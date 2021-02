Bombardier: il Challenger 350 è il più consegnato nella categoria per il settimo anno consecutivo

Bombardier ha annunciato oggi che il suo velivolo Challenger 350 è stato il medium category business jet più consegnato nel 2020, rendendolo il leader della categoria per il settimo anno consecutivo. Come dettagliato nel rapporto annuale della General Aviation Manufacturers Association (GAMA) pubblicato il 24 febbraio, la società ha anche superato i concorrenti consegnando 44 aeromobili nel quarto trimestre del 2020. Questo risultato è stato guidato da un record di 16 consegne di business jet Global 7500 in quel lasso di tempo.

“La vasta famiglia di business jet Bombardier è posizionata saldamente per rispondere al crescente interesse per la private aviation e alla maggiore sicurezza che fornisce durante questi periodi eccezionali.

Poiché sempre più persone cercano di evitare la folla e l’interesse per il fractional and air charter aumenta, l’aereo Challenger 350 porta i passeggeri dove devono essere e continua a superare le aspettative”, afferma Bombardier.

Nel 2020 Bombardier ha annunciato un ordine fermo per 10 aeromobili Challenger 350 in una transazione del valore di 267 milioni di dollari USA e ha anche segnato la 350° consegna del business jet Challenger 350, un traguardo raggiunto dopo soli sette anni di servizio. L’aereo Challenger 350 più venduto ora presenta una selezione ampliata di interior design schemes, high-speed Viasat Ka-band e un cabin management system aggiornato, ispirato al business jet Global 7500.

“Oltre al velivolo Challenger 350, il business jet Challenger 650 di Bombardier è una magistrale espressione di maestria artigianale e funzionalità. Con la sua combinazione ideale di range, speed and field performance capabilities, il velivolo Challenger 650 è perfettamente adatto per private and specialized missions, incluso medevac. L’aereo Challenger 650 è in servizio con molti governi in tutto il mondo per varie missioni speciali”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)