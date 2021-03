ACI World: la guidance ICAO aggiornata supporta la ripresa globale armonizzata

Airports Council International (ACI) World ha accolto con favore la updated industry guidance pubblicata dall’International Civil Aviation Organization (ICAO), che sosterrà una ripresa globale armonizzata e coerente dalla pandemia COVID-19 (leggi anche qui).

“L’aviazione è stata arrestata e un riavvio e una ripresa equilibrati ed efficaci dipenderanno dalla collaborazione tra i partecipanti chiave nell’ecosistema dell’aviazione globale.

ACI World ritiene che i nuovi Phase III updates emessi dalla Council Aviation Recovery Task Force contribuiranno a portare questo coordinamento. Gli aggiornamenti includono raccomandazioni politiche rinnovate agli Stati, il Take-Off Guidance Document e il Manual on Cross Border Testing and Risk Management”, afferma ACI World.

“L’ACI ha fornito forte sostegno e collaborazione all’ICAO e accogliamo con favore la pubblicazione della sua guida aggiornata insieme alle nuove considerazioni su test e vaccinazioni, che aiuteranno a stabilire uno standard globale per il recupero”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General.

“Mentre l’industria continua a navigare tra gli impatti e gli effetti della pandemia COVID-19, una ripresa di successo richiederà coerenza e armonizzazione a livello globale. La nuova guida include una raccomandazione ai governi riguardo il fatto che i lavoratori dell’aviazione in posizioni critiche di sicurezza e protezione siano riconosciuti come lavoratori essenziali e prioritizzati per la vaccinazione in conformità con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’ACI ha fatto una chiamata simile perché questo garantirà la disponibilità del trasporto aereo durante la pandemia COVID-19.

La guida aggiornata pubblicata oggi fornirà un’assistenza incommensurabile nel promuovere l’armonizzazione delle misure introdotte in tutto il mondo per facilitare la ripresa dei viaggi aerei, che consentiranno all’aviazione di essere un motore chiave per la ripresa economica globale. L’ACI, la prossima settimana, pubblicherà un’edizione aggiornata del suo COVID-19 Aviation Business Restart and Recovery document, in pieno allineamento con le linee guida dell’ICAO, che aiuterà gli aeroporti a navigare in questo panorama mutevole mentre lavorano verso una ripresa sostenuta”.

Per supportare il coordinamento globale di nuove misure e sostenere la ripresa, ACI ha creato il programma Airport Health Accreditation, supportato dall’ICAO. Il programma fornisce una valutazione delle misure sanitarie aeroportuali in conformità con le raccomandazioni della task force e in linea con il protocollo congiunto EASA ed ECDC per la sicurezza aerea e le linee guida di ACI EUROPE per un’esperienza sana dei passeggeri negli aeroporti. Finora, quasi 300 aeroporti in tutto il mondo sono stati accreditati e altre centinaia sono in fase di accreditamento.

“Il programma Airport Health Accreditation continua a fornire agli aeroporti un modo importante per dimostrare a passeggeri, personale, autorità di regolamentazione e governi che stanno dando la priorità alla salute e alla sicurezza in modo misurabile e stabilito, convalidando anche le proprie misure e processi”, conclude Luis Felipe de Oliveira.

L’ICAO ha adottato per la prima volta le COVID-19 response and recovery guidelines for international air transport nel giugno 2020, con le Phase II recommendations emesse lo scorso novembre e la Phase III oggi.

(Ufficio Stampa ACI World)