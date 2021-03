News Brevi – 06.03.2021

AIRBUS: GLI ORDINI E LE CONSEGNE DEL MESE DI FEBBRAIO 2021 – Airbus ha pubblicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di febbraio 2021. Le consegne nel mese di febbraio 2021 sono pari a 32 aerei a 20 clienti, di cui 2 A220, 29 A320 Family (2 ceo, 27 neo), 1 A350. Gli ordini del mese di febbraio sono pari a 11. In tutto il 2021, sono stati consegnati 53 aerei a 27 clienti.

MARINA MILITARE: INIZIATE LE PROVE IN MARE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA PORTAEREI CAVOUR ALL’IMPIEGO DEGLI F-35B – Partita il 28 febbraio dalla base della Seconda Flotta della US Navy a Norfolk, nave Cavour ha iniziato la fase “calda” della campagna “Ready for Operations”. Il primo appontaggio di un velivolo F-35B del Corpo degli US Marines sul ponte della portaerei della Marina Militare, rappresenta un passaggio fondamentale nel lungo e complesso processo di certificazione all’impiego dei nuovi velivoli. Il completamento della fase delle prove in mare “Sea Trials”, che si protrarranno in Oceano Atlantico per circa quattro settimane, permetterà all’ammiraglia della Squadra Navale di testare il ponte di volo e verificare gli impatti con il velivolo di quinta generazione nei momenti topici di decollo e appontaggio in diverse condizioni di assetto ed in relazione a diversi fattori quali i venti e lo stato del mare, per arrivare alla certificazione finale di “Ready for Operations”. “È un risultato notevole per tutti noi, oggi, vedere il caccia di quinta generazione della US Marine sul nostro ponte di volo”, ha detto il comandante della portaerei Cavour, capitano di vascello Giancarlo Ciappina. “Questo rappresenta, infatti, un successo eccezionale ma, allo stesso tempo, una nuova sfida per il futuro dell’Aviazione Navale Italiana e della Marina Militare. Tutto l’equipaggio è molto orgoglioso di lavorare a stretto contatto con l’ITF, il team di collaudo dell’F-35 Joint Program Office durante queste prove in mare, e siamo molto ben preparati a svolgere il duro lavoro per dotare la portaerei Cavour e la Marina Militare del sistema d’arma di quinta generazione Joint Strike Fighter”. Durante la sosta a Norfolk prima delle prove in mare, ai 580 membri di equipaggio della portaerei si è aggiunto il personale italiano addestrato nella base dei Marines a Beaufort ad operare sul velivolo, nonché il personale statunitense del team Integrated Test Force (ITF), fondamentale nella fase di integrazione. Dopo aver accertato la compatibilità tra l’F-35B e la portaerei Cavour verrà dichiarata la “Ready for Operations”, per avviare le attività che porteranno al conseguimento, entro il 2024, della “Initial Operational Capability” (IOC). L’iter sarà completo con l’acquisizione della “Final Operational Capability” dopo la consegna dell’ultimo velivolo previsto dal programma (Ufficio Stampa Marina Militare).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA SOSTENIBILI: COLLOQUIO SU ITA E ALITALIA POSITIVO E COSTRUTTIVO – Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili informa: “È durato circa un’ora l’incontro virtuale tra la Vicepresidente della Commissione europea e Commissaria per la concorrenza Margrethe Vestager e i Ministri dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Un confronto su ITA e Alitalia, con l ’obiettivo di individuare in tempi rapidi una soluzione. Il colloquio, definito dai partecipanti “positivo e costruttivo”, si è svolto in un clima cordiale. La Commissaria Ue e i Ministri hanno sottolineato la necessità di procedere nel segno della discontinuità. Il confronto tecnico verrà avviato all’inizio della prossima settimana per valutare nel dettaglio le possibili soluzioni volte a garantire che il nuovo vettore aereo nasca al più presto nel rispetto delle procedure del diritto nazionale ed europeo” (Ufficio Stampa Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).

EUROWINGS ENTRA NEL BRITISH TRAVEL MARKET – Eurowings sta entrando nel British travel market in risposta all’aumento della domanda di voli tra il Regno Unito e Maiorca. La compagnia aerea tedesca ha una base internazionale a Maiorca e, per la prima volta nella sua storia, collegherà Manchester e Birmingham con l’isola mediterranea più popolare d’Europa a partire dalla fine di maggio. Entrando nel mercato dei viaggi britannico, Eurowings porterà inizialmente viaggiatori in vacanza due volte a settimana da Birmingham e da Manchester a Maiorca e ritorno. Nelle prossime settimane verrà presa in considerazione un’ulteriore espansione dei voli nel Regno Unito da parte di Eurowings. Eurowings offre servizi ai clienti in Gran Bretagna poiché lì è già iniziata una corsa ai viaggi per le vacanze. Subito dopo il discorso del primo ministro Boris Johnson sulle fasi di apertura, le prenotazioni di vacanze sono aumentate in modo consistente rispetto alla settimana precedente. Quasi contemporaneamente, Maiorca ha annunciato misure per l’apertura di ristoranti e bar dopo aver registrato cifre riguardo il Coronavirus significativamente inferiori rispetto a prima. Eurowings è di gran lunga il più grande fornitore di viaggi aerei tra Maiorca e la Germania. La holiday airline di Lufthansa Group collegherà l’isola delle Baleari con 22 aeroporti nell’estate del 2021 in Germania, Austria e Svizzera. Aggiungendo Birmingham e Manchester, Eurowings aumenterà il numero di collegamenti su Maiorca a 24 aeroporti.

ICAO PARNTER CON IATA E CANSO PER UNA NUOVA RUNWAY SAFETY TRAINING INITIATIVE – Con l’entrata in vigore a novembre del suo nuovo Global Reporting Format for Runway Surface Conditions (GRF), l’ICAO ha concordato di collaborare con l’International Air Transport Association (IATA) e la Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) su un nuovo joint GRF training programme. Il nuovo online course è stato progettato specificamente per air traffic controllers and aeronautical information service staff, e l’iscrizione sarà disponibile nell’aprile di quest’anno sull’ICAO Global Aviation Training website. Completa i corsi esistenti sviluppati in collaborazione con Airports Council International (ACI) per airport operations staff, e con IATA per flight crews. “La runway safety continua a rimanere la più grande sfida per la sicurezza dell’aviazione, rappresentando più di metà di tutti gli incidenti segnalati all’ICAO per operazioni commerciali”, ha sottolineato Fang Liu, ICAO Secretary General. “Negli ultimi anni abbiamo collaborato a numerose iniziative per ridurre i runway safety-related accidents and incidents in tutto il mondo e il duro lavoro intrapreso per forgiare il consenso internazionale sul nuovo GRF, oltre a questo nuovo collaborative training course che lo supporta, dovrebbe aiutare a fornire miglioramenti sostanziali delle runway safety performance”. L’ICAO GRF entrerà in vigore il 4 novembre 2021 e stabilisce una nuova metodologia per la valutazione e la comunicazione delle runway surface conditions, per migliorare le take-off and landing performance. Il nuovo accordo è il primo del suo genere tra le tre organizzazioni internazionali e pone le basi per la futura collaborazione su iniziative di miglioramento della sicurezza globale.