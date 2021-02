News Brevi – 27.02.2021

DELTA E LATAM RICEVONO L’APPROVAZIONE DAL BRASILE PER LA LORO JOINT VENTURE – Delta Air Lines e LATAM hanno ricevuto l’approvazione finale, senza condizioni, del loro commercial agreement (“trans-American Joint Venture agreement” o “JVA”) da parte della Brazilian competition authority – the Administrative Council for Economic Defense – dopo l’approvazione iniziale a settembre 2020. La JVA cerca di migliorare le reti di rotte servite da entrambe le compagnie aeree, offrendo un’esperienza di viaggio senza interruzioni tra il Nord e il Sud America. L’accordo Delta-LATAM è stato approvato anche in Uruguay, mentre il processo di richiesta continua in altri paesi, incluso il Cile. “Questa approvazione finale in Brasile promuove la nostra missione di fornire ai clienti in questo importante mercato l’esperienza di viaggio di livello mondiale e le opzioni che meritano”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “Andando avanti, continueremo a lavorare con LATAM per sbloccare ulteriori vantaggi per i nostri clienti e creare la principale alleanza aerea delle Americhe”. Roberto Alvo, LATAM Airlines Group CEO, ha aggiunto: “Questa sentenza rafforza i vantaggi di questo tipo di accordo per i viaggiatori e ci consente di portare avanti il nostro impegno a fornire una maggiore e migliore connettività tra il Sud America e il mondo”. La ratifica da parte dell’autorità brasiliana supporta il lavoro di entrambe le compagnie aeree per fornire una rete più ampia e competitiva, con vantaggi per i loro clienti che includeranno, tra gli altri: accordi di code-share tra Delta e alcune filiali di LATAM Group, che consentono l’acquisto di biglietti per una rete più ampia di destinazioni; i membri dei programmi Delta SkyMiles e LATAM Pass possono riscattare punti / miglia su entrambe le compagnie aeree, accedendo a più di 435 destinazioni in tutto il mondo; terminal condivisi e collegamenti più veloci al Terminal 4 dell’aeroporto internazionale John F. Kennedy (JFK) di New York e al Terminal 3 dell’aeroporto Guarulhos di San Paolo; accesso reciproco alle lounge, i clienti possono accedere a 35 lounge Delta Sky Club negli Stati Uniti e cinque lounge VIP LATAM in Sud America.

LEONARDO: COMUNICATO RIGUARDO LEONARDO DRS – Leonardo S.p.A. comunica che la sua controllata, Leonardo DRS, ha depositato il documento di registrazione su Form S-1 presso la U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) relativo a una proposta di offerta pubblica iniziale di una quota di minoranza delle sue azioni ordinarie. Tutte le azioni ordinarie oggetto dell’offerta saranno collocate da Leonardo US Holding, società statunitense interamente controllata da Leonardo. Il numero di azioni ordinarie da collocare e la fascia di prezzo del collocamento non sono ancora stati determinati. In relazione all’offerta pubblica iniziale, Leonardo DRS intende richiedere l’ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie al New York Stock Exchange con il simbolo “DRS”. Il perfezionamento dell’operazione è atteso entro la fine di marzo 2021, ed è soggetto, tra l’altro, al completamento del processo di verifica della SEC e a condizioni di mercato favorevoli. “Oggi annunciamo un passo importante nello sviluppo strategico di Leonardo, con la proposta di quotare una percentuale minoritaria di Leonardo DRS al New York Stock Exchange. Mantenendo una quota di maggioranza continueremo ad avere una significativa esposizione in questo mercato strategicamente importante, continuando a far leva sulle relazioni consolidate a beneficio di tutti i business di Leonardo”, ha commentato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo. Al termine del collocamento Leonardo US Holding deterrà una quota di maggioranza nel capitale di Leonardo DRS. Un nuovo proxy agreement entrerà in vigore con il Dipartimento della Difesa Statunitense per consentire a Leonardo DRS di continuare a competere e a lavorare su programmi classificati.

NORWEGIAN: RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE IMPATTATI DALLA PANDEMIA – Norwegian ha riportato oggi i risultati del quarto trimestre. Come previsto, i risultati sono stati fortemente influenzati dal COVID-19 e dalle restrizioni in tutti i mercati. La perdita netta è stata di 16,6 miliardi di NOK, inclusa una svalutazione di 12,8 miliardi di NOK. Le spese operative prima del leasing e degli ammortamenti sono state ridotte dell’82% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. La domanda è stata gravemente influenzata dal cambiamento delle restrizioni di viaggio e dalla continua diffusione di COVID-19 nei mercati chiave di Norwegian. Su una flotta attuale di 131 aeromobili, una media di 15 erano operativi durante il quarto trimestre, principalmente sulle rotte nazionali in Norvegia. Norwegian ha trasportato 574.000 clienti, in diminuzione del 92% rispetto allo stesso periodo del 2019. La capacità (in ASK) è diminuita del 96% e il traffico passeggeri (in RPK) è diminuito del 97%. Il load factor è stato del 52,4%, in diminuzione di 32,5 punti percentuali rispetto al quarto trimestre del 2019. Jacob Schram, CEO di Norwegian, ha dichiarato: “Il 2020 è stato un anno eccezionalmente difficile per l’industria dell’aviazione e per Norwegian. Di conseguenza, i risultati del quarto trimestre sono quelli previsti. Sfortunatamente, molti dei nostri dipendenti sono licenziati o hanno perso il lavoro, in parte a causa della decisione della compagnia di cessare le operazioni a lungo raggio. Nonostante le difficoltà che la pandemia ha causato, c’è un grande spirito combattivo e impegno e insieme costruiremo una nuova Norwegian quando usciremo dai processi di ricostruzione. Ora stiamo facendo tutto il possibile per emergere come una compagnia aerea finanziariamente più sicura e competitiva con un’offerta migliorata per i clienti e non appena l’Europa inizierà a riaprire, saremo pronti ad accogliere più clienti a bordo”.

ACI WORLD: LE ENTRATE GENERATE DALLE TAX FREE SALES SONO FONDAMENTALI PER GLI AEROPORTI – In una lettera pubblicata questa settimana su The Economist, Luis Felipe de Oliveira, Airports Council International (ACI) World Director General, ha scritto: “In un mercato sempre più competitivo e sofisticato, le entrate generate dalle tax free sales sono parte integrante delle entrate non aeronautiche degli aeroporti. Queste attività non solo contribuiscono alla salute e alla vitalità del business aeroportuale e supportano milioni di posti di lavoro, ma sono anche alla base dello sviluppo delle infrastrutture per facilitare la crescita nella cruciale connettività globale. Mentre l’industria aeroportuale globale affronta la peggiore crisi che colpisce l’industria dell’aviazione civile commerciale, la rimozione di questa fonte cruciale di entrate metterà a rischio posti di lavoro, ripresa e connettività data la situazione finanziaria del settore aeroportuale oggi”.

FORLI’ AIRPORT ORGANIZZA MEET & FLY – F.A. srl organizza giovedì 18 marzo 2021 l’evento ‘Meet & Fly” rivolto a tutte le persone che, a poche settimane dai primi voli, vorranno conoscere meglio l’aeroporto Ridolfi e le compagnie aeree con le quali la società di gestione collabora. F.A. srl aprirà le porte dell’aerostazione alle compagnie aeree Air Dolomiti, Air Horizont, Ego Airways e Lumiwings e alla scuola di volo Professione Volare, mettendo loro a disposizione uno stand dove potranno presentare le destinazioni che collegheranno Forlì con tutto il mondo, le promozioni per poterle acquistare, i biglietti a tariffe speciali e regalare gadget ai presenti. Per prendere parte all’evento si dovrà prenotare l’ingresso e la visita all’aeroporto (della durata di un’ora), scegliendo una delle quattro fasce orarie dalle 16 alle 20, in modo da garantire che il pomeriggio si svolga nel rispetto di tutte le prescrizioni anti COVID-19 con il numero dei partecipanti limitato. È necessario quindi iscriversi all’evento utilizzando il form su https://www.forli-airport.com/meet-fly/, scegliendo uno dei quattro orari di ingresso proposti, poi si dovrà stampare e compilare il “Modulo prevenzione e protezione dal contagio da COVID-19”, e consegnarlo all’ingresso dell’aerostazione il 18 marzo prima della visita. In caso di ulteriori restrizioni dovute all’emergenza COVID-19 l’evento potrebbe essere annullato o rinviato ad altra data. Comunicazioni in merito verranno date sui social di F.A. srl o sul sito internet.

EASA: AIR OPS RISK REVIEW FOR 2020 – Il settore dell’aviazione è stato gravemente sconvolto nel 2020, portando a un nuovo panorama della sicurezza. L’EASA ha prodotto il suo preliminary safety review for Air Ops in 2020. Questo dovrebbe essere considerato insieme alla revisione dei problemi di sicurezza aerea derivanti dalla pandemia COVID-19. “Prima della crisi, il panorama della sicurezza era stabile e noto, ma ora ci troviamo di fronte a una situazione totalmente nuova in cui sono emersi nuovi rischi. Questi rischi includono la gestione del rapido storage and de-storage degli aeromobili, la gestione dei pericoli per la fauna selvatica a causa della ridotta quantità di attività aerea e il degrado delle competenze e delle conoscenze del personale aeronautico causato dalla riduzione delle operazioni. L’aumento della cyber-security e di altre minacce alla sicurezza ha portato l’Agenzia a dedicare risorse significative in queste aree. Nel giugno 2021, la SAFE 360 conference consentirà la revisione a 360° a livello di settore delle questioni di sicurezza più critiche che attualmente ostacolano il recupero. Un obiettivo importante per l’Agenzia sarà quello di lavorare ulteriormente sull’integrazione dei rischi per la sicurezza, la protezione e la sicurezza informatica per garantire un approccio totale alla gestione dei rischi del sistema”, afferma EASA.