico tributo all’arte del viaggio in stile francese, Air France cerca di catturare l’attenzione di tutti per fornire le sue safety instructions in un video gioioso, elegante e colorato. Sei anni dopo l’uscita dell’ultimo video, questo film è adattato a tutti i diversi layout di aeromobili e cabine”, afferma Air France.

Catherine Villar, SVP Customer Experience Air France, ha dichiarato: “Con questo nuovo video, presentiamo il meglio che la Francia ha da offrire in modo emotivamente coinvolgente. Tutti i nostri team qui in Air France sono pronti ad accogliere i nostri clienti ed evidenziare questo stile di vita francese, a noi così caro, non appena si imbarcano sui nostri voli. Non vediamo l’ora di riaprire i cieli, volo dopo volo, con la sicurezza come nostra assoluta e costante priorità”.

La compagnia ha sviluppato questo film con il talento creativo della sua nuova agenzia di comunicazione Aura by Omnicom e in collaborazione con Atout France, l’agenzia di sviluppo turistico francese. Il video è stato prodotto dal regista e sceneggiatore francese Romain Quirot. La musica, creata appositamente per l’occasione, è stata scritta da Ludovic Bource, compositore francese che ha vinto un César e un Oscar.

Air France desidera ringraziare Atout France, l’Opéra national de Paris, la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel, il Castello di Versailles e l’Hotel Martinez Cannes per il loro sostegno e ospitalità.

Il film sarà visibile a bordo dei voli a lungo raggio di Air France dal 1° marzo 2021.

(Ufficio Stampa Air France)