IAG: i risultati del 2020 riflettono il grave impatto della pandemia

International Consolidated Airlines Group (IAG) ha presentato i risultati consolidati del Gruppo per l’anno chiuso il 31 dicembre 2020. La capacità passeggeri nel quarto trimestre è stata del 26,6% rispetto al 2019 e per l’intero anno è stata del 33,5%, sempre rispetto al 2019. Gli attuali passenger capacity plans per il primo trimestre 2021 prevedono circa il 20% della capacità del 2019, ma rimangono incerti e soggetti a revisione.

Il Gruppo continua a concentrarsi sulla riduzione dei costi, aumentando la variabilità delle proprie iniziative.

La perdita operativa del quarto trimestre è pari a 1,471 miliardi di euro (2019: utile operativo 93 milioni di euro). Perdita operativa prima degli elementi eccezionali pari a 1,165 miliardi di euro (2019: utile operativo prima degli elementi eccezionali 765 milioni di euro).

Perdita operativa dell’esercizio al 31 dicembre 2020: 7,426 miliardi di euro (2019: utile operativo 2,613 miliardi di euro). Perdita operativa prima degli elementi eccezionali pari a 4,365 miliardi di euro (2019: utile operativo prima degli elementi eccezionali 3,285 miliardi di euro).

Luis Gallego, amministratore delegato di IAG, ha dichiarato: “Nel 2020 segnaliamo una perdita operativa di 4,365 miliardi di euro prima degli elementi eccezionali, rispetto a un utile operativo di 3,285 miliardi di euro nel 2019. Le total operating losses including exceptional items sono pari a 7,426 miliardi di euro. I nostri risultati riflettono il grave impatto che COVID-19 ha avuto sulla nostra attività. Abbiamo intrapreso azioni efficaci per preservare i contanti, aumentare la liquidità e ridurre la nostra base di costi. Nonostante questa crisi, la nostra liquidità rimane forte. Al 31 dicembre la liquidità del Gruppo era di 10,3 miliardi di euro compreso un aumento di capitale di 2,7 miliardi di euro e un impegno di prestito di 2 miliardi di sterline da parte di UKEF.

Nel 2020, la nostra capacità è diminuita del 66,5%, mentre i nostri costi non legati al carburante sono diminuiti del 37,1% grazie allo sforzo straordinario in tutta la nostra attività. Il Gruppo continua a ridurre la propria base di costi e ad aumentare la quota dei costi variabili per meglio adattarsi al mercato. Stiamo trasformando la nostra attività per assicurarci di emergere in una posizione competitiva più forte.

Il fatturato di IAG Cargo è aumentato di quasi 200 milioni di euro, raggiungendo 1,3 miliardi di euro. Il cargo ha contribuito a rendere praticabili i voli passeggeri a lungo raggio. Inoltre, abbiamo operato 4.003 voli solo cargo durante l’anno. Vorrei ringraziare i nostri dipendenti in tutto il Gruppo per il loro notevole impegno, resilienza e flessibilità durante questa crisi. Essi si sono adattati rapidamente a nuovi modi di lavorare e hanno fatto grandi sacrifici in termini di salario e orario di lavoro. La nostra gente ha giocato un ruolo centrale in tutto ciò che abbiamo raggiunto in questi tempi difficili. L’industria aeronautica è con i governi nel mettere la salute pubblica al primo posto dell’agenda. Chiediamo standard internazionali di test comuni e l’introduzione di digital health passes per riaprire i cieli”.

Data l’incertezza sull’impatto e sulla durata di COVID-19, IAG non fornisce indicazioni sugli utili per il 2021.

International Airlines Group (IAG) annuncia inoltre che Lynne Embleton è stata nominata chief executive of Aer Lingus e inizierà il suo nuovo ruolo il 6 aprile 2021. Sostituisce Donal Moriarty, che è stato interim chief executive dall’ottobre 2020 e che riprenderà il suo ruolo di chief corporate affairs officer della compagnia aerea.

Lynne è chief executive and chairman of IAG Cargo dal 2017. In precedenza, ha ricoperto numerosi ruoli senior presso British Airways. Lynne è entrata a far parte della compagnia aerea nel 1992.

Commentando la nomina, Luis Gallego, IAG chief executive, ha dichiarato: “Vorrei ringraziare Donal Moriarty, che ha svolto un ottimo lavoro durante l’anno più impegnativo nella storia di Aer Lingus. Lynne ha una grande esperienza all’interno del Gruppo. In IAG Cargo ha guidato l’azienda per adattarsi rapidamente alla pandemia COVID-19 e ha compiuto progressi significativi nella trasformazione digitale del business. Sono fiducioso che abbia le capacità per guidare Aer Lingus attraverso la pandemia e consentirle di emergere in una forte posizione competitiva in futuro”.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)