Alain Chisari nominato Vice President Sales Europe, Middle East and Africa for Lufthansa Group Airlines

Lufthansa Group ha recentemente nominato Alain Chisari come nuovo Vice President Sales for Europe, Middle East and Africa, Lufthansa Group Airlines, effettivo dal primo marzo 2021. Con base a Monaco di Baviera (Germania), sarà responsabile della Lufthansa Group sales organization per le passenger airlines, in tutti i paesi europei al di fuori degli home markets e in Middle East region and Africa (EMEA).

Alain Chisari guiderà le commercial and sales activities di queste regioni per le Group airlines Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines. Inoltre, in futuro rappresenterà anche la Global Business Intelligence unit della compagnia per le global sales communication and training activities.

Alain Chisari succede al Dr. Stefan Kreuzpaintner, che ha già rilevato il ruolo di Chief Commercial Officer Lufthansa Airline, Hub Manager Munich and Senior Vice President Global Sales Lufthansa Group dal 1° gennaio 2021. Nel suo nuovo ruolo, Chisari continuerà a modernizzare ulteriormente l’organizzazione delle vendite sul campo, rafforzando il posizionamento dei brand delle compagnie aeree di Lufthansa Group in queste regioni.

“Con Alain Chisari abbiamo nominato una persona estremamente esperta e un leader con un forte spirito per gli affari internazionali e l’aviazione”, ha detto il Dr. Stefan Kreuzpaintner. “Ho piena fiducia che continuerà a rafforzare Lufthansa Group in questa regione unica. Allo stesso modo, la sua esperienza nel settore, combinata con le sue capacità comunicative e la mentalità analitica, sarà utile a lui per trovare le giuste soluzioni in questi tempi difficili”.

Alain Chisari ha ricoperto diverse posizioni chiave nel settore del trasporto aereo negli ultimi due decenni. Dal 2018 fino alla sua recente promozione, ha gestito con successo il Group’s airline business per la Asia-Pacific region come Vice Present Sales, con base a Singapore. Cinque anni prima, ha lavorato come Chief Commercial Officer and Member of the Management Board at Edelweiss Air AG, consociata di Swiss International Air Lines. In precedenza, è stato Head of External Relations & Alliances e Head of Leisure Sales Switzerland presso SWISS.

Ha ricoperto anche diversi incarichi con Delta Air Lines in Germania, Austria, Sud Africa e Regno Unito. dopo aver lavorato in Corporate Sales in British Airways e American Airlines.

“Sono molto entusiasta di assumermi la responsabilità dell’airline business in questa vasta e speciale regione che si estende dal Polo Nord, alla punta dell’Africa e tutto il resto nel mezzo, compreso il Medio Oriente. Questa regione comprende una moltitudine di persone, culture e paesi, compresi alcuni dei più grandi e importanti mercati per Lufthansa Group. Trovare il giusto approccio commerciale e i canali di comunicazione più adatti per questa area di vendita è una sfida e non vedo l’ora”, ha detto Alain Chisari.

Alain Chisari è svizzero e italiano e parla correntemente tedesco, inglese, svedese, francese e italiano.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)