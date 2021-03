Il settore dell’aviazione chiede che le emissioni per le operazioni a lungo raggio siano coperte dal Sustainable Aviation Fuels mandate dell’UE

Una coalizione di compagnie aeree, società del settore dell’aviazione e ONG europee hanno espresso la loro preoccupazione per le proposte politiche volte a limitare la portata dell’iniziativa ReFuel EU Aviation dell’Unione europea ai voli intra-SEE. La legislazione, che sarà proposta dalla Commissione, dovrebbe obbligare il settore dell’aviazione a combinare una percentuale di carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) con un carburante a base di cherosene.

In una lettera, inviata al vicepresidente Frans Timmermans e al Commissario per i Trasporti Adina Valean, la coalizione sottolinea che le operazioni a lungo raggio sono la fonte primaria dell’impatto climatico del settore. Secondo recenti dati di Eurocontrol, appena il 6% dei voli, quelli di percorrenza superiore a 4000 km, generano la metà delle emissioni di CO2 del trasporto aereo. Eurocontrol conclude: “Aumentare la fornitura di carburante sostenibile per l’aviazione per coprire solo il 10% del fabbisogno del lungo raggio, farebbe più di quanto non si possa ottenere sul corto raggio per ridurre le emissioni nette di CO2”. Inoltre, i voli extra-SEE e le operazioni di hub a lungo raggio sono già escluse da molte politiche ambientali europee, come il sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS).

“Per i voli a corto raggio, i SAF sono solo un passaggio intermedio, simile alla compensazione, fino a quando le tecnologie a emissioni zero, come l’idrogeno o gli aeromobili a propulsione elettrica, saranno disponibili entro la metà/la fine del 2030. Queste nuove tecnologie a emissioni zero, tuttavia, non sono disponibili per l’aviazione a lungo raggio nel prossimo futuro, pertanto i SAF continuano a essere fondamentali per l’aviazione a lungo raggio al fine di ridurre le emissioni di carbonio.

Inoltre, aumentando potenzialmente i costi, i SAF potrebbero sminuire gli sforzi messi in atto dai produttori di tecnologia e dai vettori a corto raggio per passare a soluzioni più pulite e a zero emissioni. I firmatari chiedono pertanto alla Commissione europea di garantire che il mandato dedicato ai SAF non ritardi lo sviluppo della propulsione a emissioni zero (ovvero idrogeno o elettrico).

Inoltre, la Commissione europea deve escludere le colture finalizzate ai biocarburanti e garantire che i biocarburanti sviluppati siano sostenibili e che siano inclusi i mandati per i migliori combustibili della categoria, come il cherosene sintetico”, afferma il comunicato.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Il mandato dedicato ai SAF dell’UE avrà un impatto considerevole sulle emissioni del trasporto aereo solo se ciascuno di noi fa la propria parte, compresi i vettori a lungo raggio, che sono la principale fonte di emissioni e che hanno bisogno di questa tecnologia a lungo termine. I SAF sono solo una fase intermedia per i vettori a corto raggio. La nostra soluzione definitiva è la propulsione a emissioni zero, motivo per cui è fondamentale che ci siano incentivi specifici per l’aviazione per le tecnologie a emissioni zero come l’elettrico e l’idrogeno e per questo dobbiamo evitare che tutte le risorse vengano concentrate sui SAF, che non risolvono completamente il problema. easyJet oggi opera anche voli a emissioni zero compensando tutti i nostri voli come misura provvisoria”.

William Todts, Executive Director di T&E, ha dichiarato: “I carburanti sostenibili per l’aviazione sono la soluzione per i voli a lungo raggio, che sfuggono alla regolamentazione dell’inquinamento nonostante causino la maggior parte delle emissioni. Tutti i voli in partenza devono essere coperti da un mandato di carburante verde per aviogetti. Ma i combustibili sostenibili devono effettivamente funzionare anche per l’ambiente, motivo per cui abbiamo bisogno di obiettivi per i combustibili sintetici, criteri più severi per i biocarburanti di seconda generazione e non combustibili a base di colture”.

Michael O’Leary, CEO Ryanair Group, ha dichiarato: “I recenti dati di Eurocontrol confermano che i veri colpevoli non sono i voli a corto raggio utilizzati per un weekend o una vacanza in Europa, ma i voli a lungo raggio e i voli in coincidenza che creano la metà delle emissioni di CO2 dell’aviazione europea, ma rappresentano solo il 6% del traffico. Tagliare solo una frazione di queste emissioni a lungo raggio ridurrebbe più CO2 di quella emessa da tutti i voli a corto raggio europei messi insieme. Non vi è alcuna logica nell’escludere i voli a lungo raggio dagli obblighi di utilizzo di SAF poiché questo è l’unico modo possibile per ridurre le loro emissioni. Appoggiamo pienamente l’iniziativa dell’UE di riduzione delle emissioni per il trasporto aereo, ma tutti i vettori, compresi i voli a lungo raggio, devono fare la loro parte affinché ciò avvenga”.

József Váradi, Group CEO, Wizz Air, ha dichiarato: “Dopo aver investito nei SAF e averli promossi per anni come soluzione per la decarbonizzazione dell’aviazione, gli operatori di lungo raggio stanno ora cercando di escludere i propri voli da questo mandato. Questo è sbagliato. Se vogliono questa tecnologia, che essenzialmente blocca la propulsione dello status quo per decenni, allora devono essere tra i primi a usarla. Pensiamo che tecnologie dirompenti più pulite arriveranno e romperanno gli schemi, come sta accadendo con le automobili, per i voli a breve distanza. Dovremmo mantenere i vecchi sistemi di propulsione solo dove non ci sono alternative, come nel caso del lungo raggio. La concorrenza globale non può essere la scusa perenne per l’inazione. Non siamo nella stessa posizione di un decennio fa e non crediamo che il pubblico tollererà a lungo tale inazione. È giunto il momento che anche l’aviazione globale faccia la sua parte”.

Maarten van Dijk, Managing Director, SkyNRG, ha dichiarato: “L’Europa sta iniziando a compiere passi seri per raggiungere le emissioni zero nette del trasporto aereo. Accogliamo con favore la probabile introduzione di un mandato per il carburante per l’aviazione sostenibile che fungerà da misura fondamentale per questi obiettivi. Tuttavia, è di fondamentale importanza che il mandato si basi sulla quantità totale di combustibili fossili per aviogetti nell’UE per ottenere il massimo impatto con questa misura politica”.

Jeff Engler, CEO, Wright Electric, ha dichiarato: “Wright si pone come obiettivo l’introduzione del suo aereo di linea a corridoio singolo Wright 1 a emissioni zero nel 2030, con l’obiettivo finale di eliminare le emissioni di tutti i voli inferiori a 800 miglia. Il volo può essere più pulito di quanto non lo sia oggi, e il volo elettrico su distanze più brevi è più vicino di quanto molte persone credano. Dobbiamo dare a questa tecnologia il giusto contesto politico per prosperare. In Wright vogliamo rendere il volo più pulito, più silenzioso e più accessibile”.

Ivo Boscarol, Pipistrel Founder e CEO, ha dichiarato: “Per ottenere ciò che a volte può sembrare impossibile, eseguire passaggi incrementali semplicemente non è sufficiente. L’aviazione deve diventare più pulita già a breve termine e abbracciare nuove tecnologie per introdurre nuovi modi di come le persone viaggeranno in aereo in futuro. Il nostro impegno decennale per offrire voli a emissioni zero è più intenso che mai mentre ci imbarchiamo nel viaggio di offrire il nostro vero prodotto Miniliner a idrogeno a zero emissioni ai cieli europei entro il 2030”.

(Comunicato Stampa congiunto)