Airbus pubblica l’agenda per l’Annual General Meeting 2021

Airbus SE ha pubblicato l’ordine del giorno del suo 2021 Annual General Meeting (AGM), che si terrà il 14 aprile, con delibere che includono il rinnovo del mandato del Chairman René Obermann e di tre altri non-executive directors.

In linea con la sua politica di durate “scaglionate” del Board, sarà richiesta l’approvazione degli azionisti per la riconferma di René Obermann, Amparo Moraleda, Victor Chu e Jean-Pierre Clamadieu come non-executive members of the Board of Directors per un periodo di tre anni. Fermo restando il rinnovo del suo mandato da parte dell’AGM, René Obermann rimarrà non-executive Chairman of the Airbus Board of Directors.

I mandati del Board sono rinnovati ogni anno in blocchi di quattro, per un periodo di tre anni, al fine di garantire una transizione fluida della composizione del Board ora e in futuro. Questo evita anche qualsiasi sostituzione in blocco degli amministratori in ogni singola riunione degli azionisti.

Altre delibere includono un voto consultivo annuale sull’attuazione della politica di remunerazione per l’anno 2020, come indicato nel Report of the Board of Directors pubblicato il 26 febbraio 2021.

La struttura dell’AGM riflette la continuazione delle restrizioni COVID-19 e l’evoluzione incerta della pandemia. Nel contesto attuale, per dare priorità alla salute e alla sicurezza, Airbus scoraggia fortemente la partecipazione fisica all’assemblea e raccomanda agli azionisti di votare per delega.

Eventuali modifiche all’organizzazione dell’evento verranno comunicate tramite la pagina AGM del sito web di Airbus.

I documenti per l’AGM, inclusa la Nota Informativa con un programma completo, sono disponibili online all’indirizzo: https://www.airbus.com/investors/annual-general-meetings.html.

(Ufficio Stampa Airbus)