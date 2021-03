Gulfstream riconosciuta da Honeywell come Center of Excellence per APU work

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che la sua auxiliary power unit (APU) repair facility è stata riconosciuta come Center of Excellence da Honeywell Aerospace, l’APU manufacturer.

“Gulfstream è un partner di lunga data di Honeywell e si è affermato come APU Repair and Overhaul Center of Excellence”, afferma Neil Hounjet, senior director, BGA Aftermarket Business, Honeywell Aerospace. “Gulfstream espande continuamente le proprie capacità investendo in materiali, strumenti e personale, il che consente loro di fornire un prodotto finito di alta qualità e di ottenere tempi di consegna migliori rispetto agli standard del settore”.

Fondata nel giugno 2008, la struttura con sede a Savannah dispone di un maintenance shop e di una test cell di 300 piedi quadrati, dove i tecnici possono riparare e testare le APU per i Gulfstream business jets e per quelle installati su altri velivoli.

“Questo riconoscimento e l’enorme lavoro che abbiamo svolto dimostrano ulteriormente le nostre in-house service and support capabilities”, afferma Derek Zimmerman, president, Gulfstream Customer Support. “Siamo orgogliosi del lavoro svolto dal nostro team a sostegno dei nostri clienti e apprezziamo il riconoscimento formale da parte di Honeywell”.

Gulfstream è autorizzata a eseguire heavy repairs and overhauls, nonché warranty and manufacturer service program work su un’ampia gamma di APU Honeywell, comprese le serie 36-100, 36-150, RE100, RE220 e HGT400. Gulfstream supporta queste APU anche se installate su altri business jets and helicopters, compresi i modelli di aeromobili costruiti da Bell, Bombardier, Cessna, Dassault, Embraer, Hawker e Sikorsky. La struttura ha ricevuto quasi 30 certificazioni da autorità estere.

Factory-trained technicians con una notevole esperienza sugli Honeywell APU models forniscono personale alla struttura, come parte dell’assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)