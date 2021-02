News Brevi – 26.02.2021

SWISS: PARTNERSHIP CON CONFISERIE SPRUNGLI – Con l’introduzione del suo SWISS Saveurs inflight culinary concept per short- and medium-haul Economy Class travellers dal 30 marzo in poi, Swiss International Air Lines (SWISS) ha avviato una nuova partnership esclusiva con Confiserie Sprüngli, la compagnia svizzera di fama internazionale che è ora nelle mani della sesta generazione della famiglia fondatrice originale. In questa collaborazione unica, tutti i prodotti freschi del nuovo menu SWISS Saveurs come muesli, insalate, panini e pasticcini saranno preparati utilizzando le ricette di questa tradizionale azienda svizzera con sede a Zurigo. “Siamo lieti di aver collaborato con un partner così rinomato a livello internazionale, con una tradizione così lunga e una tale attenzione all’eccellenza culinaria, che ci consentirà di offrire una vasta gamma di snack freschi di alta qualità ai nostri clienti di Economy Class”, afferma Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer di SWISS. “Anche qui faremo nuove scoperte con i nostri imballaggi, dove utilizzeremo materiali sostenibili ovunque possibile”. I nuovi prodotti Sprüngli saranno disponibili sui servizi di corto e medio raggio da e per Zurigo dal 30 marzo e sui servizi da e per Ginevra dal 28 aprile. SWISS Saveurs sarà offerto su voli di durata pari o superiore a 50 minuti. Gli snack e le bevande avranno un prezzo compreso tra CHF 3 e CHF 12. L’intera gamma di articoli SWISS Saveurs può essere visualizzata su swiss.com. SWISS continuerà a offrire a tutti i suoi ospiti in volo i suoi famosi cioccolatini SWISS, insieme a una bottiglia d’acqua in omaggio. Insieme a SWISS Saveurs, SWISS lancia anche una nuova acqua minerale insieme al suo fornitore di acqua RAMSEIER Suisse AG, che viene prodotta esclusivamente per la compagnia aerea nelle Alpi Glaronesi della Svizzera: ‘SWISS Altitude 1150’, un nome ispirato all’altitudine della sorgente a 1.150 metri sopra il livello del mare. La nuova acqua minerale sarà servita solo sui voli SWISS e sarà distribuita gratuitamente a tutti i passeggeri in una bottiglia riciclabile dall’inconfondibile design SWISS. In una prima fase, ‘SWISS Altitude 1150’ sarà fornita sui servizi a corto e medio raggio di SWISS, con l’offerta poi gradualmente estesa a tutta la rete a lungo raggio di SWISS.

ALITALIA: PROSSIMA SETTIMANA RIUNIONE TRA I MINISTRI E LA COMMISSARIA UE – “Abbiamo valutato la possibilità di portare avanti il progetto ITA ed espresso la volontà di confermare un vettore nazionale del trasporto aereo. La procedura presuppone il coinvolgimento del Parlamento, che dovrà esprimersi sul piano industriale di ITA, e della Commissione europea alla quale saranno presentate proposte per la risoluzione delle questioni ancora aperte. La prossima settimana è prevista una riunione in collegamento tra i ministri Giorgetti, Giovannini e Daniele Franco e la commissaria europea Margrethe Vestager”. Così in una nota congiunta i ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, Giancarlo Giorgetti ed Enrico Giovannini che si sono riuniti oggi al Mise per affrontare il dossier Alitalia insieme al capo di gabinetto del Mef, Giuseppe Chiné, e del direttore generale del tesoro, Alessandro Rivera (Ufficio Stampa MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

AMERICAN AIRLINES: NUOVI MODI PER AGEVOLARE I CLIENTI DURANTE IL VIAGGIO – American Airlines continua a trovare modi per fornire maggiore flessibilità e scelte ai clienti durante il loro viaggio. A partire dal 25 febbraio, i membri AAdvantage possono riscattare miglia per ordinare un at-home COVID-19 testing kit tramite LetsGetChecked, uno dei test partner di American. Il programma di test pre-volo copre nove paesi e qualsiasi città, stato o territorio degli Stati Uniti che ha restrizioni di viaggio COVID-19. La partnership di American con LetsGetChecked è iniziata nel settembre 2020 come parte di uno sforzo continuo per aiutare a proteggere la salute e la sicurezza dei clienti, ispirare fiducia nei viaggi aerei e far avanzare la ripresa del settore dalla pandemia COVID-19. Per ricevere i risultati in tempo per il viaggio, i kit devono essere richiesti almeno 10 giorni lavorativi prima della partenza. Nei giorni e nelle settimane a venire, i clienti American potranno accedere alle nuove multi-passenger authentication capabilities di VeriFLY. Questo miglioramento consentirà a un utente VeriFLY di memorizzare i pass per un itinerario multi-passeggero su un dispositivo, semplificando ulteriormente il processo di check-in per i passeggeri che viaggiano insieme. Inoltre, l’app mostrerà una nuova interfaccia utente che aiuta gli utenti a navigare nell’app più facilmente. Queste nuove funzionalità saranno disponibili per tutti i viaggi in entrata verso gli Stati Uniti da origini internazionali da cui vola American e si espanderanno nelle settimane a venire per tutte le rotte su cui VeriFLY è disponibile con la compagnia aerea.

AMADEUS DISTRIBUIRA’ I CONTENUTI DEGLI OPERATORI IAG VIA NDC – Amadeus e International Airlines Group (IAG) hanno collaborato per annunciare il loro impegno a promuovere il travel retailing avanzato attraverso NDC. Grazie all’accordo, i contenuti degli operatori IAG, tra cui British Airways, Iberia, Aer Lingus e Vueling, saranno resi disponibili per i venditori di viaggi, gli agenti e le aziende attraverso la piattaforma di viaggio Amadeus tramite le NDC-enabled solutions. I collegamenti British Airways e Iberia NDC con Amadeus sono previsti per la seconda metà di quest’anno, seguiti da Vueling nel 2022. Ulteriori informazioni sull’implementazione di Aer Lingus seguiranno a tempo debito. Questo accordo è un’altra pietra miliare nella strategia di Amadeus e British Airways per abbracciare le pratiche di vendita al dettaglio digitale. Consente una migliore esperienza di vendita e l’accesso alle offerte personalizzate attuali e future. Rogier Van Enk, Head of Distribution at British Airways, afferma: “NDC è il futuro della vendita al dettaglio per il nostro settore e siamo entusiasti delle possibilità che offre. È incoraggiante vedere attori chiave nell’ecosistema dei viaggi come Amadeus condividere questa visione sostenendo il lancio di NDC. Questo accordo creerà più scelta per i nostri partner commerciali, inclusi contenuti personalizzati e nuove interessanti offerte in arrivo in futuro”. Entrambe le organizzazioni hanno già iniziato a lavorare sull’integrazione dei contenuti NDC di IAG in Amadeus Travel Platform.

DELTA ESPANDE LA SUA PARTNERSHIP CON OPERATION HOPE – Delta sta espandendo la sua partnership con Operation HOPE con sede ad Atlanta per contribuire a promuovere l’empowerment finanziario e l’inclusione e fornire ai dipendenti le risorse di cui hanno bisogno per raggiungere la salute finanziaria. Il sostegno al benessere finanziario e all’empowerment economico sono leve azionarie significative nel lavoro di Delta per creare una società più giusta. Il programma Hope Inside the Workplace è specializzato nella gestione del credito e del denaro e porterà una serie di workshops alle persone Delta, oltre a consulenza individuale sul debito e opportunità di coaching finanziario. “Operation HOPE è incentrata sull’inclusione finanziaria e l’empowerment”, ha affermato Joanne Smith, E.V.P. and Chief People Officer, Delta. “Questa nuova partnership segue un anno di recessione economica causata dalla pandemia globale, nonché da disparità storiche e ingiustizie. Delta si impegna a prendersi cura e investire in risorse finanziarie per la salute del nostro personale”.

LEONARDO: CONTRATTO PER SISTEMI DI SORVEGLIANZA E PROTEZIONE DEI NUOVI SOTTOMARINI DELLA MARINA MILITARE ITALIANA – Leonardo ha firmato un contratto con Fincantieri del valore di circa 150 milioni di euro per la fornitura di equipaggiamenti per i primi due sottomarini U212 Near Future Submarines (NFS), che entreranno a far parte della flotta della Marina Militare Italiana a partire dal 2027. Si tratta di dotazioni strategiche per la sorveglianza e la protezione degli spazi subacquei italiani e internazionali. Il contratto prevede la progettazione e realizzazione di un Combat Management System di nuova generazione, che deriva dagli sviluppi in corso su “Legge Navale” – il piano di ammodernamento della Marina Militare Italiana – nell’ambito del più ampio programma siglato tra Fincantieri e la Forza Armata per lo sviluppo, l’acquisizione e il sostegno tecnico-logistico di due sottomarini U212NFS più due in opzione, derivanti dalla classe Todaro. Leonardo fornirà, inoltre, un laboratorio di simulazione e training che verrà installato presso il Centro Addestramento Sommergibili della Marina Militare Italiana a Taranto, nonchè supporto logistico iniziale, incluso l’addestramento del personale e un primo set di parti di rispetto.