IATA: le raccomandazioni ICAO aggiornate supportano il riavvio del settore

L’International Air Transport Association (IATA) ha accolto con favore l’approvazione da parte dell’ICAO Council delle ultime raccomandazioni della sua Aviation Recovery Task Force (CART) (leggi anche qui). I risultati chiave includono: raccomandazioni per la liberalizzazione temporanea dei voli cargo: considerare la vaccinazione prioritaria degli equipaggi di volo; maggiore cooperazione tra i governi per attuare le raccomandazioni e le linee guida del CART.

Linee guida aggiornate o nuove per: testing certificates; COVID-19 risk management, inclusa la vaccinazione e le sue interdipendenze; dangerous goods guidelines per il trasporto di merci su passenger aircraft usati in freighter operations; un nuovo meccanismo per la segnalazione di attenuazioni normative estese.

“Questo è un lavoro importante da parte degli stati e delle parti interessate dell’aviazione sotto la guida dell’ICAO e con il pieno supporto dell’industria. Naturalmente, queste raccomandazioni, linee guida e strumenti hanno senso solo se adottati universalmente. È fondamentale che gli Stati attuino questa guida, in particolare pianificando il riavvio dell’aviazione internazionale quando le frontiere saranno in grado di aprirsi. Come abbiamo detto molte volte, è stato facile chiudere l’aviazione con decisioni individuali. Il riavvio e il mantenimento delle operazioni per fornire una connettività vitale dal punto di vista economico e sociale può avvenire solo se tutte le parti lavorano insieme. Le raccomandazioni del CART sono gli elementi costitutivi di tale cooperazione”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

“Una delle raccomandazioni più importanti di questo lavoro è la richiesta alle autorità nazionali di garantire che il CART fornisca risultati nel processo decisionale nazionale. Sappiamo tutti quanto sia importante l’aviazione per l’economia. L’implementazione armonizzata di queste linee guida è ciò che riporterà le persone al lavoro facendo ripartire l’industria. Poiché l’ICAO tiene traccia dell’implementazione, è anche fondamentale tenere traccia dell’impatto degli ultimi sviluppi COVID-19 sui quadri di gestione del rischio, soprattutto quando apprendiamo di più sull’efficacia dei vaccini contro la trasmissione”, ha affermato de Juniac.

Armonizzazione dei certificati di test



Sono stati concordati i requisiti per i COVID-19 test certificates accettati a livello globale, incluso il framework tecnologico per la creazione sicura di versioni digitali e la futura integrazione dei certificati di vaccinazione. Queste raccomandazioni sono ora incluse nell’ICAO Manual on Testing and Cross-Border Risk Management Measures.

Dal punto di vista della preparazione per un riavvio del settore, questo è uno dei risultati più significativi del CART. L’opinione pubblica riflette anche questo con un recente sondaggio IATA che riporta che l’89% degli intervistati ritiene che i governi debbano standardizzare i certificati di vaccinazione e test. Sarà un elemento critico per massimizzare il vantaggio dello IATA Travel Pass e di altre tecnologie in fase di sviluppo per gestire le credenziali di viaggio digitali.

Vaccination and Travel

Il CART ha supportato due importanti raccomandazioni politiche relative alle vaccinazioni che saranno fondamentali per un riavvio efficiente dei voli internazionali.

Dare priorità all’accesso alla vaccinazione per gli equipaggi: la raccomandazione del CART segue la guida fornita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, con un quadro su ciò che gli stati dovrebbero prendere in considerazione quando decidono i gruppi di priorità di vaccinazione. La vaccinazione degli equipaggi aiuterà a consentire un sufficiente “ready-to-fly” aircrew per mantenere le supply chain critiche, in particolare relative al trasporto di vaccini e altre forniture mediche.

Vaccinazione dei viaggiatori: il CART ha raccomandato che i viaggiatori non dovrebbero essere vaccinati per i viaggi internazionali.

Regulatory Alleviations

Le autorità di regolamentazione hanno il compito di mantenere elevati livelli di sicurezza con sufficienti attenuazioni normative per adattarsi alla situazione straordinaria di un settore che è ampiamente a terra da un anno ormai. Con il sostegno dell’industria, l’ICAO ha preso la posizione di sostituire le attenuazioni esistenti con azioni specifiche. Le sta supportando con un sistema di esenzioni mirate (TE) che consente agli stati di pubblicare e accedere a un registro delle azioni intraprese per mantenere la validità dei loro certificati, licenze e altre approvazioni durante la pandemia COVID-19.

(Ufficio Stampa IATA)