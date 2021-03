Il settore dell’aviazione europeo accoglie con favore la proposta di un Digital Green Certificate, ma sollecita un piano di riavvio più ampio

Il settore dell’aviazione europeo ha accolto con favore la proposta odierna della Commissione europea per un Digital Green Certificate system. Questa proposta richiede agli Stati dell’UE di rilasciare certificati comuni, interoperabili e reciprocamente riconosciuti per COVID-19 vaccination, testing and recovery status, che faciliteranno la libera circolazione durante la pandemia COVID e sosterranno la ripresa dei viaggi.

Le associazioni di settore Airlines for Europe (A4E), ACI EUROPE (Airports Council International), ASD (Aerospace and Defense Industries Association of Europe), CANSO, European Regions Airline Association (ERA) e International Air Transport Association (IATA) considerano questi certificati come uno strumento chiave per facilitare una ripresa sicura ed efficiente dei viaggi e del turismo in Europa. Chiedono al Consiglio dell’UE e al Parlamento europeo di approvare con urgenza la proposta della Commissione, affinché tutti gli Stati dell’UE inizino immediatamente i preparativi per la loro attuazione.

Recenti sondaggi hanno mostrato che il 54% degli europei intende fare un viaggio prima della fine di luglio 2021, rivelando la forte domanda repressa di mobilità. In questo gruppo, il 41% desidera viaggiare in un altro paese europeo, sottolineando il vantaggio di un quadro comune nell’UE. L’89% delle persone concorda sul fatto che i governi debbano standardizzare test e certificati di vaccinazione.

Le associazioni stanno quindi sollecitando i governi dell’UE a garantire che i certificati siano operativi in tempo per i mesi di punta dei viaggi estivi – con certificati di vaccinazione, in particolare, che consentano l’eliminazione di tutte le restrizioni ai viaggi pur riconoscendo che la vaccinazione non dovrebbe essere obbligatoria per viaggiare.

Ma anche se la situazione COVID-19 consente la ripresa del viaggio, l’industria ha avvertito che è necessario un piano più dettagliato per stimolare la ripresa economica e ripristinare la libertà di movimento, non appena i governi saranno in grado di riaprire i propri confini.

“Con la massima urgenza, è necessario avviare i lavori su una EU roadmap che definisca le condizioni, i criteri e l’eventuale tempistica per l’allentamento e la revoca delle restrizioni di viaggio. Ciò dovrebbe includere anche un’implementazione semplice e armonizzata delle politiche di test.

In netto contrasto con la roadmap per il riavvio stabilita dal Regno Unito, il lavoro dell’UE deve ancora essere avviato al riguardo, lasciando centinaia di migliaia di imprese di viaggi e turismo e i loro dipendenti in tutta Europa all’oscuro delle loro prospettive di riavvio e della relativa pianificazione. Impedisce inoltre agli europei di pianificare riunioni familiari, viaggi di lavoro o vacanze attese, che saranno cruciali per aiutare a ripristinare le economie europee”, afferma il comunicato congiunto.

Ribadendo la loro richiesta di una EU Task Force per il ripristino della libera circolazione delle persone, le associazioni hanno esortato le istituzioni europee a iniziare immediatamente a lavorare su questa roadmap, che dovrebbe seguire un risk-based and data-driven approach, tenendo conto:

– Dell’accelerazione del lancio del vaccino in tutta l’UE nei prossimi mesi.

– Di una strategia di test ambiziosa e coordinata.

– Dell’evoluzione della situazione epidemiologica.

– Dei modelli statistici esistenti sull’impatto molto limitato del viaggio sui tassi di incidenza di COVID-19.

– Dei risultati dei COVID-19 tested flight pilots.

Gli ultimi dati diffusi da ACI EUROPE mostrano che l’impressionante traguardo di oltre 7.500 rotte aeree perse attraverso il transport network europeo è appena stato superato. L’Air passenger traffic rimane in stallo come conseguenza diretta delle attuali restrizioni. La situazione è particolarmente acuta in UE / SEE / Svizzera e nel Regno Unito, con una diminuzione del volume di passeggeri del -89,3% a febbraio rispetto all’anno precedente. Ciò contrasta con il resto del mercato europeo più ampio (comprese Russia e Turchia) che registra solo un calo del 56%.

“Una planning roadmap è essenziale perché il riavvio del viaggio aereo è complesso. L’industria sta operando a capacità notevolmente ridotta, con centinaia di migliaia di dipendenti licenziati o con supporto salariale. Un riavvio riuscito includerà la rimessa in servizio di aeromobili e terminal”, proseguono le associazioni.

Alla luce di questi fatti, affermano le associazioni, è evidente la necessità di un’urgente pianificazione coordinata e lungimirante a livello comunitario. La recente approvazione da parte dell’ICAO Council dei requisiti per COVID-19 test certificates accettati a livello globale, compreso il framework tecnologico per versioni digitali sicure e la futura incorporazione dei certificati di vaccinazione, fornisce ora un quadro globale per ulteriori azioni.

I leader delle associazioni hanno affermato: “Accogliamo con favore l’adozione da parte della Commissione europea della proposta per un Digital Green Certificate. La EC ha il nostro pieno sostegno e chiediamo al Parlamento europeo e al Consiglio di lavorare alla sua rapida adozione tramite una procedura di emergenza. Abbiamo bisogno di un percorso chiaro per uscire da questa situazione paralizzante e chiediamo ancora una volta agli Stati membri dell’UE di attuare soluzioni comuni e pianificare in anticipo in modo pienamente coordinato e allineato. Ripetiamo: un riavvio sicuro del viaggio aereo è possibile e possiamo salvare vite e mezzi di sussistenza, ma abbiamo bisogno che l’UE guidi dal fronte. Gli Stati devono ora fare la loro parte agendo in modo coordinato, per scongiurare l’ennesima soluzione a mosaico di accordi frammentati nati da frustrazione e necessità”.

(Ufficio Stampa IATA)