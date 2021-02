Boeing: previsioni di mercato per Southeast Asia e America Latina / Caraibi

Boeing prevede che le compagnie aeree in Southeast Asia avranno bisogno di 4.400 nuovi aeroplani del valore di 700 miliardi di dollari, per supportare la crescente domanda di viaggi aerei nei prossimi 20 anni. L’intra-Southeast Asian market diventerà il quinto più grande al mondo entro il 2039 e il vasto domestic and regional air-travel network in tutta la regione lo posiziona bene per una ripresa post-pandemia, secondo il Boeing 2020 Commercial Market Outlook (CMO).

Con low-cost carriers che forniscono servizi convenienti e capacità aggiuntiva, il CMO prevede che la crescita del traffico passeggeri in Southeast Asia crescerà del 5,7% all’anno durante il periodo di previsione. Durante il periodo, il Southeast Asia diventerà il secondo più grande mercato dell’aviazione nella Asia-Pacific region dopo la Cina.

Boeing prevede che la flotta di aerei commerciali della regione crescerà del 5,3% all’anno nei prossimi 20 anni. Inoltre, la domanda di servizi commerciali post-vendita, valutata 790 miliardi di dollari, aiuterà a mantenere la flotta nello stesso periodo.

“I driver di crescita fondamentali del sud-est asiatico rimangono solidi. L’economia della regione è cresciuta di quasi il 70% nell’ultimo decennio, il che aumenta la propensione ai viaggi”, ha affermato Darren Hulst, Boeing vice president of Commercial Marketing. “Inoltre, i governi della regione continuano a riconoscere i settori dei viaggi e del turismo come importanti motori della crescita economica”.

Sebbene le consegne di aerei a breve termine siano influenzate dagli effetti della pandemia, Boeing stima che gli operatori avranno bisogno di più di 3.500 nuovi single-aisle airplanes nella regione entro il 2039. Gli aeroplani a corridoio singolo come la famiglia 737 continueranno a guidare la crescita della capacità in Sud-est asiatico, dove i vettori low cost hanno la maggiore penetrazione di mercato a livello globale.

I twin-aisle airplanes come il 777X e il 787 Dreamliner rimarranno fondamentali per l’industria dei viaggi aerei nel sud-est asiatico. Nel corso dei prossimi 20 anni, quasi un aereo bimotore su quattro consegnato nella più ampia regione Asia-Pacifico andrà a un vettore che opera nel sud-est asiatico.

Nel complesso, Boeing prevede una domanda regionale di 760 nuovi widebody entro il 2039, consentendo una sostituzione efficiente e una crescita della rete versatile per le compagnie aeree della regione. Mentre si prevede che la ripresa del mercato a lungo raggio richiederà più tempo, la Southeast Asia’s twin-aisle fleet dovrebbe crescere del 55% – fino a 780 widebody – entro il 2039.

Boeing prevede una domanda di 2.610 nuovi aeroplani in America Latina e nei Caraibi nei prossimi due decenni, valutati $365 miliardi. La nuova previsione riflette l’impatto a breve termine della pandemia COVID-19 insieme ai fondamentali a lungo termine per i viaggi aerei. I single-aisle commercial models rappresenteranno il 90% di questa domanda di aeroplani, riflettendo l’espansione delle opportunità di viaggio a prezzi accessibili attraverso e all’interno della regione.

“Sebbene l’aviation industry in America Latina e nei Caraibi sia stata duramente colpita dalla pandemia, i driver di crescita fondamentali nella regione rimangono forti”, ha affermato Ricardo Cavero, vice president of sales for Latin America and the Caribbean. “Il Sud America, in particolare, ha un potenziale di mercato non sfruttato considerevole per l’espansione dei viaggi aerei, guidato dall’espansione economica e da un’ampia area geografica meglio servita dai viaggi aerei”.

Si prevede che fino al 2039 il traffico passeggeri in tutta la regione crescerà del 5,1% all’anno, con una flotta di aeroplani in espansione del 3,5% all’anno poiché le compagnie aeree migliorano l’utilizzo e gestiscono load factor più elevati. Boeing prevede che il numero di persone che viaggiano all’interno del Sud America supererà i flussi di traffico tra il Centro e il Nord America durante il periodo di previsione.

A livello globale, Boeing prevede che la necessità di 43.110 nuovi aeroplani commerciali e la domanda per aftermarket services saranno equivalenti a 9 trilioni di dollari nei prossimi due decenni. Si prevede che l’air cargo traffic crescerà a un tasso annuo del 4% in 20 anni a causa della solida produzione industriale e del commercio mondiale previsti. I freighters rimarranno la spina dorsale della cargo industry con la necessità di 930 nuovi e 1.500 converted freighters nei prossimi 20 anni.

La previsione completa è disponibile su http://www.boeing.com/commercial/market/commercial-market-outlook/.

(Ufficio Stampa Boeing)