News Brevi – 17.03.2021

ALITALIA: PROGRESSI NEI COLLOQUI CON LA COMMISSIONE UE PER RENDERE OPERATIVA ITA IL PRIMA POSSIBILE – Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in un comunicato informa: “Si è svolto oggi (16 marzo NdR) in videoconferenza il secondo incontro sul dossier Alitalia tra la Vicepresidente della Commissione europea e Commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager e i Ministri dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti e delle Infrastrutture e della Mobilità’ sostenibili, Enrico Giovannini. Durante il colloquio, cordiale e costruttivo, le parti hanno riconosciuto i progressi compiuti sul piano industriale di Ita Spa e hanno ribadito la volontà comune di giungere alla definizione di una soluzione equilibrata in tempi brevi. L’obiettivo, che richiede una forte accelerazione nei lavori ed un approccio pragmatico, continua ad essere quello di far diventare Ita Spa operativa il prima possibile, anche in vista della stagione estiva. In questi giorni proseguiranno i lavori dei tecnici dei rispettivi ministeri con quelli della Commissione mentre il prossimo appuntamento dei Ministri con la Commissaria Vestager si terrà la prossima settimana” (Ufficio Stampa Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).

IATA RINVIA A OTTOBRE L’ANNUAL GENERAL MEETING – L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato il rinvio del 77° IATA Annual General Meeting and World Air Transport Summit. L’evento sarà ospitato da JetBlue Airways a Boston, USA, il 3-5 ottobre 2021. Era originariamente previsto per il 27-29 giugno 2021, sempre a Boston. “Crediamo che sia fondamentale fare tutto il possibile per incontrarci faccia a faccia come industria. In questo modo si affermerà che le compagnie aeree possono collegare in sicurezza il mondo, dimostrando la resilienza del nostro settore e confermando il valore inestimabile degli incontri di persona, facilitati dall’aviazione”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

QANTAS LANCIA NUOVI COLLEGAMENTI PER NORFOLK ISLAND – Qantas lancerà voli per Norfolk Island per i prossimi tre mesi, mantenendo la connettività fondamentale per passeggeri e merci con la terraferma australiana e fornendo ai frequent flyer una nuova destinazione per le vacanze. Dal 19 marzo 2021, il vettore nazionale opererà sei voli settimanali verso il territorio australiano nel Pacifico meridionale, tre voli da Sydney e tre da Brisbane. I voli saranno operati dal Boeing 737 di Qantas. I nuovi voli opereranno inizialmente per tre mesi come parte di un contratto assegnato a Qantas dal governo federale, con la possibilità di estendersi a lungo termine. Ciò segue diversi voli di rimpatrio che Qantas ha operato nelle ultime settimane dopo che Air New Zealand ha sospeso i voli tra Norfolk Island e l’Australia a causa delle restrizioni di viaggio COVID-19. Il CEO di Qantas Domestic & International, Andrew David, ha affermato: “Promuoveremo questi nuovi voli ai nostri frequent flyer in tutto il paese, con collegamenti continui dal nostro vasto domestic network attraverso Sydney o Brisbane. Avranno anche l’opportunità di guadagnare e riscattare punti sui voli per Norfolk Island. I voli forniscono anche un servizio continuo per i residenti per raggiungere la terraferma”. I clienti partiranno e arriveranno dall’International Terminal in Sydney e Brisbane. Il tempo di volo è di due ore e mezza da Sydney e circa due ore da Brisbane.

IBERIA PROSEGUE LE INIZIATIVE PER FACILITARE IL VIAGGIO AI SUOI CLIENTI – Di fronte al numero crescente di paesi che chiedono ai viaggiatori di effettuare test COVID, Iberia continua a lavorare per fornire nuove formule ai propri clienti per volare in sicurezza e con tutte le garanzie. Ne sono una prova gli accordi per facilitare ai propri clienti l’esecuzione dei test COVID – sia PCR che anticorpale – con condizioni di servizio preferenziali e prezzi speciali. Oltre all’accordo siglato tra Iberia e Quironprevention in Spagna e gli accordi con centri di altri paesi, i clienti possono richiedere un test COVID in modo comodo e veloce, tramite https://www.iberia.com/pt/pt/covid-19/covid-test/, all’aeroporto di Lisbona o nella rete di laboratori distribuiti su tutto il territorio nazionale della Sociedade Ibérica de Prevenção de Riscos Profissionais de Portugal. Una volta eseguito il test, si ottiene, oltre ai risultati, un certificato ufficiale valido per viaggiare all’estero. Navigare nella nuova pagina iberia.com è il modo più semplice per accedere a tutte le informazioni necessarie per viaggiare verso qualsiasi destinazione di Iberia, inclusa una mappa interattiva con i requisiti sanitari per l’ingresso richiesti dai diversi paesi e dove rivolgersi per i test COVID. Come novità, all’interno dei soliti messaggi che il sistema invia automaticamente dal momento in cui si acquista un biglietto, tre o quattro giorni prima della partenza del volo, il cliente riceverà una mail con informazioni specifiche e dettagliate sui diversi requisiti sanitari richiesti dal paese in cui si vola.

SAS: DELIBERE ALL’ANNUAL GENERAL MEETING – L’Annual General Meeting del 17 marzo 2021 ha deliberato in conformità con la proposta del Nomination Committee di rieleggere Carsten Dilling come Chairman of the Board, di rieleggere Monica Caneman, Lars-Johan Jarnheimer, Kay Kratky e Oscar Stege Unger ed eleggere Nina Bjornstad, Michael Friisdahl e Henriette Hallberg Thygesen come Board members. L’Annual General Meeting ha inoltre deliberato di adottare la proposta rivista del Nomination Committee di mantenere invariati i compensi del Board rispetto allo scorso anno (salvo un lieve adeguamento del gettone di presenza per le employee representatives). L’Annual General Meeting ha deliberato di approvare il presented income statement and balance sheet e il consolidated income statement and consolidated balance sheet. L’Assemblea ha anche deliberato di non distribuire alcun dividendo agli azionisti di SAS per l’esercizio finanziario dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020. Oltre ad altri punti, l’Annual General Meeting ha deliberato di approvare la relazione del Board per la rinumerazione dei senior executives.

ETIHAD GUEST: PARTNERSHIP CON FARFETCH – Etihad Guest, il programma fedeltà di Etihad Airways, annuncia una nuova partnership con FARFETCH, leading global platform for the luxury industry. Questa partnership consente ai membri di guadagnare e spendere miglia durante gli acquisti online. Per guadagnare e spendere miglia, gli acquirenti dovranno scaricare l’app Etihad Guest e registrare fino a cinque delle loro carte di pagamento Visa emesse negli Emirati Arabi Uniti. Gli acquirenti possono quindi utilizzare una qualsiasi di queste carte collegate su FARFETCH.com per guadagnare e spendere miglia. Kim Hardaker, Head of Loyalty & Partnerships, Etihad Airways, ha dichiarato: “La moda continua a essere un pilastro fondamentale delle nostre partnership lifestyle. Poiché sempre più membri fanno acquisti online per le ultime tendenze della moda, desideriamo offrire loro la possibilità di raccogliere miglia Etihad Guest per la loro prossima vacanza o soggiorno, oppure fare acquisti con FARFETCH”.