Il Bell Boeing V-22 Osprey supera le 600.000 Fleet Flight-hours

Il Bell Boeing V-22 Osprey ha registrato più di 600.000 ore di volo, fornendo supporto continuo ai clienti per mantenere la mission readiness e trasportare merci e personale.

Realizzata da Bell Textron Inc. e Boeing, la flotta V-22 è cresciuta fino a oltre 400 aeromobili ed è operata da United States Marine Corps, U.S. Air Force, U.S. Navy e Japan Ground Self-Defense Force.

Il V-22 è l’unico military production tiltrotor aircraft al mondo. La sua velocità, il range, la manovrabilità e la logistical capability ne fanno una delle soluzioni più versatili ed economiche per i suoi clienti.

“Non c’è nessun altro aereo al mondo in grado di eguagliare le capacità uniche dell’Osprey”, ha affermato Kurt Fuller, Bell V-22 vice president and Bell Boeing program director. “Le 600.000 ore di volo rappresentano innumerevoli tactical, logistical and humanitarian assistance missions, oltre alla dedizione degli uomini e delle donne che mantengono e utilizzano l’aereo ogni giorno per mantenerlo un velivolo avanzato”.

Bell Boeing supporta direttamente la prontezza del V-22 fornendo global services completi ai V-22 squadrons, tra cui maintenance support, training, on-site field representatives, data analytics, new and repaired parts.

Ad esempio, il Naval Air Systems Command ha recentemente assegnato a Bell Boeing un contratto per la fornitura e l’installazione di kit for nacelle improvements and the conversion area harness sul CV-22 aircraft per l’Air Force. Il programma affina il design delle nacelles e dei cablaggi per una migliore affidabilità e manutenibilità, riducendo in definitiva i tempi di riparazione e migliorando la prontezza.

“Ogni ora di volo del V-22 è il prodotto di uno sforzo di squadra”, ha affermato il Col. Matthew Kelly, V-22 Joint Program Office program manager. “Abilitato da piloti, manutentori, tester, ingegneri, la forza lavoro del programma e i nostri partner del settore che, insieme, garantiscono un funzionamento sicuro ed efficace del V-22”.

I recenti risultati del programma includono l’ultima variante del V-22, il CMV-22B, assegnato ai “Titans” del Fleet Logistics Multi-Mission Squadron 30, che ha completato la prima consegna di un F-35 engine alla USS Carl Vinson, insieme al paradrops con l’U.S. Navy’s parachuting team, “The Leap Frogs”, all’inizio dell’anno.

“Dal suo primo volo oltre 30 anni fa al raggiungimento di questo significativo flight-hour milestone, il V-22 ha una dimostrata eredità riguardo il mission success”, ha affermato Shane Openshaw, Boeing V-22 vice president and Bell Boeing V-22 deputy program director. “Mentre cerchiamo di ottimizzare il sostegno e il supporto futuri, le nostre partnership con i clienti e l’impegno per l’innovazione, la flessibilità e l’agilità garantiranno che costruiremo sulla capacità del velivolo di supportare qualunque cosa la missione richieda”.

(Ufficio Stampa Boeing)