ATR Eastern Support: nuova nomina senior e nuova sede

ATR ha nominato Alessandro Luzi come Managing Director della Eastern Support (AES) subsidiary, con sede a Singapore, a partire dal 1 marzo 2021. Alessandro è entrato a far parte di ATR nel 2008 come Cockpit and Cabin Design Engineer e da allora si è sviluppato con ruoli di leadership come Head of Aircraft Interiors and Systems Installation e successivamente ha guidato lo sviluppo dell’ATR 72-600F come ingegnere capo del progetto.

Nel suo nuovo ruolo, sostituirà Jean-Pierre Clercin, che diventerà Head of Sales for the Asia Pacific Region di ATR e continuerà a lavorare dagli uffici di Singapore. Alessandro ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica Industriale presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona, dove si è laureato con il massimo dei voti e la lode. Jean-Pierre ha conseguito il Master in Tecnologia Spaziale presso ESTACA, un’università in Francia specializzata in ingegneria per le industrie: aerospaziale, automobilistica, ferroviaria e spaziale.

L’ATR Eastern Support Facility ha anche trasferito ufficialmente la sede dal Changi Business Park al Seletar Aerospace Park, dove sarà situata accanto all’ATR Training Center, nell’Airbus campus, nel cluster aerospaziale locale. Il trasferimento ha anche fornito l’opportunità di aggiornare l’ATR -600 simulator all’ultimo avionic standard 3.1, migliorando il visual system e qualificando UPRT and full-stall & Icing capabilities.

Il nuovo ufficio facilita un “activity-based working” concept, per migliorare e facilitare la collaborazione. In questo ambiente, non ci sono uffici personali, ma piuttosto una serie di ambienti diversi per diverse attività lavorative. L’ufficio di Singapore ospita circa 60 colleghi di ATR.

Riguardo la sua nomina come Managing Director, Alessandro ha dichiarato: “Non vedo l’ora di entrare a far parte del team AES. Con i nostri clienti e operatori nella regione che affrontano una serie di sfide, spero che la mia esperienza e il mio background tecnico consentiranno di soddisfare veramente le loro esigenze e di offrire loro il supporto di cui hanno bisogno nell’ambiente attuale”.

Anche l’ATR -600 FFS trasferito ha recentemente accolto i suoi primi clienti nella sua nuova sede nell’Airbus campus, dopo il suo trasferimento nel primo trimestre del 2020, quando i piloti di Manta Air sono arrivati per il training sul simulatore. In precedenza, i piloti non erano stati in grado di accedere all’ATR Training Centre in Singapore a causa dei controlli alle frontiere e delle restrizioni di viaggio come parte degli sforzi per prevenire la diffusione del Covid-19.

