ACI World aggiorna la guidance per il riavvio e il recupero degli aeroporti

Airports Council International (ACI) World ha pubblicato oggi nuove linee guida per gli aeroporti, per aiutarli a prepararsi per il riavvio e il recupero dalla pandemia COVID-19.

Poiché la traiettoria della ripresa è stata influenzata dalle nuove varianti di COVID-19 e dalle nuove restrizioni introdotte dai governi in risposta, la seconda edizione di “Aviation Operations during COVID-19 – Business Restart and Recovery” di ACI World, fornisce esempi e linee guida aggiornati riguardo best practice sia per il riavvio iniziale che per il ripristino a lungo termine.

ACI non solo ha aggiornato la sua guida sulle misure sanitarie e operative pratiche ed efficienti che possono essere introdotte per supportare viaggi sicuri, ma ha anche incluso nuove informazioni sulla fornitura di strutture di test COVID-19 negli aeroporti e sul supporto alla distribuzione di vaccini.

La pubblicazione segue il rilascio di una nuova guidance dell’International Civil Aviation Organization (ICAO), alla quale ACI ha fornito il suo contributo per contribuire a garantire l’allineamento globale. L’ICAO Council Aviation Recovery Task Force ha aggiornato le sue raccomandazioni agli Stati, il Take-Off Guidance Document e il Manual on Cross Border Testing and Risk Management (leggi anche qui).

“La priorità per gli aeroporti è sempre stata quella di proteggere la salute e il benessere dei viaggiatori, del personale e del pubblico durante la crisi COVID-19″, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General.

“Sebbene ci siano stati passi incerti verso una ripresa del viaggio aereo, sarà un lungo percorso e la nostra nuova guidance emessa oggi tiene conto di questa situazione in evoluzione per gli aeroporti e li aiuterà a gettare le basi per una ripresa a lungo termine e sostenuta. ACI ha contribuito alla ICAO Council Aviation Recovery Task Force e accogliamo con favore la pubblicazione della sua guidance aggiornata, insieme alle nuove considerazioni su test e vaccinazioni che aiuteranno a stabilire uno standard globale per il recupero”.

ACI World prevede che il ritorno al business del settore avvenga in fasi:

– riavvio iniziale con un numero limitato di passeggeri, principalmente viaggi nazionali;

– ripresa con un lento aumento del volume dei passeggeri;

– aumento graduale della capacità e ritorno a volumi di passeggeri più normali.

“Le ACI World Airport Traffic Forecasts rivelano che la ripresa sarà probabilmente disomogenea in tutto il mondo. I mercati con un traffico domestico significativo non dovrebbero riprendersi ai livelli pre-COVID-19 prima del 2023 e i mercati con una quota significativa di traffico internazionale si riprenderanno molto più lentamente”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira.

“Il recupero sarà possibile, tuttavia, solo se i governi riusciranno a sostenere l’aviazione con il supporto politico e l’assistenza per perseguire un approccio coordinato e basato sul rischio per combinare test e vaccinazioni, per promuovere i viaggi quando la situazione epidemiologica lo consente”.

Il guidance document copre tutti gli aspetti della gestione e del funzionamento degli aeroporti. ACI non si aspetta che gli aeroporti utilizzino tutte le opzioni fornite, ma piuttosto che attuino misure appropriate in base alle circostanze locali.

(Ufficio Stampa ACI World)