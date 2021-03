Dassault Aviation presenta i risultati del 2020

Il Board of Directors di Dassault Aviation ha approvato i risultati del 2020 in una riunione presieduta da Éric Trappier.

“Il 2020 è stato un anno dominato dalla pandemia Covid-19, che ha gettato il mondo intero in una crisi sanitaria ed economica. Questa crisi ha consentito a Dassault Aviation di dimostrare l’importanza del suo dual model e la sua capacità di resilienza. Dopo lo shock iniziale, le nostre organizzazioni si sono dovute adattare implementando un robusto protocollo sanitario per garantire la sicurezza dei nostri dipendenti. In questo straordinario contesto, ci siamo concentrati sul rispetto dei nostri impegni: fornire supporto alle forze armate e ai Falcon customers; completamento delle Rafale Export and Falcon deliveries; continuare a sviluppare il Falcon 6X.

Il settore dell’aviazione è stato duramente colpito dalla chiusura di gran parte del traffico aereo. Il governo francese ha sostenuto il settore attraverso prestiti garantiti dallo Stato e un programma di permessi. Ha anche lanciato un piano per sostenere e modernizzare il settore in associazione con GIFAS. In queste circostanze eccezionali, i nostri azionisti hanno mostrato il loro sostegno rinunciando ai dividendi 2020 dovuti in relazione agli utili del 2019.

Come da guidance, abbiamo consegnato 13 Rafale Export e abbiamo continuato a esplorare nuove opportunità di esportazione. Ciò ha portato alla vendita con successo alla Grecia, nel gennaio 2021, di 18 Rafale (6 nuovi aeromobili e 12 aeromobili recentemente messi in servizio con la French Air and Space Force). A seguito della vendita, la Francia ha annunciato l’ordine di altri 12 Rafale per sostituire quelli da consegnare in Grecia.

Abbiamo anche consegnato con successo 34 Falcon (nonostante le restrizioni di viaggio), continuato a lavorare sul Falcon 6X che ha completato il suo virtual rollout nel dicembre 2020 (leggi anche qui) e che dovrebbe entrare in servizio alla fine del 2022, proseguito a sviluppare il futuro Falcon che sarà annunciato nella prima metà del 2021.

Il 2020 order intake è stato pari a 3,463 miliardi di euro, contro 5,693 miliardi di euro nel 2019. Quest’anno, includeva il contratto di supporto integrato per Atlantique 2 (OCEAN) per la Francia e 15 Falcon, incluso l'”Albatros” maritime surveillance aircraft program per la French Navy. Nel 2019, comprendeva principalmente il RAVEL contract e 40 Falcon.

Le vendite nette nel 2020 sono state pari a 5,489 miliardi di euro, rispetto a 7,341 miliardi di euro nel 2019. Questa riduzione, come pianificato, è principalmente dovuta a un numero inferiore di Rafale Export deliveries (13 contro 26 nel 2019) e Falcon deliveries (34 contro 40 nel 2019).

Il margine operativo è stato del 4,8%, rispetto al 10,4% del 2019. È direttamente interessato da: impatti finanziari dovuti alla crisi sanitaria, i risparmi associati ai piani d’azione implementati dal Gruppo hanno attutito questi impatti; il livello significativo di self-financed R&D che rappresenta il 9,8% delle vendite nette, rispetto al 7,2% nel 2019 (nonostante la crisi, abbiamo mirato a mantenere i nostri sviluppi attuali, in particolare il Falcon 6X e il futuro Falcon); minore assorbimento dei costi fissi dovuto al calo del 25% delle vendite nette.

Il 2020 adjusted net income, in calo del 51%, si è attestato a 396 milioni di euro, rappresentando un margine netto del 7,2% delle vendite nette, contro l’11,1% nel 2019. Questa diminuzione è principalmente dovuta al minor reddito operativo e al minor contributo all’utile netto di Thales.

Questo risultato porta ad una proposta di dividendo di 103 milioni di euro (12,3 euro per azione) per gli azionisti e ad un pagamento ai dipendenti di 85 milioni di euro, comprensivo dell’imposta sociale, a titolo di partecipazione agli utili e piani di incentivazione.

Abbiamo continuato a implementare il nostro piano di trasformazione e in particolare la digitalizzazione dell’azienda. La digitalizzazione è essenziale per i nostri processi, dalla progettazione al supporto, pur padroneggiando i nostri dati. Mettiamo inoltre l’accento sulla nostra performance industriale e sulla modernizzazione delle nostre infrastrutture.

Guardando al futuro, il 2021 sarà ancora dominato dalla pandemia e dalle sue conseguenze per la salute pubblica e l’economia. In questo contesto, i nostri sforzi e la nostra strategia saranno rivolti a: Export Rafale, eseguendo nuovi contratti e continuando a esplorare nuove opportunità di business; aumentare le vendite dei Falcon; continuare lo sviluppo del Falcon 6X mirando alla sua entrata in servizio alla fine del 2022; sviluppi militari, perseguendo i programmi attuali (standard F4, Archange, Albatros, ecc.); preparazione del futuro, mantenere lo schedule per il futuro Falcon; New Generation Fighter, ottenere il lancio delle phases 1B and 2; Eurodrone, assicurarsi un contratto; preparare il productability contract del 5° lotto Rafale France; mantenere gli standard più elevati riguado il supporto e la disponibilità degli aeromobili; Energy transition, secure CORAC orders; Make in India, continuare a sviluppare le attività trasferite a DRAL.

Abbiamo in programma di consegnare 25 Rafale e 25 Falcon. Le vendite nette aumenteranno”, ha dichiarato Éric Trappier, Chairman and Chief Executive Officer of Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)