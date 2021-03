Ryanair lancia sei nuove rotte da Treviso per l’estate 2021

Ryanair ha annunciato sei nuove rotte da Treviso verso Bristol, Alicante, Palma, Chania, Trapani (a partire da giugno) e Rodi (da luglio) come parte integrante dell’operativo estivo di Ryanair.

La rotta Treviso – Bristol avrà 4 voli settimanali, le altre 2 voli settimanali.

Chiara Ravara, Head of Sales & Marketing di Ryanair, ha detto: “Siamo lieti di annunciare sei nuove rotte da Treviso verso Bristol, Alicante, Palma, Chania, Rodi e Trapani, a partire da giugno/luglio come parte integrante del nostro operativo per l’estate italiana 2021.

Poiché le restrizioni legate al Covid cambiano continuamente, i clienti Ryanair possono ora prenotare la loro pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo”.

(Ufficio Stampa Ryanair)