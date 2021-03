Qatar Airways inizia la sperimentazione dell’applicazione mobile IATA Travel Pass ‘Digital Passport’

Qatar Airways è la prima compagnia aerea del Medio Oriente a iniziare le sperimentazioni dell’innovativa app mobile IATA Travel Pass ‘Digital Passport’, in collaborazione con l’International Air Transport Association (IATA), il Ministero della Salute Pubblica del Qatar, la Primary Health Care Corporation e la Hamad Medical Corporation, a partire da oggi.

I passeggeri della compagnia in viaggio sulla rotta da Doha a Istanbul sono il primo gruppo che sperimenterà l’app “Digital Passport”, la quale mira a svolgere un ruolo importante nella missione della compagnia di garantire un’esperienza di viaggio touchless e ancora più sicura per i suoi passeggeri.

IATA Travel Pass assicura che i passeggeri ricevano informazioni aggiornate sulle norme sanitarie COVID-19 nel loro paese di destinazione, oltre ad essere conforme alle severe norme globali sulla privacy dei dati che consentono la condivisione dei risultati dei test COVID-19 con le compagnie aeree per verificare che siano idonei a intraprendere il loro viaggio.

L’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Come compagnia aerea leader nel mondo per la sicurezza, l’innovazione e l’esperienza del cliente, siamo i più convinti sostenitori del settore dell’introduzione di soluzioni digitali capaci di aiutare i passeggeri a viaggiare in modo sicuro e senza problemi, tra le complesse e mutevoli restrizioni di ingresso in tutto il mondo.

Abbiamo fiducia nella credibilità di IATA Travel Pass in quanto soluzione più affidabile e innovativa del settore, data la sua forte conformità alla privacy dei dati, un archivio di regole di ingresso di lunga data e la capacità di fornire una soluzione end-to-end. Siamo orgogliosi di essere in prima linea nella sperimentazione di questa piattaforma: siamo infatti uno dei primi vettori a livello globale e la prima compagnia aerea in Medio Oriente a provare la tecnologia.

Con le più severe normative sulla privacy dei dati, IATA Travel Pass è un enorme passo avanti per dimostrare che gli standard globali dell’ICAO per i passaporti digitali funzionano. Aiuterà anche a gettare le basi per i governi di tutto il mondo per unirsi nello sviluppo di regolamenti standardizzati al fine di ridurre l’attuale mosaico di burocrazia nel settore dei viaggi internazionali. In collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la IATA è anche impegnata ad aiutare a definire un certificato vaccinale standardizzato che sarà necessario per l’apertura delle frontiere e l’aumento dei viaggi globali”.

Il direttore generale e amministratore delegato della IATA, Alexandre de Juniac, ha aggiunto: “La totale implementazione di IATA Travel Pass da parte di Qatar Airways rappresenta una pietra miliare significativa nel riavvio della connettività globale. I governi stanno richiedendo test o certificazioni di vaccinazione per consentire i viaggi, e l’applicazione IATA aiuta i viaggiatori a gestire e fornire le loro credenziali in modo sicuro e conveniente. Tutti i passeggeri che utilizzano IATA Travel Pass possono essere sicuri che i loro dati rimangono protetti e i governi possono fidarsi che l'”OK per viaggiare” rappresenta una credenziale autentica e un’identità verificata”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)