American Airlines rivoluziona l’esperienza di viaggio per i clienti che tornano in volo

I clienti di American Airlines che torneranno in viaggio questa primavera noteranno diverse innovazioni per rendere il viaggio ancora più semplice e touch-free rispetto a prima.

“Sebbene un minor numero di clienti abbia viaggiato nell’ultimo anno, il nostro team ha impiegato il proprio tempo per dedicarsi allo sviluppo, alla sperimentazione e all’implementazione di nuovi modi per offrire ai clienti maggiore sicurezza e comfort durante il viaggio”, ha affermato Julie Rath, Vice President of Customer Experience and Reservations. “Siamo pronti ad accogliere i clienti di nuovo a bordo con una tecnologia intelligente e touchless che offre loro un maggiore controllo e rende i loro viaggi più confortevoli”.

Anche prima di prenotare un viaggio, i clienti che viaggiano con American possono visualizzare facilmente i requisiti di viaggio per la destinazione attraverso il travel tool della compagnia aerea e utilizzare la mobile health passport app VeriFLY dopo aver prenotato il biglietto per confermare di aver soddisfatto tutti i requisiti di viaggio.

I clienti possono anche utilizzare l’app American Airlines per interagire con un assistente virtuale o effettuare una chat live con un rappresentante del customer care per rispondere a qualsiasi domanda sul viaggio. Una volta che è il momento di fare le valigie, l’app semplifica il check-in per il volo e la stampa dei tags per i bagagli, il tutto senza toccare un chiosco.

La compagnia aerea continua a sviluppare opzioni di viaggio touchless. Questo mese, American sta espandendo un touchless bag drop trial sulla maggior parte dei terminal del Dallas Fort Worth International Airport (DFW). Introdotta lo scorso anno a DFW e al Ronald Reagan Washington National Airport (DCA), i clienti che scelgono di iscriversi alla sperimentazione potranno testare la tecnologia biometrica per lasciare i bagagli senza dover cercare il proprio documento d’identità o la carta d’imbarco.

La compagnia aerea amplierà la sperimentazione della tecnologia touchless per ottenere l’ingresso a un Admirals Club presso DFW entro la fine dell’anno e prenderà in considerazione ulteriori airport touchpoints in futuro.

Le Admirals Club lounges offrono attualmente modi touch-free per leggere le notizie o le riviste, che possono essere scaricate gratuitamente quando si visita l’Admirals Club, e quindi intraprendere il viaggio. È possibile accedervi tramite codice QR o read.aa.com dopo essersi collegati al segnale Wi-Fi gratuito dell’Admirals Club. Entro la fine della primavera, American prevede di introdurre il mobile ordering in alcune Admirals Club lounges.

Gli approfondimenti su questi trials guideranno i test futuri per creare touchless waypoints durante l’intera airport experience del cliente, incluso un test per biometric domestic boarding in collaborazione con DFW entro la fine dell’anno.

Poiché i clienti sono pronti a tornare in volo, American fornisce le risorse necessarie per aiutarli a comprendere i requisiti per i viaggi, le risorse per i preflight testing e altro ancora. I clienti possono visitare Prepared for the Air (https://news.aa.com/prepared-for-the-air/) per iniziare.

(Ufficio Stampa American Airlines)