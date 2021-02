Juan Carlos Salazar è stato nominato nuovo Secretary General of ICAO

L’organo di governo di 36 Stati dell’International Civil Aviation Organization (ICAO), l’ICAO Council, ha nominato Juan Carlos Salazar, Colombia, nuovo Secretary General dell’Organizzazione per un mandato di tre anni, a partire dal 1° agosto 2021.

Succede al Dr. Fang Liu, Cina, che ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi dal 2015.

Salazar è stato nominato sulla base della sua vasta esperienza professionale nell’amministrazione di organizzazioni complesse a livello nazionale, regionale e internazionale. È anche un esperto in diritto e standard dell’aviazione, con oltre 26 anni di esperienza in negoziazioni internazionali nei settori dell’aviazione, del management e delle politiche pubbliche.

Da gennaio 2018, Salazar è Director General of Civil Aviation of Colombia presso Aerocivil, una complessa organizzazione dell’aviazione civile con oltre 3.100 dipendenti e 12 sindacati. È responsabile di una rete di 72 aeroporti pubblici e dell’unico fornitore di servizi di navigazione aerea in un paese che funge da hub chiave per le rotte aeree in America Latina.

È stato anche Chief Executive Officer of the Colombian Civil Aviation Organisation e Senior Advisor to the Civil Aviation Authority of the United Arab Emirates.

Salazar ha conseguito un master in public administration and air and space law, parla correntemente spagnolo, inglese, francese e arabo.

Airports Council International (ACI) World estende le sue sincere congratulazioni a Juan Carlos Salazar, Colombia, per la sua elezione a nuovo Secretary General of the International Civil Aviation Organization (ICAO).

Salazar è stato eletto in un momento cruciale per il settore, mentre continua a navigare nella pandemia COVID-19. ACI World attende con impazienza di rafforzare una relazione già lunga e fruttuosa con il signor Salazar e di lavorare insieme per gettare le basi per una ripresa sostenuta dell’ecosistema dell’aviazione.

ACI World esprime anche la sua sincera gratitudine per l’enorme contributo dato dal Segretario Generale uscente, Dr. Fang Liu, Cina.

“Offriamo le nostre più sentite congratulazioni a Juan Carlos Salazar per la sua elezione e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con lui e il suo team mentre le nostre due organizzazioni continuano la nostra collaborazione di lunga data”, ha detto Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General.

“La pandemia COVID-19 ha dimostrato che la cooperazione e il coordinamento internazionale, tra governi e gruppi dell’industria aeronautica, saranno fondamentali per spianare la strada alla ripresa.

Sarà essenziale per noi continuare a coltivare la nostra relazione e mantenere l’approccio collaborativo per garantire un riavvio sicuro, protetto e sostenibile del settore dell’aviazione in modo che possa essere un motore chiave della ripresa economica globale e fornire vantaggi economici e sociali per le comunità che serve.

Vorrei anche ringraziare Fang Liu per l’enorme contributo che ha dato al nostro settore nel ruolo di Segretario Generale dal 2015. Liu ha sempre offerto il suo forte sostegno all’industria aeroportuale ed è stato determinante nel guidare molte iniziative congiunte ACI-ICAO”.

Da quando si è trasferita a Montreal nel 2011, ACI World ha stabilito uno stretto rapporto di lavoro con ICAO. Insieme all’ICAO e ai partner industriali, ACI si concentra su sforzi continui per ricostruire meglio e prepararsi per il futuro.

(Ufficio Stampa ICAO -ACI World)