Wizz Air amplia il suo network dall’Albania, con nuove rotte anche verso l’Italia

Wizz Air ha annunciato oggi l’assegnazione del 4° velivolo alla sua base di Tirana. Il nuovo velivolo entrerà a far parte della flotta il 28 maggio 2021, consentendo l’avvio di sei nuove rotte da Tirana per Malmö, Stoccolma-Skavsta, Ancona, Pescara, Genova e Roma Ciampino. Le nuove rotte sono già in vendita su wizzair.com e nell’app mobile della compagnia aerea con tariffe a partire da 19,99 euro.

WIZZ ha annunciato l’apertura della sua base a Tirana meno di un anno fa assegnando 3 aeromobili e aggiungendo quindici rotte alla rete di Tirana della compagnia aerea. La storia di Wizz Air in Albania risale a quattro anni fa, quando il primo volo atterrò nell’aprile 2017 da Budapest. La compagnia aerea ha trasportato oltre 650mila passeggeri da e per l’Albania da quando ha fatto il suo ingresso nel mercato locale. Insieme alle sei nuove rotte, oggi Wizz Air offrirà oltre 1.200.000 posti nella rete di Tirana della compagnia aerea nel 2021.

Con l’annuncio di oggi, entro l’estate la compagnia aerea disporrà di una flotta di quattro aerei moderni e all’avanguardia nella sua base di Tirana. Wizz Air rimane fortemente impegnata a Tirana e in Albania nell’offrire ottimi servizi abbinati a tariffe basse ai suoi passeggeri. La nuova capacità assegnata di oltre 500.000 posti all’anno contribuirà ulteriormente al mercato dell’aviazione albanese, contribuendo a far crescere il turismo locale e sostenendo la creazione di oltre trenta nuovi posti di lavoro diretti con Wizz Air e molti altri nelle industrie associate. Insieme a questi sei nuovi servizi, Wizz Air offre ora 27 rotte verso 9 paesi da Tirana.

George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air, ha aggiunto: “Oggi abbiamo delle ottime notizie per i viaggiatori albanesi e per coloro che desiderano visitare questo bellissimo paese. Sono lieto che a meno di un anno dall’annuncio dell’istituzione della nostra base a Tirana, oggi posso annunciare il 4° aereo basato su Tirana e 6 rotte aggiuntive a tariffa ridotta che collegano l’Albania con il resto dell’Europa. Il team WIZZ è impegnato nello sviluppo della propria presenza in Albania e, con la nostra più grande rete di 27 rotte da Tirana, offriamo opportunità di viaggio sempre più convenienti. Siamo lieti di aggiungere oggi nuove connessioni entusiasmanti pur mantenendoci ai più alti standard dei nostri protocolli di sanificazione. Siamo fiduciosi che le tariffe ultra basse e l’ottima rete di rotte di Wizz Air contribuiranno alla crescita del settore turistico albanese e della sua economia”.

Volker Wendefeuer, Chief Operations Officer dell’aeroporto internazionale di Tirana, ha dichiarato: “Tirana dà il benvenuto al quarto aereo di Wizz Air con base qui a Tirana. Questo nuovo sviluppo ci dà l’opportunità di raggiungere regolarmente più destinazioni in Europa e si spera che dopo i periodi di pandemia consentirà a tutti noi di viaggiare. Gli albanesi avranno più possibilità di connettersi con le città europee per scopi turistici, economici o sociali”.

Le nuove rotte Wizz Air da Tirana:

TIRANA – MALMÖ: lunedì mercoledì venerdì. Dal 28 maggio: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica.

TIRANA – STOCCOLMA SKAVSTA: martedì, sabato.

TIRANA – PESCARA: lunedì, venerdì.

TIRANA – ROMA CIAMPINO: lunedì mercoledì venerdì. Dal 28 maggio: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica.

TIRANA – GENOVA: martedì, sabato.

TIRANA – ANCONA: lunedì, venerdì.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)