KLM Cityhopper entra in servizio con il primo aeromobile dotato di Pratt & Whitney GTF Engines

Pratt & Whitney, ICBC Aviation Leasing e KLM Cityhopper hanno celebrato il primo marzo l’entrata in servizio del primo Embraer E195-E2 della compagnia aerea, dotato esclusivamente di motori Pratt & Whitney GTF (leggi anche qui). La compagnia aerea si è impegnata ad acquistare 25 aeromobili.

KLM era uno dei clienti originali di Pratt & Whitney, risalente agli anni ’30, quando la compagnia aerea operava con numerosi velivoli alimentati dai motori Wasp, tra cui il Douglas DC-3 e diversi primi aerei Fokker. Anche la compagnia aerea regionale KLM Cityhopper, fondata nel 1966 come NLM Cityhopper e ribattezzata KLM Cityhopper nel 1991, ha iniziato le operazioni con velivoli Fokker 50, dotati di motori turboelica PW100.

“Pratt & Whitney è orgogliosa di equipaggiare gli aerei di nuova generazione di KLM Cityhopper con la nostra tecnologia rivoluzionaria”, ha affermato Rick Deurloo, chief commercial officer and senior vice president at Pratt & Whitney. “Il nostro rapporto con KLM risale ai primi giorni dell’aviazione e non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme per offrire voli più sostenibili per gli anni a venire”.

La famiglia di aeromobili Embraer E-Jets E2 è dotata esclusivamente di motori Pratt & Whitney GTF e della APS2600E auxiliary power unit (APU). L’APU APS2600E offre alle compagnie aeree una maggiore flessibilità, aumentando l’altitude ceiling for Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards (ETOPS) e altre operazioni, fornendo un aumento significativo dell’erogazione di energia elettrica per soddisfare le esigenze delle compagnie aeree odierne.

L’E195-E2, alimentato da motori Pratt & Whitney GTF, presenta una riduzione del consumo di carburante di oltre il 25,4% per posto rispetto all’E195 di generazione precedente, con emissioni di NOx inferiori del 50% rispetto alla ICAO CAEP/6 regulation e 19dB to 20dB of ICAO Chapter 4 cumulative noise margin.

