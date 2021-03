La società di investimento 777 Partners ordina 24 Boeing 737 MAX

Boeing e la società di investimenti privati 777 Partners hanno annunciato oggi un accordo per aggiungere 24 737-8 al variegato portafoglio di aeromobili della società, con diritti di acquisto per ulteriori 60 aeroplani. La società, con sede a Miami, collocherà i single-aisle airplanes con il suo portafoglio in crescita di low-cost carrier investments in tutto il mondo.

Oltre al leasing di aeromobili, 777 Partners investe strategicamente in una serie di attività nel settore dell’aviazione, da operating carriers a technology-driven solutions. La strategia della società nel travel sector è in gran parte focalizzata su soluzioni innovative per interlining, passenger connectivity e la creazione di nuovi canali commerciali per i suoi airline investments and customers.

“Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con Boeing su questo ordine trasformativo per la nostra crescente attività nel settore dell’aviazione. Gli aeromobili 737-8 sono una fantastica aggiunta al nostro aviation portfolio e consentiranno ai nostri partner di sfruttare le performance economiche superiori dei jet per offrire tariffe basse ai loro passeggeri, riducendo la loro carbon footprint”, ha affermato Joshua Wander, founder and managing partner of 777 Partners. “Il ridimensionamento dei vettori tradizionali a livello globale ha creato un’opportunità di mercato senza precedenti per operatori più agili ed efficienti in termini di costi. Questi aeromobili consentiranno ai nostri operatori di accelerare la ripresa nelle destinazioni che servono. Siamo onorati di essere partner di uno dei più grandi produttori americani in questa impresa”.

Il 737-8 può volare per 3.550 miglia nautiche, circa 600 miglia più lontano del suo predecessore. Questa capacità aggiuntiva consente alle compagnie aeree di offrire rotte nuove e più dirette per i passeggeri. Il 737-8 riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO2 del 16% rispetto agli aeroplani che sostituisce e la maggiore efficienza nei consumi significa minori costi operativi e un minore impatto ambientale. Ogni aereo è dotato del nuovo Boeing Sky Interior, illuminazione a LED che migliora il senso di spaziosità e larger pivoting overhead storage bins.

“777 Partners si è guadagnata la reputazione di investire in mercati in forte crescita e siamo lieti di accoglierli nella famiglia Boeing 737. Si tratta di un ordine significativo che testimonia la fiducia di 777 Partners nel 737-8 e la futura ripresa del mercato. Non vediamo l’ora di fornire questi jet e supportare un ingresso in servizio sicuro e di successo con gli affiliati di 777 Partners”, ha affermato Ihssane Mounir, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing.

(Ufficio Stampa Boeing)