News Brevi – 02.03.2021

ICAO: UNA PIU’ STRETTA COLLABORAZIONE E’ FONDAMENTALE PER IL TRASORTO DEI VACCINI – Parlando di recente ai North Atlantic Directors General of Civil Aviation (DGCA) dell’Europa e del Nord Atlantico, Fang Liu, ICAO Secretary General, ha sottolineato che, mentre i vaccini COVID-19 offrono ora la speranza di una ripresa più imminente a livello globale, una più stretta collaborazione e allineamento procedurale tra gli air transport stakeholders saranno necessari per portare miliardi di dosi alle loro destinazioni in modo sicuro, protetto e rapido. “Dobbiamo continuare a ricordare ai decision makers che le air cargo supply chains sono fondamentali per questi sforzi”, ha osservato Liu. “L’ICAO ha pubblicato safety and security guidelines for the distribution of COVID-19 vaccines, e abbiamo anche promulgato il nostro Vaccine Action Plan per allineare in modo più efficiente gli sforzi con le CART guidance applicabili e altre disposizioni ICAO relative all’air cargo”. La distribuzione dei vaccini è coerente con le tradizionali aspettative per la distribuzione globale di molti prodotti farmaceutici, attraverso procedure globali consolidate. Alcuni vaccini COVID, tuttavia, pongono requisiti di temperatura eccezionali, ben oltre ciò che gli aerei e le supply chains erano precedentemente tenuti a mantenere. “La nostra ultima pianificazione tiene conto di considerazioni economiche, nonché delle disposizioni pertinenti degli allegati 6, 9, 17, 18 e 19 della Convenzione di Chicago che sono rilevanti per il trasporto efficiente e sicuro di vaccine cargo”, ha affermato Liu. “Tuttavia, sarà necessario fare di più, compreso l’adattamento delle attuali infrastrutture, procedure e risorse. Queste risposte a loro volta dovranno essere adattate in base al fatto che un paese sia un fornitore o un destinatario di vaccini, o entrambi in alcuni casi”. “I vettori europei sono stati tra i più colpiti dal COVID-19, subendo più fallimenti finanziari che in qualsiasi altra parte del mondo”, ha commentato Liu. “Vorrei ricordare in questo contesto la nuova ICAO’s guidance on economic and financial measures, progettata per aiutare gli stati ad alleviare le sfide che i vettori e le altre parti interessate devono affrontare”.

AEROPORTO DI BERGAMO: AVVISO RIGUARDO LA VIP LOUNGE – L’Aeroporto di Milano Bergamo informa: “A seguito delle nuove restrizioni di viaggio per contenere la diffusione del Covid-19 e della conseguente significativa cancellazione dei voli dall’Aeroporto di Milano Bergamo, la Vip Lounge situata prima dei controlli di sicurezza non sarà disponibile fino al 25 Marzo 2021. La riapertura è prevista il 26 marzo. Vi terremo aggiornati durante le prossime settimane sull’evolversi della situazione”.

ANA ANNUNCIA MODIFICHE AL BOARD – ANA HOLDINGS INC. ha annunciato modifiche ai suoi members of the board, corporate executive officers, nonché ai members of the audit and supervisory board per l’anno fiscale 2021. Le modifiche ai members of the board saranno decise a seguito del General Shareholders’ Meeting a fine giugno 2021. All Nippon Airways (ANA) ha annunciato modifiche ai suoi members of the board and corporate executive officers, nonché ai members of audit and supervisory board. Queste modifiche entreranno in vigore il 1° aprile 2021.

AMERICAN AIRLINES CELEBRA SULL’INFLIGHT ENTERTAINMENT IL WOMEN’S HISTORY MONTH – La celebrazione del Women’s History Month continua con il free inflight entertainment di American Airlines. Ora a bordo dei voli di American sono presenti 20 film di successo. Tutto l’inflight entertainment a bordo dei voli American è gratuito, inclusa una raccolta che comprende fino a 600 film e programmi TV. I clienti possono accedere all’intrattenimento gratuito sul proprio telefono, tablet o laptop. “American è orgogliosa di onorare la ricca storia e le realizzazioni delle donne, soprattutto in un anno che ha avuto un tributo così unico con ancora più ruoli e responsabilità”, ha affermato Clarissa Sebastian, Managing Director of premium customer experience and onboard products. “Invitiamo tutti i clienti a celebrare con noi il Women’s History Month e a rilassarsi con una selezione di film appositamente curata”. American collabora con i suoi Employee Business Resource Group – 20 gruppi composti da oltre 26.000 American Airlines team members che rappresentano background, culture ed esperienze diverse, per evidenziare film che celebrano la diversità nell’inflight entertainment.

ETHIAD AIRWAYS SIGLA ACCORDO CON HUB71 – Etihad Airways ha firmato un memorandum of understanding (MOU) con Hub71, l’ecosistema tecnologico globale di Abu Dhabi, per supportare l’espansione degli imprenditori che innovano ad Abu Dhabi. Dopo la firma del MOU, Etihad diventerà la compagnia aerea partner ufficiale di Hub71, che offrirà a più di 100 startup globali all’interno della sua comunità tecnologica tariffe speciali e l’accesso a una piattaforma di prenotazione dedicata per semplificare le loro esigenze di viaggio. Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer di Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Etihad non vede l’ora di collaborare con Hub71, un’iniziativa faro del programma di accelerazione di Abu Dhabi. Insieme, entrambe le entità giocheranno un ruolo fondamentale nel sostenere lo sviluppo dell’Emirato investendo in affari, innovazione e persone. Il MOU sosterrà gli sforzi del governo per diversificare l’economia, premiando le aziende che scelgono di sviluppare tecnologie innovative ad Abu Dhabi”. Attraverso la partnership, Etihad attingerà alla comunità dinamica e in rapida crescita di Hub71 e alla rete globale di partner, per impegnarsi con i fondatori e gli imprenditori delle startup per avviare attività guidate dall’innovazione. La compagnia aerea esplorerà anche opportunità di tutoraggio, workshop ed eventi della comunità. Il MOU è stato firmato da Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer di Etihad Aviation Group, e Hanan Harhara Al Yafei, Chief Executive Officer di Hub71.

RYANAIR: IL TRAFFICO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 – Ryanair Holdings ha rilasciato i dati di traffico del mese di febbraio 2021. A febbraio Ryanair Group ha trasportato 0,5 milioni di passeggeri (10,5 milioni a febbraio 2020, -95%). Come dato Rolling Annual, Ryanair Group ha trasportato 32,7 milioni di passeggeri con un load factor del 74% (153,8 milioni lo scorso anno, -79%). Ryanair ha operato circa il 6% del normale schedule di febbraio, con un load factor del 78%.

NUOVO RICONOSCIMENTO PER DELTA TECHOPS – Delta TechOps ha recentemente vinto la 2021 marquis category dei 145’s Top Shop Awards for Best Total Solutions Provider, riconoscendo il più grande MRO business del Nord America per la sua qualità del servizio, visione, tempi di consegna, prezzi competitivi ed eccellenti relazioni con i clienti. Questo è l’ottavo anno consecutivo che Delta TechOps ha vinto un Top Shop award. Ogni premio viene designato in base al voto dei leader MRO e dei clienti di tutto il settore, con il risultato che Delta TechOps ha vinto il 2021 Best Total Solutions Provider award con oltre il 60% dei voti. “Congratulazioni alle persone TechOps in tutto il mondo, il cui incrollabile impegno per il miglior servizio del settore e la dedizione alla sicurezza, efficienza ed eccellenza per i nostri MRO customers ha determinato questa vittoria”, ha affermato Mike Moore, S.V.P. – MRO Services Group, Delta. “I nostri team si impegnano a essere presenti per i nostri oltre 150 MRO customers, mentre il settore continua a navigare attraverso la pandemia”. I leader e i dipendenti di Delta TechOps accetteranno ufficialmente il premio questa primavera alla MRO Americas conference a Orlando.

ICAO: PROGRESSI SUI NUOVI REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEMS (RPAS) STANDARDS – Durante la sua 222a sessione in corso, l’ICAO Council ha adottato oggi nuove e modificate Standards and Recommended Practices (SARP), guidando importanti progressi sulla sicurezza e l’interoperabilità dei remotely piloted aircraft systems (RPAS). Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 12 luglio 2021 e saranno applicabili dal 26 novembre 2026. Le più importanti riguardano l’Annex 8 – Airworthiness of Aircraft alla Convenzione di Chicago e riguardano i requisiti di certificazione per aeroplani ed elicotteri a pilotaggio remoto, oltre alle remote pilot stations (RPS) da cui sono gestiti. “Queste disposizioni dell’Allegato 8 ora fungeranno da importanti SARP internazionali per il rilascio di Type Certificates and Certificates of Airworthiness per aeromobili a pilotaggio remoto e tutti i loro componenti richiesti”, ha commentato Salvatore Sciacchitano, ICAO Council President. “Ciò fornisce una linea di base dei requisiti che i paesi possono impiegare a breve termine per certificare gli RPAS per international cargo operations o aerial work. Il lavoro futuro riguarderà passenger-carrying RPA, nonché capacità più avanzate previste per la futura urban air mobility”. “Poiché le date di applicabilità delle disposizioni relative agli RPAS vengono allineate a novembre 2026, anticipare l’allegato 8 prima delle modifiche ad altri allegati consente ai governi e all’industria di tenere conto del tempo di consegna più lungo richiesto per le disposizioni di aeronavigabilità, come previsto dall’articolo 41 della Convenzione”, ha sottolineato Sciacchitano. “Nel frattempo, il lavoro attraverso l’ICAO continuerà su operazioni di volo, rilevamento ed evitamento, gestione del traffico aereo, ulteriori C2 Link requirements e il resto del quadro normativo”. Poiché questo ampio lavoro continua attraverso ICAO, si presume che tutti i 19 allegati alla Convenzione di Chicago richiederanno alla fine modifiche significative o minori per ottenere un’integrazione sicura ed efficiente degli RPAS negli attuali quadri globali dell’aviazione.

EMIRATES GROUP SIGLA MoU CON LA RTA – Emirates Group e la Roads and Transport Authority hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) per collaborare e condividere le migliori pratiche che migliorano e creano maggiore efficienza in tutte le attività relative alla gestione delle risorse per entrambe le organizzazioni. La cooperazione reciproca e lo scambio aperto tra Emirates Group e la Roads and Transport Authority includono la condivisione delle conoscenze nelle aree della sostenibilità degli asset, l’ottimizzazione dell’utilizzo del ciclo di vita degli asset e il miglioramento dei rendimenti degli asset. Il protocollo d’intesa è stato firmato da Ali Mubarak Al Soori, Executive Vice President Chairman’s Office, Facilities & Project Management and Non-Aircraft Procurement & Logistics for Emirates Group, e Nasir Bu Shehab, CEO, Strategy and Corporate Governance Sector, RTA. Commentando la firma del protocollo d’intesa, Ali Mubarak Al Soori, ha dichiarato: “Una gestione patrimoniale efficace è una parte importante delle operazioni, del posizionamento finanziario e della crescita complessiva di ogni organizzazione. Attendiamo con impazienza di rafforzare i legami con la Roads and Transport Authority e sviluppare un rapporto costruttivo e collaborativo attraverso l’accordo di oggi. Emirates Group dispone di competenze e capacità di livello mondiale nella gestione delle risorse attraverso la nostra impronta locale e globale, speriamo di rafforzare la nostra cooperazione con RTA su questioni di reciproco interesse nelle aree di formazione, strumenti di benchmarking e quadri all’interno di standard riconosciuti a livello internazionale per estrarre il massimo valore possibile dalle nostre risorse”. Questo accordo segue la direttiva del governo di Dubai per gli enti governativi per sfruttare le competenze e l’efficienza delle organizzazioni semi-governative e private. Le attività congiunte tra le due organizzazioni dovrebbero iniziare questo mese.