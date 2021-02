IATA: prosegue il cash burn per le compagnie, necessari preparativi urgenti per il riavvio

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato una nuova analisi in cui si prevede che il settore del trasporto aereo rimarrà cash negative per tutto il 2021. L’analisi precedente (novembre 2020) indicava che le compagnie aeree sarebbero diventate cash positive nel quarto trimestre 2021. A livello di settore, le compagnie aeree non dovrebbero ora essere cash positive fino al 2022.

Le stime per il cash burn nel 2021 sono aumentate a un range da $75 miliardi a $95 miliardi, da $48 miliardi precedentemente previsti.

I seguenti fattori giocano in questa stima:

Inizio debole per il 2021: è già chiaro che la prima metà del 2021 sarà peggiore di quanto anticipato in precedenza. Questo perché i governi hanno rafforzato le restrizioni di viaggio in risposta alle nuove varianti COVID-19. Le prenotazioni anticipate per l’estate (luglio-agosto) sono attualmente inferiori del 78% rispetto ai livelli di febbraio 2019 (i confronti con il 2020 sono distorti a causa degli impatti del COVID-19).

Scenario ottimistico: da questo punto di partenza più basso per l’anno, uno scenario ottimistico vedrebbe le restrizioni di viaggio gradualmente eliminate una volta che le popolazioni vulnerabili nelle economie sviluppate siano state vaccinate, in tempo per facilitare la tiepida domanda durante la stagione dei viaggi estivi nell’emisfero settentrionale. In questo caso la domanda 2021 sarebbe pari al 38% dei livelli del 2019. Le compagnie aeree brucerebbero $75 miliardi in contanti nel corso dell’anno. Ma il cash burn di $7 miliardi nel quarto trimestre sarebbe notevolmente migliorato da un cash burn previsto di $33 miliardi nel primo trimestre.

Scenario pessimistico: questo scenario vedrebbe le compagnie aeree bruciare $95 miliardi nel corso dell’anno. Ci sarebbe una tendenza al miglioramento da un cash burn di $33 miliardi nel primo trimestre a una riduzione a $16 miliardi nel quarto trimestre. In questo scenario i governi mantengono significative restrizioni di viaggio durante il picco della northern summer travel season. In questo caso, la domanda nel 2021 sarebbe solo il 33% dei livelli del 2019.

“Con i governi che stanno rafforzando le restrizioni ai confini, il 2021 si preannuncia un anno molto più difficile di quanto previsto in precedenza. Il nostro scenario migliore vede le compagnie aeree bruciare $75 miliardi in contanti quest’anno. E ciò potrebbe arrivare a $95 miliardi. Saranno necessari ulteriori aiuti di emergenza da parte dei governi. Una airline industry funzionante può alla fine stimolare la ripresa economica da COVID-19. Ma ciò non accadrà se ci saranno fallimenti massivi prima che la crisi finisca. Se i governi non sono in grado di aprire i loro confini, avremo bisogno che aprano i loro portafogli con aiuti finanziari per mantenere le compagnie aeree redditizie”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

Con le compagnie aeree che ora dovrebbero bruciare contanti per tutto il 2021, è fondamentale che i governi e l’industria siano completamente preparati a riavviare nel momento in cui i governi concordano sul fatto che sarà sicuro riaprire le frontiere. Ciò rende critiche tre iniziative:

Pianificazione

La preparazione del settore per il riavvio sicuro dopo un anno o più di interruzioni richiederà un’attenta pianificazione e mesi di preparazione. I governi possono garantire che le compagnie aeree siano pronte a ricollegare le persone e le economie collaborando con l’industria per sviluppare parametri di riferimento e piani che consentano un riavvio ordinato e tempestivo.

“Il Regno Unito ha dato il buon esempio. All’inizio di questa settimana ha stabilito una struttura per la riapertura basata su un miglioramento della situazione COVID-19. Ciò fornisce alle compagnie aeree un quadro per pianificare il riavvio, anche se deve essere adattato lungo il percorso. Altri governi dovrebbero prenderene nota come best practice, per lavorare con l’industria”, ha affermato de Juniac.

Credenziali di salute

Sta diventando chiaro che i vaccini e i test svolgeranno un ruolo mentre la pandemia sarà sotto controllo. Lo IATA Travel Pass consentirà ai viaggiatori di controllare in modo sicuro i propri dati sanitari e di condividerli con le autorità competenti. Un elenco crescente di compagnie aeree, tra cui Air New Zealand, Copa Airlines, Etihad Airways, Emirates, Qatar Airways, Malaysia Airlines, RwandAir e Singapore Airlines, ha effettuato o si è impegnata a fare prove con IATA Travel Pass.

“Una gestione digitale efficiente delle credenziali sanitarie è fondamentale per riavviare. I processi manuali non saranno in grado di gestire i volumi una volta avviato il ripristino. Le soluzioni digitali devono essere sicure, funzionare con i sistemi esistenti, allinearsi agli standard globali e rispettare la privacy dei dati. Nello sviluppo dello IATA Travel Pass questi sono completamente al centro dell’attenzione. La IATA Travel App aiuterà a impostare un livello molto alto per la gestione delle credenziali sanitarie, la protezione dalle frodi e l’attivazione di un comodo processo di viaggio. Anche se sul mercato esiste una scelta di soluzioni, non ci dovrebbero essere compromessi sui fondamentali, altrimenti rischiamo sistemi fallimentari, governi e viaggiatori delusi e un riavvio ritardato”, ha affermato de Juniac.

Standard globali

Con l’espansione dei programmi di vaccinazione e della capacità di test, due sviluppi sono diventati fondamentali: gli standard globali per la registrazione di test e vaccini; un piano per registrare retrospettivamente coloro che sono già stati vaccinati.

“La velocità è fondamentale. I risultati fraudolenti dei test COVID-19 si stanno già dimostrando un problema. E mentre i programmi di vaccinazione aumentano, i governi utilizzano processi cartacei e diversi standard digitali per registrare chi è stato vaccinato. Queste non sono le condizioni necessarie per supportare un riavvio riuscito su larga scala quando i governi apriranno le frontiere. WHO, ICAO e OECD stanno lavorando sugli standard, ma ogni giorno senza di essi la sfida diventa più grande. Abbiamo bisogno di una conclusione tempestiva da parte delle autorità competenti”, ha affermato de Juniac.

“Anche se i governi si concentrano sulla gestione della crisi COVID-19, dobbiamo pensare a un passo avanti verso i piani, gli strumenti e gli standard necessari per riavviare il volo e stimolare la ripresa economica da COVID-19. Lavorare in partnership non è una novità per le compagnie aeree o per i governi. È così che da decenni forniamo connettività sicura, efficiente e affidabile. Per un anno ci sono stati blocchi e restrizioni man mano che i vaccini venivano sviluppati e la capacità di test ampliata. La ragione è mantenere le persone al sicuro e alla fine essere in grado di recuperare il loro benessere e quello dell’economia. Con buone notizie sui vaccini e la crescente capacità di test, c’è un barlume di luce alla fine del tunnel. Quindi, è il momento di chiedere ai governi il loro piano di riavvio e di offrire qualsiasi supporto dall’industria che possa aiutare”, ha detto de Juniac.

