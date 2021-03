Qatar Airways è partner di PressReader e offre ai propri passeggeri accesso illimitato a riviste e giornali digitali di tutto il mondo

Qatar Airways collabora con PressReader per poter offrire ai propri passeggeri – già da questo mese – l’accesso illimitato a più di 6.000 titoli di riviste e giornali digitali, per un’esperienza digitale unica, tramite la app di intrattenimento in volo Oryx One.

I passeggeri possono accedere ai titoli scaricando l’app Oryx One sui propri dispositivi elettronici personali, inserendo il loro numero di prenotazione (PNR) nell’app ‘Newsstand’ e selezionando i titoli curati in esclusiva che desiderano salvare. Il servizio sarà disponibile fino a tre giorni prima e sette giorni dopo i voli programmati e il contenuto scaricato rimarrà nella libreria digitale dell’utente per tutto il tempo in cui avrà l’app installata, contribuendo a ridurre lo spreco di giornali e riviste, sia a terra sia in volo, per oltre 1.000 tonnellate ogni anno. Oltre a questo, a differenza di altre offerte digitali delle compagnie aeree, i passeggeri non avranno bisogno di uscire dall’app Oryx One o di scaricarne altre per poter accedere ai contenuti in qualsiasi momento.

L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha affermato: “L’esperienza a bordo di Qatar Airways rimane la pietra miliare del servizio a cinque stelle della nostra compagnia, rinomato in tutto il mondo. Nonostante le molte sfide affrontate dal settore a causa della pandemia da COVID-19, continuiamo ad essere concentrati nel raggiungere i più alti standard di sicurezza ed eccellenza in tutto ciò che facciamo. La nostra partnership con PressReader non solo offre un’opzione di intrattenimento touchless e sicura per migliorare ulteriormente l’esperienza a bordo dei passeggeri, ma sostiene anche il nostro impegno per la sostenibilità ambientale, che continua ad essere un obiettivo chiave per la compagnia aerea”.

Salam Al Shawa, Qatar Airways Senior Vice President, Marketing & Corporate Communications, ha inoltre dichiarato: “Siamo lieti di poter offrire ai passeggeri di Qatar Airways la comodità di accedere a migliaia di titoli di riviste e giornali di fama mondiale in un’esperienza digitale sicura, senza contatto, senza mai lasciare l’app Oryx One. Inoltre, lavorando insieme a PressReader, abbiamo trovato la soluzione digitale perfetta per eliminare lo spreco di giornali e riviste a terra e in volo per oltre oltre 1.000 tonnellate ogni anno”.

L’amministratore delegato di PressReader Group of Companies, Alex Kroogman, ha aggiunto: “Siamo onorati di essere stati scelti da Qatar Airways per portare il giornalismo di qualità e un’esperienza di lettura superiore ai suoi clienti, senza contatto al 100% – prima, durante e dopo il volo”.

PressReader è il principale fornitore di contenuti digitali di pubblicazioni in volo per l’industria dell’aviazione commerciale e attualmente offre migliaia di titoli di riviste e giornali da 120 paesi, in più di 60 lingue, per ogni tipo di viaggiatore.

Il premiato sistema di intrattenimento in volo Oryx One di Qatar Airways offre inoltre ai passeggeri fino a 4.000 opzioni di intrattenimento. I passeggeri possono anche rimanere in contatto con i loro amici e familiari in tutto il mondo utilizzando il servizio Wi-Fi e GSM a bordo della compagnia aerea. L’applicazione Oryx One è disponibile per il download da Google Play e Apple App store e offre l’accesso a liste di intrattenimento e contenuti digitali scaricabili 24/7.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)