IATA pubblica il 2020 Safety Report

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato la pubblicazione del 2020 Safety Report e ha rilasciato i dati riguardo le 2020 safety performance della commercial airline industry.

Il numero totale di accidents è diminuito da 52 nel 2019 a 38 nel 2020.

Il numero totale di fatal accidents è diminuito da 8 nel 2019 a 5 nel 2020.

L’all accident rate è stato di 1,71 incidenti per milione di voli. Questo è superiore al 5-year (2016-2020) average rate, che è di 1,38 incidenti per milione di voli.

Lo IATA member airlines accident rate è stato di 0,83 per milione di voli, un miglioramento rispetto al 5-year average rate di 0,96.

Le total flight operations sono diminuite del 53% a 22 milioni nel 2020.

Il fatality risk è rimasto invariato rispetto al five-year average a 0,13.

Con un fatality risk di 0,13 per l’air travel, in media, una persona dovrebbe viaggiare in aereo ogni giorno per 461 anni prima di subire un incidente con almeno un decesso. In media, una persona dovrebbe viaggiare ogni giorno per 20.932 anni per subire un 100% fatal accident.

“Volare è sicuro, anche se l’industria ha fatto un passo indietro rispetto alle performance nel 2020. La grave riduzione del numero di voli ha amplificato l’impatto di ogni incidente quando calcoliamo i ratei. Ma i numeri non mentono e non permetteremo che questo diventi una tendenza. Ci concentreremo ancora di più sulla sicurezza durante questo periodo di operazioni ridotte e con la ricostruzione dei flight schedules quando il mondo riaprirà”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

Per la prima volta in più di 15 anni non si sono verificati Loss of Control Inflight (LOC-I) accidents, che hanno rappresentato la quota maggiore di vittime dal 2016. “La mancanza di tali eventi nel 2020 è stato uno sviluppo positivo. Tuttavia, sulla base dei rapporti iniziali delle indagini sulla tragica perdita del Sriwijaya Air SJ 182 all’inizio del 2021, dobbiamo continuare a imparare e migliorare”, ha affermato de Juniac.

Il global average hull loss rate è leggermente aumentato nel 2020 rispetto al five-year average (2016-2020), nonostante il miglioramento in cinque regioni. Sei regioni hanno mostrato un miglioramento o nessun deterioramento nel turboprop hull loss rate nel 2020 rispetto alle rispettive medie quinquennali. Gli incidenti che hanno coinvolto aeromobili turboelica hanno rappresentato il 29% di tutti gli accidents e il 40% dei fatal accidents nel 2020.

Safety in Africa

Le compagnie aeree con base nell’Africa subsahariana hanno subito sei incidenti lo scorso anno, due dei quali mortali, in entrambi sono coinvolti aerei turboelica. Si tratta dello stesso numero di incidenti mortali verificatisi nel 2019, tuttavia il fatality risk è aumentato a causa del minor numero di voli l’anno scorso. Nel 2020 non si sono verificati hull loss accidents che hanno coinvolto jet aircraft.

L’attenzione in Africa continua a concentrarsi sull’accelerazione dell’attuazione degli International Civil Aviation Organization’s (ICAO) safety-related standards and recommended practices (SARPS). A fine anno 2020, circa 28 paesi africani (61% del totale) avevano almeno il 60% di SARPS implementation, invariata rispetto al 2019. “Pur riconoscendo le straordinarie sfide nel 2020 che hanno toccato tutti gli aspetti dell’aviazione, speriamo di vedere ulteriore movimento in questo numero man mano che la pandemia si allontana”, ha detto de Juniac

IATA continua inoltre a lavorare a stretto contatto con tutte le principali parti interessate nella regione. IATA e l’African Airlines Association (AFRAA) hanno unito le forze con la African Civil Aviation Commission (AFCAC) su un progetto di sicurezza triennale per fornire supporto tecnico agli operatori aerei africani degli stati parte del Single Africa Air Transport Market (SAATM), per garantire il raggiungimento e il mantenimento degli standard globali di sicurezza aerea.

Safety in CIS

Le compagnie aeree con base nella CIS region non hanno subito fatal accidents nel 2020, il che è un miglioramento significativo rispetto al 2019. Il jet hull loss rate per le CIS airlines nel 2020 è migliorato rispetto al 2019 ma in declino rispetto al five-year average 2016-2020 ed è stato il più alto tra le regioni. Le CIS airlines non hanno subito turboprop hull loss accidents nel 2020, un miglioramento significativo rispetto al 2019 e al five-year average.

IATA Operational Safety Audit (IOSA)

L’all accident rate per compagnie aeree nel registro IOSA è stato quasi tre volte migliore di quello delle compagnie aeree non IOSA per il 2020 (1,20 contro 3,29). Il 2016-2020 average of IOSA airlines versus non-IOSA airlines era più del doppio (0,99 contro 2,32). Tutte le IATA member airlines sono tenute a mantenere la loro IOSA registration. Ci sono attualmente 438 compagnie aeree nello IOSA Registry, di cui 142 sono non-IATA Members.

Fatality Risk

Il fatality risk misura l’esposizione di un passeggero o dell’equipaggio a un incidente catastrofico senza sopravvissuti. Il calcolo del fatality risk non tiene conto delle dimensioni degli aeromobili o di quanti erano a bordo. Ciò che viene misurata è la percentuale di vittime tra le persone a bordo.

(Ufficio Stampa IATA)