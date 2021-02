Atlas Air Worldwide sigla accordo per i motori GEnx

Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. ha firmato un accordo con GE Aviation per l’acquisto di motori GEnx-2B per i suoi quattro Boeing 747-8 Freighter, insieme a un 20-year TrueChoice Overhaul agreement, che copre time and material necessari per la revisione dei motori GEnx-2B. I contratti hanno un prezzo di listino superiore a $800 milioni (USD) per la durata del contratto di servizio.

“Il 747-8F dotato di motori GEnx ci offre il cargo widebody migliore e più versatile sul mercato”, ha affermato John W. Dietrich, Atlas Air Worldwide President and Chief Executive Officer. “La nostra partnership con GE Aviation supporta la nostra attenzione di lunga data sulla tecnologia all’avanguardia. Non vediamo l’ora di continuare a fornire un servizio di prima classe ai nostri clienti”.

“GE Aviation è orgogliosa di fornire i motori e i servizi per i nuovi 747-8 Freighter di Atlas Air e di svolgere un ruolo nella crescente attività di Atlas Air”, ha affermato Jason Tonich, Vice President e General Manager of Global Sales and Marketing, GE Aviation. “I motori GEnx-2B hanno dimostrato la loro affidabilità e durata da quando sono entrati in servizio quasi un decennio fa, e GE Aviation si impegna a fornire pieno supporto per questi motori a lungo nel futuro”.

I clienti hanno ordinato più di 2.500 motori GEnx, rendendolo l’high-thrust engine venduto più rapidamente nella storia di GE. Con le tecnologie e i materiali più avanzati, il GEnx ha massima affidabilità, basso consumo di carburante e elevato range nella sua classe di spinta.

L’innovativo lean burning twin-annular pre-swirl (TAPS) combustor del GEnx riduce drasticamente i NOx e altri gas al di sotto dei limiti normativi odierni e aumenta la durata. Essendo il primo motore commerciale al mondo con carbon fiber composite front fan case and fan blades, il GEnx fan module è più leggero, resistente alla corrosione, con una minore manutenzione e maggiore affidabilità, ed è il motore più silenzioso che GE produce.

I GEnx’s revenue-sharing participants del GEnx sono IHI Corporation dal Giappone, GKN Aerospace Engine Systems dal Regno Unito, MTU dalla Germania, TechSpace Aero (Safran) dal Belgio, Safran Aircraft Engines dalla Francia e Samsung Techwin dalla Corea.

La TrueChoice suite di offerte per la manutenzione del motore incorpora una serie di funzionalità e personalizzazioni lungo il ciclo di vita di un motore. Ogni offerta TrueChoice è sostenuta dai dati, dalle capacità analitiche e dall’esperienza di GE Aviation per aiutare a ridurre il carico di manutenzione e le service disruptions per i clienti.

(Ufficio Stampa GE Aviation)