News Brevi – 25.03.2021

SKY PERFECT JSAT SKY SIGLA CONTRATTO CON AIRBUS PER IL SATELLITE SUPERBIRD-9 – Perfect JSAT Corporation, principale operatore satellitare in Giappone e world leading Fixed Satellite Service provider, ha scelto Airbus per costruire Superbird-9, un fully digital in-orbit reconfigurable telecommunications satellite. Il satellite sarà basato sulla linea di prodotti OneSat standardizzata di Airbus. Airbus fornirà una soluzione chiavi in mano, compresa la progettazione e la produzione del veicolo spaziale Superbird-9, i servizi associati e il supporto per le operazioni in orbita e il segmento di terra, nonché una suite digitale avanzata per gestire il digital payload e operare le risorse satellitari. OneSat consentirà a SKY Perfect JSAT di sostituire una key broadcasting mission e di fornire contemporaneamente fully flexible HTS (High Throughput Satellite) services con performance migliori e un’esperienza rivoluzionaria per i propri clienti. Superbird-9 fornirà broadcast and broadband missions in Ku band, principalmente in Giappone e in Asia orientale. Apporterà flessibilità alla flotta SKY Perfect JSAT, consentendo di configurare, adattare e combinare le payload missions per soddisfare perfettamente le esigenze degli utenti finali. Eiichi Yonekura, SKY Perfect JSAT Holdings Representative Director, President & CEO, ha dichiarato: “Da quando abbiamo lanciato il primo satellite giapponese per comunicazioni commerciali nel 1989, abbiamo sempre sviluppato attività spaziali innovative, con più di 30 satelliti in orbita. Il nostro nuovo satellite Superbird-9, che dovrebbe iniziare il suo servizio nell’anno fiscale 2024, dispone di una tecnologia digitale altamente flessibile a bordo con una copertura in banda Ku ricca e variabile sui paesi dell’Asia orientale. Crediamo fermamente che Superbird-9 svolgerà un ruolo significativo nel fornire il nostro servizio di comunicazioni avanzate e nello sviluppo di nuove attività”. Jean-Marc Nasr, Head of Space Systems at Airbus, ha dichiarato: “Questo è un contratto fondamentale per Airbus in Giappone e segna la prima volta che un operatore di telecomunicazioni giapponese ordina un satellite dall’Europa. La scelta di JSAT per rafforzare la sua flotta di satelliti è una grande approvazione della tecnologia all’avanguardia al centro del nostro design OneSat”.

AMERICAN AIRLINES ANTICIPA IL PRESTITO DALL’U.S DEPARTMENT OF THE TRESAURY E RISOLVE IL LOAN AGREEMENT – American Airlines Group ha chiuso oggi il suo finanziamento precedentemente annunciato di $10 miliardi sostenuto dal programma AAdvantage e ha utilizzato una parte dei proventi per rimborsare anticipatamente il prestito garantito dall’U.S. Department of the Treasury. In tal modo, American ha risolto i suoi loan commitments ai sensi del secured loan agreement. Il Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act ha istituito una struttura di prestito garantito da $25 miliardi per le compagnie aeree statunitensi in risposta alla pandemia globale. Ad American sono stati assegnati $7,5 miliardi tramite il programma di prestito, con il programma AAdvantage promesso come garanzia. La durata dei prestiti nell’ambito della struttura era di circa cinque anni. American ha preso in prestito $550 milioni della struttura nel settembre 2020 e, secondo i termini del programma di prestito, ha emesso al Dipartimento del Tesoro warrant per acquistare fino a 4.396.483 azioni ordinarie American a $12,51 per azione. Ad oggi, American ha pagato in anticipo i $550 milioni e ha risolto il contratto di prestito. “Questo pagamento anticipato è un fulgido esempio dell’importanza del CARES Act”, ha affermato il presidente e CEO di American, Doug Parker. “Il nostro settore rischiava di chiudere un anno fa quando è stato approvato il CARES Act. Questa importante legislazione, compreso il programma di prestito garantito da 25 miliardi di dollari per le compagnie aeree, ha dimostrato che i nostri leader hanno compreso le sfide che la nostra economia deve affrontare e la loro rapida azione ha stabilizzato il nostro settore e mantenuto intatta la nostra forza lavoro. American non avrebbe potuto prendere in prestito $7,5 miliardi per il nostro programma AAdvantage durante l’incertezza del 2020, ma il CARES Act ha fornito il ponte che ci ha permesso di raccogliere in modo efficiente $10 miliardi attraverso i mercati pubblici all’inizio di questo mese. Non saremmo nella posizione in cui ci troviamo oggi senza quel sostegno bipartisan, ed è qualcosa che non daremo mai per scontato. Riconosciamo di avere la responsabilità di continuare a soddisfare in sicurezza le esigenze di trasporto del nostro paese e siamo lieti di aver fornito un solido ritorno ai contribuenti su questo prestito. Siamo entusiasti di sostenere la riapertura dell’economia mentre i nostri concittadini e vicini in tutto il mondo tornano nei cieli”.

ETIHAD AIRWAYS CONTINUA A RIPRENDERE GRADUALMENTE I SERVIZI – Etihad Airways incoraggia i residenti a godere di viaggi senza quarantena all’arrivo alle Seychelles e alle Maldive con il lancio della sua ultima vendita. Inoltre, mentre Etihad continua a riprendere gradualmente i servizi verso più destinazioni attraverso la sua rete globale, Nairobi ricomincerà il 4 maggio 2021 con un servizio bisettimanale. I voli da, per e via Abu Dhabi sono supportati dal programma di sanificazione e sicurezza completamente riprogettato della compagnia aerea, Etihad Wellness, che garantisce il mantenimento dei più elevati standard di igiene in ogni fase del viaggio del cliente. Per dare tranquillità agli ospiti e offrire un ulteriore livello di rassicurazione al viaggio, Etihad è l’unica compagnia aerea al mondo che richiede al 100% dei suoi passeggeri di mostrare un test PCR negativo prima della partenza e all’arrivo ad Abu Dhabi. Si consiglia a coloro che desiderano prenotare di visitare etihad.com e l’app per visualizzare le loro opzioni e di rimanere informati sui regolamenti di ingresso appropriati nella loro destinazione finale.

LEONARDO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI – Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi oggi sotto la presidenza di Luciano Carta, ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti in sede Ordinaria per i giorni 10 e 19 maggio 2021 (rispettivamente in prima e seconda convocazione), a cui gli Azionisti, ai sensi dell’art. 106 del D.L. n. 18/2020 come da ultimo prorogato dalla Legge n. 21/2021, potranno partecipare esclusivamente per il tramite del Rappresentate Designato. Oltre all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, l’Assemblea sarà chiamata a deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023. L’Assemblea degli Azionisti sarà inoltre chiamata a esprimersi, ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-ter e 6 del TUF, in ordine alla prima sezione (con voto vincolante) e alla seconda sezione (con voto non vincolante) della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata dall’odierno Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato altresì di sottoporre alla convocanda Assemblea, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF, la proposta di approvazione del nuovo Piano di Incentivazione a Lungo Termine per il management del Gruppo Leonardo.

AEROPORTO DI BERGAMO: AVVISO RIGUARDO LA VIP LOUNGE – L’Aeroporto di Milano Bergamo informa: “A seguito delle nuove restrizioni di viaggio per contenere la diffusione del Covid-19 e della conseguente significativa cancellazione dei voli dall’Aeroporto di Milano Bergamo, la Sala Vip situata prima dei controlli di sicurezza riaprirà il 30 aprile 2021”.

EGO AIRWAYS: INIZIATIVA PER SCEGLIERE I NOMI DEI NUOVI AEREI – EGO Airways informa: “Abbiamo due aerei in arrivo. Nuovi compagni di volo per il nostro primo aeromobile, Martina. Ma come li potremmo chiamare? Per scegliere il nome abbiamo pensato di chiedere aiuto ad alcuni personaggi famosi. Dal 24 marzo al 10 aprile gli influencer coinvolti potranno pubblicare un post o una storia su Instagram o Facebook con l’hashtag #EGOname e taggando @egoairways. E voi come potrete partecipare? Mettendo un like al vostro post preferito. Seguite i nostri social per decidere il nomi dei nuovi aerei EGO Airways. #EGOname, il nome del prossimo aereo lo scegli tu”.