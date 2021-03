Rolls-Royce: la pandemia ha impattato in particolare il Civil Aerospace business

Rolls-Royce Holdings Plc ha comunicato i 2020 Full Year Results.

Warren East, Chief Executive, ha dichiarato: “Il 2020 è stato un anno senza precedenti e vorrei ringraziare tutti in Rolls-Royce per il loro duro lavoro, dedizione e sacrificio per contribuire a garantire il futuro del Gruppo. L’impatto della pandemia COVID-19 sul Gruppo è stato avvertito in modo più acuto nel Civil Aerospace business. In risposta, abbiamo intrapreso azioni immediate per affrontare la nostra base di costi, avviando la più grande ristrutturazione nella nostra storia recente, consolidando la nostra impronta di produzione globale e fornendo misure significative di riduzione dei costi. Abbiamo intrapreso azioni decisive per accrescere la nostra resilienza finanziaria e migliorare costantemente la nostra efficienza operativa, determinando una deplorevole, ma purtroppo molto necessaria, riduzione delle dimensioni della nostra forza lavoro. Con il supporto dei nostri stakeholder abbiamo assicurato con successo ulteriore liquidità con un’emissione di diritti, l’emissione di obbligazioni e ulteriori linee di credito messe in atto durante l’anno. Abbiamo iniziato bene il nostro programma di cessioni e continueremo con questo nel 2021. Continuiamo a investire nello sviluppo di tecnologie leader di mercato e low carbon opportunities in tutti i nostri mercati finali, per creare valore per i nostri stakeholder e assicurarci che saremo bene posizionati per trarre vantaggio dalla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e dalla crescente domanda di soluzioni energetiche più sostenibili”.

“La performance finanziaria nel 2020 è stata significativamente influenzata dalla pandemia COVID-19. La diffusione globale del virus a partire da marzo ha provocato un improvviso deterioramento di alcuni dei nostri mercati finali. Un contributo positivo, sebbene ridotto, da Power Systems e la crescita in Defence sono stati importanti per la performance complessiva del Gruppo, compensando in parte il grave impatto sulla nostra attività nel Civil Aerospace business”, afferma Rolls-Royce.

Il FCF (free cash flow) di £(4,2) miliardi riflette il deterioramento della performance sottostante a seguito dell’impatto di COVID-19 sul Civil Aerospace business in particolare, e un deterioramento del capitale circolante.

Gli underlying revenue pari a £11,8 miliardi riflettono una minore attività e includono un impatto sui ricavi di £1,1 miliardi derivante dal recupero della contabilità dei Civil Aerospace LTSA contract. L’underlying loss before tax di £(4,0) miliardi include un onere finanziario sottostante di £(1,7) miliardi relativo alla riduzione del portafoglio di copertura FX.

La reported operating loss di £(2,1) miliardi include £(1,3) miliardi di oneri eccezionali netti, in gran parte come risultato del COVID-19, di cui £(1,4) miliardi da svalutazioni e cancellazioni, £(489) miliardi da ristrutturazioni e £620 milioni di exceptional provision release sul programma Trent 1000.

La liquidità di £9,0 miliardi a fine anno comprendeva £3,5 miliardi in cash e £5,5 miliardi di linee di credito non utilizzate. Un totale di £7,3 miliardi di liquidità aggiuntiva è stato garantito durante il 2020, tra cui £2,0 miliardi di emissione di diritti e £5,3 miliardi di nuovo credito attraverso obbligazioni e prestiti bancari.

Indebitamento finanziario netto di £(1,5) miliardi esclusi i leasing (£(3,6) miliardi compresi i leasing).

“In base ai termini dei recenti contratti di prestito, siamo limitati a effettuare o dichiarare pagamenti ai nostri azionisti fino a dopo il 31 dicembre 2022. Indipendentemente da queste restrizioni, il Board riconosce che sarebbe inappropriato effettuare pagamenti in questo momento a causa della posizione finanziaria del Gruppo”, prosegue Rolls-Royce.

“Abbiamo reagito rapidamente all’epidemia e implementato rapidamente una serie di misure di sicurezza proattive, in linea con le linee guida locali e nazionali, che ci hanno aiutato a proteggere le nostre persone e garantire la continuità delle nostre operazioni. Abbiamo anche aumentato la nostra attenzione al benessere dei dipendenti. Inoltre, abbiamo supportato i paesi e le comunità in cui operiamo, fornendo assistenza pratica compreso il supporto con fornitura di DPI, produzione di ventilatori e strumenti educativi. Inoltre, abbiamo lanciato Emergent Alliance, una comunità globale che utilizza l’analisi dei dati per assistere la ripresa globale.

Per aiutare a mitigare l’impatto finanziario di COVID-19, abbiamo prontamente implementato una serie di azioni di risparmio sui costi per ridurre il nostro flusso di cassa in uscita nel 2020. Queste includevano controlli più severi su tutte le spese discrezionali e una riduzione dello stipendio del 10% per senior managers and executives. La nostra risposta tempestiva, con molte di queste misure in atto entro aprile, ci ha permesso di ottenere un risparmio sui costi di cassa di oltre 1,0 miliardi di sterline all’anno per il 2020 rispetto alle nostre aspettative pre-COVID-19.

L’impatto del COVID-19 sui viaggi internazionali ha modificato in modo significativo le prospettive a breve e medio termine per l’aviazione civile. Nel maggio 2020 abbiamo lanciato un importante programma di ristrutturazione per ridimensionare radicalmente la base di costi e i requisiti di capitale del nostro Civil Aerospace business. In totale ci aspettiamo che la ristrutturazione porti alla riduzione di almeno 9.000 ruoli entro la fine del 2022, la maggior parte dei quali in Civil Aerospace. Entro la fine dell’anno, circa 7.000 permanent and contractor roles erano stati rimossi, con una percentuale significativa ottenuta attraverso il licenziamento volontario e natural attrition. Attraverso queste riduzioni di ruolo e una continua attenzione ai costi, prevediamo di ridurre i nostri costi operativi e la spesa in conto capitale di 1,3 miliardi di sterline rispetto ai livelli del 2019, con risparmi a pieno regime realizzati entro la fine del 2022.

La nostra forte posizione di liquidità garantisce che, anche in uno scenario di ribasso grave ma plausibile, abbiamo fondi sufficienti per le nostre operazioni, lo sviluppo del business e le scadenze del debito a breve termine. Puntiamo ad almeno 2,0 miliardi di sterline da cessioni entro l’inizio del 2022 e abbiamo già annunciato accordi per la vendita dei nostri Civil Nuclear Instrumentation and Control e Bergen Engines business. Ci aspettiamo che i proventi dell’emissione di diritti nel 2020, insieme alle cessioni di attività e alla liquidità generata dalle operazioni nei prossimi anni, ci aiutino a tornare a una net cash position nel medio termine.

Il nostro portafoglio diversificato ha contribuito a proteggere la performance del Gruppo durante la crisi COVID-19, con il supporto dei mercati governativi in particolare in Power Systems and Defence. Guardando al futuro nei prossimi due anni, siamo incoraggiati dalle prospettive per vaccinazioni e test e ci aspettiamo che il rimbalzo del PIL globale e l’eliminazione delle restrizioni di viaggio guidino la nostra ripresa.

Sebbene il ritmo e la tempistica del recupero dei viaggi aerei rimangano al di fuori del nostro controllo, abbiamo agito rapidamente per ripristinare la nostra base di costi, in particolare in Civil Aerospace, per fornire rendimenti migliori e una maggiore efficienza operativa. Le nostre large engine LTSA flying hours (EFH) nel 2021 dovrebbero aumentare fino a circa il 55% dei livelli del 2019 (2020: 43%), con un’accelerazione nella seconda metà poiché i programmi di vaccinazione globali consentono di abolire le restrizioni di viaggio. Nel 2022, il nostro scenario di base prevede che l’EFH raggiunga circa l’80% dei livelli del 2019 (in precedenza il 90%). Le consegne di large engine dovrebbero rimanere agli attuali livelli inferiori per i prossimi anni.

In Power Systems, la natura a ciclo più breve dell’attività significa che molti dei suoi mercati finali dovrebbero riprendersi dagli effetti della pandemia entro la fine del 2021, sostenendo la nostra aspettativa che i ricavi torneranno ai livelli del 2019 entro il 2022.

Il Defence business ha un solido portafoglio ordini che offre una buona visibilità, con circa il 90% di copertura degli ordini per il 2021 e una crescita costante nel medio termine. Con una base installata di oltre 16.000 motori, vediamo il potenziale per espandere i nostri servizi post-vendita con aggiornamenti per i prodotti esistenti. Ci aspettiamo Defence revenues sostanzialmente stabili a medio termine.

Nonostante le sfide che abbiamo dovuto affrontare nel 2020, abbiamo continuato a investire in modo organico e acquisitivo in nuove opportunità, concentrandoci su tecnologie che consentono le nostre net zero carbon ambitions con l’accelerazione del ritmo di adozione di soluzioni a basse emissioni di carbonio.

Nel 2020, circa il 7% della nostra spesa in ricerca e sviluppo (R&S) è stata correlata a tecnologie a basse emissioni di carbonio (2019: 4%) e il 38% allo sviluppo di motori di nuova generazione, mentre il resto è stato speso per fornire o migliorare il nostro attuale portafoglio di prodotti.

Abbiamo affermato pubblicamente la nostra ambizione di consentire ai settori in cui operiamo di raggiungere zero emissioni di carbonio entro il 2050 quando ci siamo uniti alla campagna delle Nazioni Unite Race to Zero nel 2020”, prosegue il costruttore.

“In questo contesto difficile, le previsioni finanziarie a breve termine sono più difficili e la gamma potenziale di risultati più ampia. Le nostre aspettative e obiettivi si basano sul ritmo di realizzazione del nostro programma di ristrutturazione fondamentale e sulla nostra visione attuale della forma e dei tempi della ripresa.

Prevediamo un Group FCF nella regione di £(2,0) mld nel 2021, sulla base di EFH a circa il 55% dei livelli del 2019, con il deflusso ponderato prima che il Gruppo raggiunga un cash flow positive a un certo punto durante la seconda metà dell’anno.

Un Group FCF di almeno £750m (escluse le cessioni) è ottenibile quando l’EFH supera in media l’80% dei livelli del 2019 per un periodo di 12 mesi. Miriamo a raggiungere questo obiettivo già nel 2022, sostenuti dalle nostre riduzioni dei costi e dalle azioni di gestione, tuttavia i tempi esatti dipendono dal ritmo della ripresa dei viaggi aerei.

Le prospettive a breve termine rimangono incerte e altamente sensibili agli sviluppi del virus COVID-19 e alle relative misure adottate dai governi di tutto il mondo”, conclude Rolls-Royce.

