Leonardo: l’AW109 Trekker entra nell’Indonesian helicopter market

Leonardo ha annunciato oggi la consegna di un AW109 Trekker light twin a FlyKomala, Indonesia, segnando l’ingresso del modello nell’helicopter market del paese. Il velivolo verrà utilizzato dall’operatore per svolgere una serie di missioni tra cui passenger transport, utility transport, disaster relief, emergency support duties.

FlyKomala beneficerà di performance e payload al vertice della categoria, ampio spazio in cabina, una robusta cellula e avionica moderna per migliorare l’efficacia e la sicurezza della missione nelle difficili condizioni ambientali e meteorologiche del paese.

Quest’ultima consegna accresce il successo dei light twin types di Leonardo in Indonesia, aggiungendosi ai modelli AW109 Grand e GrandNew. La flotta di elicotteri civili di Leonardo in Indonesia conta quasi 20 velivoli di vario tipo per compiti di trasporto aziendale, SAR e utility. L’Asia ha dimostrato di essere una delle regioni più importanti per l’AW109 Trekker, scelto in vari paesi per diverse applicazioni tra cui EMS, servizi di pubblica utilità e attività di polizia.

L’AW109 Trekker mantiene la struttura del velivolo AW109 Grand, cabina ampia e performance di prima classe, offrendo un maggiore payload a un costo competitivo, dimostrando quindi che è perfettamente adatto a soddisfare i severi requisiti degli operatori in termini di capacità ed economicità. L’AW109 Trekker è l’ultima aggiunta al portafoglio di elicotteri di Leonardo e il primo light twin della Società a offrire skid landing gear.

L’AW109 Trekker è equipaggiato con un Genesys Aerosystems glass cockpit di ultima generazione che può essere configurato in base alle esigenze del cliente: uno o due piloti, VFR o IFR. Ad oggi, oltre 70 AW109 Trekker sono stati venduti a clienti in tutto il mondo per una serie di missioni, che si aggiungono a circa 1.500 unità della serie AW109 vendute a livello globale.

