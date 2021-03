News Brevi – 11.03.2021

AEROPORTO DI FORLI’: ALESSANDRO SOZZI E’ IL NUOVO DIRETTORE GENERALE DI F.A. – Alessandro Sozzi, già Direttore Commerciale e del Personale di F.A. Srl, è stato nominato Direttore Generale ed Accountable Manager della società di gestione aeroportuale. L’incarico è stato ufficializzato con delibera del CDA di lunedì 22 febbraio 2021. La nomina di Sozzi, che manterrà anche le precedenti cariche, è stata coordinata da F.A. Srl con ENAC e risponde alla specializzazione richiesta per ricoprire un ruolo delicato e determinante, nell’ottica di una pianificazione delle future strategie dell’aeroporto di Forlì. Alessandro Sozzi, 48 anni, nato a Roma e laureato in Giurisprudenza all’Università di Firenze, ha una lunga esperienza nel mondo aeroportuale, avendo precedentemente ricoperto il ruolo di Manager Operativo prima per DHL e poi per FedEx, Station Director negli aeroporti di Roma Fiumicino e Bologna per la società Aviapartner, multinazionale specializzata nei servizi di handling aeroportuale, Direttore Operativo dell’Aeroporto di Firenze e Chief Executive Officer dell’Aeroporto di Lugano. Da marzo 2020 è entrato a far parte del management di F.A. Srl.

AMERICAN AIRLINES PLAUDE PER L’APPROVAZIONE DELL’AMERICAN RESCUE PLAN – In una dichiarazione, il presidente e CEO di American Doug Parker e il presidente Robert Isom hanno ringraziato il Congresso per aver approvato l’American Rescue Plan, che include finanziamenti aggiuntivi per il Payroll Support Program (PSP). “Da quando la pandemia è iniziata un anno fa, il Congresso si è ripetutamente mosso per supportare i membri del nostro team e mantenere in essere le infrastrutture critiche delle compagnie aeree. Questo è ancora una volta il caso, con l’approvazione odierna dell’American Rescue Plan, e ne siamo per sempre grati. Continuando a finanziare il Payroll Support Program, il Congresso ha salvato migliaia di posti di lavoro nelle compagnie aeree, preservato i mezzi di sussistenza dei membri del nostro team e ha contribuito a posizionare il settore in modo che svolga un ruolo centrale nella ripresa della nazione dal COVID-19. I legislatori di entrambe le parti hanno sostenuto una legislazione che riconosce la dedizione dei professionisti delle compagnie aeree e l’importanza del lavoro essenziale che svolgono. Con questo fenomenale supporto bipartisan arriva la responsabilità di servire, e il popolo di American Airlines è entusiasta di accettare questa responsabilità. Siamo pronti a dare il benvenuto ai nostri clienti nei cieli con la distribuzione dei vaccini e l’aumento della domanda di viaggi aerei. C’è ancora molto lavoro da fare prima che tutti possiamo lasciarci la pandemia alle spalle, ma con le notizie di oggi e i costanti progressi compiuti contro il virus, abbiamo un occhio di speranza all’orizzonte”.

AIRBUS STUDIERA’ LA FUTURA SATELLITE FACTORY NELLO SPAZIO – Airbus è stata selezionata dalla Commissione Europea per lo studio di spacecraft manufacturing in space attraverso il programma Horizon 2020. Il progetto PERIOD (PERASPERA In-Orbit Demonstration) si concentra sull’assemblaggio e la produzione di satelliti in orbita. Questo A/B1 phase study contract, del valore di 3 milioni di euro, durerà due anni, con l’obiettivo di continuare con un dimostratore in orbita. La “orbital factory” immaginata da PERIOD aprirà la strada alla costruzione di componenti importanti come antenna reflectors, l’assemblaggio di componenti di veicoli spaziali e la sostituzione del payload dei satelliti, direttamente nello spazio. Questo è il precursore della futura produzione di grandi strutture in orbita. La produzione diretta in orbita rivoluzionerà il modo in cui i sistemi spaziali sono progettati, costruiti e gestiti. Presenta vantaggi significativi rispetto all’approccio tradizionale – in cui tutto viene prodotto sulla Terra e successivamente trasportato nello spazio – poiché gli oggetti realizzati nello spazio sono liberati dai vincoli e dai requisiti del lancio (limiti di massa e volume del lanciatore, resistenza strutturale per resistere al lancio). Per raggiungere questo obiettivo, Airbus Defence and Space di Brema sta guidando un team di sette innovatori europei, portando la propria esperienza in campi come robotic operation, virtual reality, in-space assembly: DFKI, EASN-TIS, GMV, GMV-SKY, ISISPACE, SENER Aeroespacial and Space Applications Services. Una missione dimostrativa alternativa, che offra maggiore flessibilità e a un costo inferiore, sarebbe quella di utilizzare l’infrastruttura della ISS. “Airbus ha lavorato su tecnologie di produzione in orbita per oltre un decennio e il programma PERIOD aiuterà l’Europa a spostare il suo know-how tecnologico combinato a un livello superiore”, ha affermato Silvio Sandrone, head of Space Exploration future projects at Airbus. “I futuri sistemi spaziali su larga scala possono essere fabbricati e assemblati solo in orbita, quindi è fondamentale che l’Europa sia in prima linea in questa capacità chiave”.

DELTA CONSENTIRA’ IL CONTACTLESS PAYMENT A BORDO – Delta continua a investire in funzionalità touchless. A partire dal 16 marzo, la tecnologia tap-to-pay consentirà il pagamento senza contatto per gli acquisti a bordo. I clienti potranno acquistare auricolari a bordo utilizzando i propri dispositivi mobili o carte di credito contactless. Il pagamento senza contatto si estenderà a tutte le vendite a bordo con il ritorno di più opzioni di cibo e bevande. Il nuovo sistema consente anche di ricevere ricevute tramite posta elettronica. “In Delta, pensiamo in grande, iniziamo in piccolo e scaliamo velocemente per migliorare l’esperienza dei nostri clienti”, ha affermato Bill Lentsch, Chief Customer Experience Officer. “Queste nuove funzionalità non solo offriranno tranquillità riducendo i punti di contatto, ma rappresentano un elemento chiave della nostra visione per facilitare ogni fase del viaggio”. La compagnia aerea sta anche testando digital seatback menu su voli internazionali selezionati, con l’intenzione di espandere la funzionalità in tutta la sua flotta. Un nuovo electronic Delta One menu, attualmente accessibile via personal seatback screens sui voli operati con A330 tra Boston e Amsterdam, ridurrà gli sprechi, ottimizzerà il servizio e consentirà agli assistenti di volo di connettersi con i clienti in modo più sicuro. I clienti possono godere di una touchless check-in experience utilizzando l’app Fly Delta. Nei lavatories a bordo, rubinetti touchless e altre soluzioni riducono i punti di contatto sulle superfici più utilizzate, mentre l’illuminazione antimicrobica per lavelli e piani fornisce una protezione aggiuntiva. Queste soluzioni sono presenti su molti aeromobili Delta, inclusi Airbus A350, Airbus A330-900, Boeing 767-400 e Boeing 757. Altri tipi di aeromobili verranno adattati con alcune di queste caratteristiche entro la fine dell’anno. La compagnia sta inoltre espandendo le funzionalità touchless per aiutare i clienti a spostarsi attraverso l’aeroporto più velocemente e più facilmente.

AMERICAN AIRLINES MIGLIORA IL SUO TRAVEL PLANNING TOOL – Per aiutare i clienti a prendere decisioni informate su dove viaggiare e cosa aspettarsi all’arrivo, American ha migliorato il suo travel planning tool, fornito da Sherpa. “La pianificazione del viaggio è po’ diversa in questi giorni, motivo per cui è più importante che mai aiutare i clienti a prepararsi per il viaggio con facilità”, ha affermato Alison Taylor, Chief Customer Officer. “I miglioramenti allo Sherpa travel tool disponibili su aa.com significano che i clienti possono dedicare meno tempo alla ricerca di travel guidelines e più tempo a pianificare un viaggio indimenticabile”. La nuova mappa interattiva evidenzia le coronavirus (COVID-19) travel guidelines per destinazioni popolari, comprese nuove destinazioni. Con un clic, i clienti possono visualizzare i requisiti di quarantena, documenti o test, nonché prenotare i viaggi. I viaggiatori possono anche iscriversi ad alert per destinazioni specifiche a cui sono interessati e gli aggiornamenti riguardanti i requisiti di test o la documentazione verranno inviati via email in tempo reale. Se è richiesto un test COVID-19, i clienti vedranno le località vicine in cui viene offerto il test per semplificare la pianificazione. Questo nuovo miglioramento è attualmente disponibile per i viaggi in Messico e nei Caraibi, con altri paesi in arrivo. American ha introdotto questo strumento di viaggio a settembre per garantire che i clienti siano preparati per il volo. Man mano che le linee guida si sono evolute, lo strumento è diventato disponibile in spagnolo, portoghese, francese, francese canadese e olandese. “Il rinnovamento arriva giusto in tempo per offrire una guida di viaggio che fa risparmiare tempo al momento della prenotazione di viaggi estivi, approfittando di una delle nuove rotte come parte della nuova JetBlue alliance verso luoghi come Tel Aviv (TLV), Santiago, Cile (SCL) e Atene (ATH)”, conclude American Airlines.

L’IMPEGNO DI PRATT & WHITNEY DURANTE LA PANDEMIA – Quasi un anno fa, la pandemia COVID-19 ha fermato il mondo. In un anno segnato dalle sfide, i dipendenti di Pratt & Whitney hanno lavorato per restituire qualcosa alle comunità globali. Nel marzo 2020 il CEO di Raytheon Technologies, Greg Hayes, si è impegnato a produrre schermi per il viso per aiutare a compensare la carenza di dispositivi di protezione individuale. Entro sei settimane da questa promessa, i dipendenti di Pratt & Whitney hanno collaborato con i loro colleghi di Raytheon Technologies per stampare in 3D e assemblare più di 32.000 maschere per il viso. A East Hartford, Connecticut, Pratt & Whitney ha fornito finanziamenti per oltre 200 laptop agli studenti della Mayberry Elementary School. Poiché l’insicurezza alimentare è salita a livelli record lo scorso anno, Raytheon Technologies ha impegnato 5 milioni di dollari per Feeding America, un’organizzazione nazionale che sostiene banche alimentari e iniziative per la sicurezza alimentare negli Stati Uniti. Il CEO Greg Hayes ha incoraggiato i dipendenti a lavorare contro il razzismo, la discriminazione, sviluppando un piano per migliorare la diversità, l’equità e l’inclusione. La fine del 2020 ha portato speranza poiché un vaccino è stato approvato ed è diventato pronto per la distribuzione. I motori Pratt & Whitney alimentano molti degli aerei che trasportano le varie forme del vaccino COVID-19, con alcuni aerei che trasportano fino a un milione di dosi. La air strip che una volta ha contribuito a sviluppare i motori è il più grande sito di vaccinazione COVID-19 nello stato del Connecticut. Nel 2021, la retired runway dell’East Hartford, Connecticut Pratt & Whitney campus, Connecticut, è stata trasformata in una clinica di vaccinazione drive-through, che alla fine somministrerà fino a 10.000 dosi del vaccino Pfizer a settimana.

QATAR DUTY FREE SPONSOR DEL CBQ GOLF MASTERS TOURNAMENT – Qatar Duty Free (QDF) è ancora una volta partner ufficiale del CBQ Golf Masters Tournament. Il torneo di quattro giorni si terrà presso l’Education City Golf Club (ECGC) dall’11 marzo al 14 marzo 2021 nella splendida cornice del 2022 Education City World Cup Stadium. 144 golfisti d’élite si sfideranno per l’ambito Trofeo. Il Qatar Duty Free Vice President Operations, Mr. Thabet Musleh, ha dichiarato: “Qatar Duty Free è lieto di continuare la sua partnership con il Commercial Bank Qatar Golf Masters, come parte del nostro impegno per la Qatar National 2030 Vision e il desiderio di riunire le persone attraverso uno dei tanti prestigiosi eventi sportivi mondiali ospitati in Qatar”. Qatar Duty Free e Qatar Airways sono sponsor di molti eventi sportivi in tutto il mondo.

LUFTHANSA TECHNIK FORNIRA’ COMPONENT SUPPORT A MASAIR – Lufthansa Technik e il vettore messicano MasAir Cargo Airline hanno firmato un comprehensive Total Component Support (TCS®) contract che copre la riparazione e la revisione dei componenti per la flotta di Boeing 767F di MasAir. Il nuovo contratto disciplina la fornitura per un massimo di 14 aeromobili per un periodo di cinque anni. Questo è il primo contratto firmato direttamente tra Lufthansa Technik e MasAir. Gustavo Acevedo, Director of Maintenance, MasAir, ha dichiarato: “Con Lufthansa Technik siamo fiduciosi di esserci assicurati il supporto di un attore globale in technical aircraft services di cui apprezziamo molto l’esperienza e l’affidabilità. Ciò è particolarmente importante ora che abbiamo iniziato il nostro ambizioso piano di espansione della flotta”. “Questo contratto è un grande successo per Lufthansa Technik nel mercato altamente competitivo messicano. In qualità di partner forte, non vediamo l’ora di supportare MasAir durante l’espansione di successo della sua attività”, ha affermato Robin Johansson, Senior Director Corporate Sales Latin America and The Caribbean, Lufthansa Technik. Il Component support della flotta MasAir sarà assicurato attraverso un home base stock da stabilire a Città del Messico e Los Angeles, California.

PRATT & WHITNEY: PREMIATI SEI DIPENDENTI PER LE LORO PERFORMANCE – L’Hartford Section of the American Society of Mechanical Engineers ha premiato sei dipendenti Pratt & Whitney come “Distinguished Engineers of the Year 2021”, nell’ambito delle celebrazioni della National Engineers Week. Per promuovere l’eccellenza nel campo dell’ingegneria, l’ASME Hartford Section ha premiato Patty Cosentino, Amie Fayer, David McDermott, Gary Roberge, Brent Staubach e Jordan Tresser per le loro performance eccezionali. “Sia che tenessero a cuore i valori aziendali, che abbiano consentito ai loro colleghi di portare a termine il lavoro o che abbiano dimostrato il potere dell’innovazione nelle sfide che hanno dovuto affrontare, questi sei ingegneri hanno dimostrato il loro impegno nei confronti della nostra azienda e dell’eccellenza ingegneristica in generale”, ha affermato Geoff Hunt, senior vice president of Engineering, Pratt & Whitney. “Ognuno ha dedicato la propria esperienza al nostro successo più e più volte, aiutando Pratt & Whitney a definire cosa significa “Go Beyond” per i nostri clienti dall’inizio di qualsiasi progetto o iniziativa”. L’American Society of Mechanical Engineers è un’organizzazione senza scopo di lucro che rappresenta più di 100.000 ingegneri in più di 140 paesi.