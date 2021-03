L’ICAO Council approva nuove misure di risposta alla pandemia e di recupero

L’ICAO Council ha approvato oggi sei nuove COVID-19 recommendations e ne ha modificate altre due, poiché i paesi continuano a raccogliere le informazioni più recenti e cooperano per ottimizzare il ruolo del trasporto aereo internazionale nella ripresa dalla pandemia globale, per garantire la rapida ripresa dei viaggi aerei.

Le raccomandazioni nuove e modificate e le linee guida aggiornate sono contenute nell’High-Level Cover Document and ‘Take-off’ Guidelines emanate dalla Council’s Aviation Recovery Task Force (CART), stabilite subito dopo che la pandemia è stata identificata dalla World Health Organization (WHO).

“A seguito dell’emergere di nuove varianti di virus, del lancio di vaccini e di altre innovazioni per combattere COVID-19, il lavoro del CART ha preso di mira questioni specifiche relative ai test e alla vaccinazione dei passeggeri come parte della multilayer risk management strategy degli Stati, con l’obiettivo finale di ristabilire la fiducia del pubblico nei viaggi aerei e convincere i passeggeri a volare di nuovo. Dopo il calo del 70% del traffico aereo, il trasporto aereo internazionale può ora vedere la luce alla fine del tunnel grazie anche a queste nuove raccomandazioni e linee guida”, ha commentato Salvatore Sciacchitano, ICAO Council President.

“Il Council ha anche preso in considerazione l’ultima posizione del WHO, che specifica che la prova della vaccinazione COVID-19 non dovrebbe essere una condizione per i viaggi internazionali”, ha osservato.

Le aree specifiche relative al trasporto di vaccini sugli aerei commerciali sono state recentemente affrontate dal CART, richiedendo attenzione e azione da parte delle case farmaceutiche, degli operatori aerei e aeroportuali e delle autorità nazionali di regolamentazione dell’aviazione. Questi includono aggiunte alle ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, garantendo che i vaccini siano maneggiati, trasportati e accettati in modo sicuro per promuovere la loro distribuzione globale rapida ed efficace.

“La multi-layer risk management strategy del CART si è dimostrata molto utile. La Phase III evidenzia l’interoperabilità dei protocolli di test e della certificazione della prova dei risultati, la vaccinazione per l’equipaggio e i passeggeri, nonché maschere appropriate per i viaggi aerei. Inoltre, la guidance sui Public Health Corridors è stata aggiornata per facilitare la creazione di tali accordi a livello bilaterale o multilaterale”, ha commentato il CART Chairperson Mr. Estanislao Esono Anguesomo of Equatorial Guinea.

L’equipaggio di volo è stato anche al centro di nuove raccomandazioni relative alle attenuazioni normative e alla continua necessità dei fornitori di servizi e del personale essenziale del trasporto aereo, inclusi piloti e controllori, di mantenere la validità dei loro certificati, licenze e altri accreditamenti e approvazioni professionali.

Anche l’ICAO Manual on Testing and Cross-Border Risk Management Measures, pubblicato per la prima volta lo scorso novembre, è stato aggiornato durante la CART Phase III per fornire una guida più dettagliata sulla gestione del rischio e sui corridoi per la salute pubblica, informazioni sulle recenti prove scientifiche relative ai test COVID-19, nonché una nuova sezione sulla vaccinazione e le sue interdipendenze con altri strumenti a disposizione degli Stati.

Riconoscendo che la crisi COVID-19 ha richiesto ai paesi di affrontare difficili compromessi associati a sfide sanitarie, economiche e sociali e che la salute pubblica rimane ancora la priorità assoluta, il Council ha approvato l’appello del CART affinché i paesi considerino adeguatamente il ruolo cruciale dell’aviazione nella lotta alla pandemia, nella definizione delle relative politiche nazionali e priorità di spesa.

“Come sottolineano queste nuove linee guida, le catene di approvvigionamento globali, la risposta umanitaria e di emergenza e la rapida distribuzione di vaccini alle popolazioni bisognose di tutto il mondo dipendono fondamentalmente dal trasporto aereo”, ha sottolineato Sciacchitano. “Alla luce dell’importante ruolo dell’aviazione come fattore abilitante e moltiplicatore dell’attività economica, le autorità nazionali sono chiamate a garantire che la guida qui presentata sia pienamente considerata da tutti i responsabili delle decisioni pertinenti”.

Accogliendo con favore l’approvazione della Phase III, Fang Liu, ICAO Secretary General, ha apprezzato il riconoscimento da parte degli Stati dell’importanza fondamentale del trasporto aereo per le attuali priorità globali. Liu ha anche richiamato l’attenzione sul ruolo continuo svolto dall’ICAO a sostegno di una cooperazione pandemica regionale e internazionale più efficace e allineata a sostegno degli obiettivi del CART e ha sottolineato che le attuali tabelle di marcia e meccanismi di coordinamento sono stati modificati per adeguarsi alla Phase III.

Il Council ha inoltre convenuto di convocare una conferenza ad alto livello con partecipazione ministeriale in ottobre per raccogliere la volontà politica degli Stati e ottenere l’impegno per una piena ripresa del trasporto aereo internazionale.

(Ufficio Stampa ICAO)