News Brevi – 26.03.2021

DELTA OFFRE PIU’ SERVIZI VERSO L’ISLANDA, PRIMA DESTINAZIONE IN EUROPA APERTA AGLI AMERICANI VACCINATI – A partire da maggio, i clienti Delta potranno ancora una volta godere di un collegamento continuo da tre hub statunitensi ai paesaggi dell’Islanda. Delta lancerà un nuovo servizio giornaliero dal Boston Logan International Airport (BOS) al Keflavík International Airport (KEF) a partire dal 20 maggio, oltre a riprendere il servizio giornaliero dal John F. Kennedy International Airport (JFK) il 1° maggio e il servizio giornaliero da Minneapolis-Saint Paul International Airport (MSP) il 27 maggio. Quest’ultima pietra miliare nella rete in crescita della compagnia aerea segue la recente esenzione da parte dell’Islanda degli americani completamente vaccinati dal divieto di viaggi non essenziali e altre restrizioni, come i requisiti di test e quarantena, rendendola la prima destinazione leisure in Europa facilmente accessibile ai viaggiatori statunitensi dall’inizio della pandemia. “Sappiamo che i nostri clienti sono ansiosi di tornare in sicurezza nel mondo, compresa l’esplorazione di una delle più belle destinazioni all’aperto del mondo”, ha affermato Joe Esposito, S.V.P. – Network Planning. “Con l’aumentare della fiducia nei viaggi, speriamo che più paesi continuino a riaprire ai viaggiatori vaccinati, il che significa maggiori opportunità per ricollegare i clienti alle persone e ai luoghi che contano di più”. I clienti che viaggiano in Islanda saranno tenuti a fornire una prova della vaccinazione completa o del recupero da COVID-19. Ai viaggiatori che tornano negli Stati Uniti sarà richiesto comunque un test COVID-19 negativo e potranno trovare un luogo nelle vicinanze con la testing resource dedicata di Delta per i viaggi internazionali. Il servizio quotidiano BOS-KEF di Delta sarà operato con Boeing 757-200 da 193 posti, con servizio Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. I clienti che viaggiano tra JFK e KEF possono usufruire del servizio Delta One con sedili reclinabili sull’aereo Boeing 757-200 da 168 posti, che include anche Delta Comfort+ e Main Cabin. Il servizio MSP-KEF sarà operato dal Boeing 757-200 da 193 posti, con Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin service. Tutti i servizi Delta in Islanda sono operati in collaborazione con i partner Air France-KLM e Virgin Atlantic.

ADRIAN DUNNE NOMINATO EXECUTIVE VICE PRESIDENT OPERATIONS IN NORWEGIAN – Adrian Dunne entrerà a far parte di Norwegian come nuovo EVP Operations della compagnia. Dunne ha più di trent’anni di esperienza come leader nel settore dell’aviazione. “Sono molto lieto di dare il benvenuto a bordo ad Adrian Dunne. Ci stiamo preparando per un ambiente altamente competitivo dopo la pandemia e sono fiducioso che la sua esperienza nel settore unita alla sua lunga esperienza come leader focalizzato sulle persone rappresenterà un prezioso contributo al nostro team”, ha affermato Jacob Schram, CEO di Norwegian. I primi 16 anni della sua carriera nel settore dell’aviazione Dunne li ha trascorsi con Aer Lingus, dove ha ricoperto vari incarichi, tra cui la gestione di tutte le operazioni della compagnia aerea presso l’aeroporto di Heathrow a Londra e Dublino. In seguito, ha ricoperto posizioni manageriali con Ryanair negli ultimi 15 anni, tra cui Director of Ground Operations and Director of Operations. “Norwegian è una compagnia aerea ambiziosa e innovativa, con i suoi clienti e dipendenti al centro di tutto ciò che fanno. Non vedo l’ora di contribuire al futuro successo della compagnia, in un momento in cui l’intera industria aeronautica subirà cambiamenti significativi”, ha affermato Adrian Dunne. Dunne subentrerà a Johan Gauermann, che è stato nominato interim head of Operations nel giugno 2020. Gauermann continuerà ad agire come interim fino a futuro avviso e tornerà al suo ruolo permanente di SVP Flight Operations quando Dunne assumerà il ruolo di nuovo EVP Operations. Adrian Dunne avrà la sua base presso il Norwegian headquarters fuori Oslo. La data di inizio sarà annunciata a tempo debito.

ANA HOLDINGS ANNUNCIA UN NUOVO BUSINESS PLAN – ANA HOLDINGS sta portando avanti i piani per garantire la crescita futura rafforzando il proprio non-aviation business attraverso la riorganizzazione delle group companies. Il 1° aprile 2021, ANA X Co., Ltd. (di seguito “ANA X”) amplierà il proprio platform business e le operazioni di ANA Sales Co., Ltd. saranno trasformate con il lancio di ANA Akindo Ltd. (di seguito “ANA Akindo”), che lavorerà per far crescere l’ANA business network in tutto il Giappone. “Riconosciamo che rimanere competitivi e sforzarsi di essere il leader nell’attuale contesto imprenditoriale richiede di avventurarsi in nuove opportunità e mercati e intraprendere azioni rapide”, ha affermato Shinichi Inoue, President and CEO of ANA X. “Mentre cerchiamo modi per fornire valore alla vita quotidiana delle persone e far progredire la loro attività, è chiaro che investire risorse in una vasta gamma di servizi aziendali è una necessità assoluta. Sono orgoglioso di far parte di un team che comprende l’enorme potenziale di data and digital tools per migliorare ogni aspetto della nostra società”. “ANA ha sempre cercato di mettere in contatto le persone e siamo entusiasti di espandere e approfondire i nostri legami con le regioni del Giappone e di collaborare con una varietà di aziende”, ha affermato Seiichi Takahashi, President and CEO of ANA Akindo. Con la nuova ANA Super (all-inclusive) app – che sarà disponibile già nel FY 2022 – ANA Akindo e ANA X consentiranno agli utenti di accumulare e utilizzare miglia in più località del mondo reale e online. Il collegamento delle interazioni nel mondo reale e virtuale assume maggiore importanza poiché ANA lavora per costruire un mileage-based ecosystem. Lo scopo principale di ANA X, che si concentrerà sulla digitalizzazione delle attività di ANA, sarà quello di fornire l’esperienza di viaggio ideale attraverso la fornitura di un servizio senza interruzioni che consentirà agli utenti di effettuare prenotazioni, acquistare viaggi e trovare informazioni su ristoranti, intrattenimento e shopping, tutto con un’unica app.

SPACE CENTER HOUSTON E BOEING INSIEME PER ISPIRARE LA PROSSIMA GENERAZIONE DI ESPLORATORI – Oggi lo Space Center Houston ha riconosciuto Boeing per il suo impegno e il generoso supporto nel fornire alla prossima generazione di esploratori autentiche esperienze di apprendimento scientifico. Dal 1992 Boeing ha investito più di 2 milioni di dollari nello Space Center Houston per finanziare programmi che ispirano giovani ed educatori attraverso l’istruzione scientifica, tecnologica, ingegneristica e matematica (STEM). Insieme, Space Center Houston e Boeing alimentano il percorso STEM locale. L’annuncio di oggi ha coinciso anche con una speciale opportunità di incontro e accoglienza per gli studenti dell’area di Houston. Per aiutare a stabilire il collegamento con il mondo reale, studentesse di tutta Houston si sono incontrate con i leader dell’industria spaziale per condividere riflessioni sulla loro ricerca scientifica come parte del loro apprendimento pratico, attraverso l’iniziativa Girls STEM Pathway, presentata da Boeing. Lo Space Center Houston ha anche svelato una nuova segnaletica che riconosce Boeing per il suo sostegno al complesso espositivo Independence Plaza. Con il supporto di Boeing, il centro ha aperto l’Independence Plaza nel 2016, il più grande progetto del centro da quando ha aperto i battenti. E’ l’unico posto al mondo in cui gli ospiti possono entrare nell’original shuttle carrier aircraft, un Boeing 747 modificato, sul quale è montata una replica ad alta fedeltà dello space shuttle. “Il supporto di lunga data di Boeing ci ha permesso di preparare gli studenti per i lavori di domani”, ha affermato William T. Harris, presidente e CEO dello Space Center Houston. “Il loro generoso investimento e collaborazione nell’apprendimento delle scienze offre a persone di tutte le età esperienze di apprendimento coinvolgenti”. Grazie in parte al supporto continuo di Boeing, i programmi educativi dello Space Center Houston hanno avuto un impatto su più di 250.000 studenti e insegnanti ogni anno da tutto il mondo. “Tutti noi in Boeing riconosciamo la necessità di ispirare l’esplorazione nella prossima generazione di studenti perché è la comprensione dell’ignoto che rende possibile il progresso per tutti noi”, ha affermato John Mulholland, Boeing vice president and program manager for the International Space Station. “È stato un piacere collaborare con Space Center Houston sin dall’inizio, come luogo in cui le famiglie possono ispirarsi, accendendo quella spinta a realizzare grandi cose”.

FIRST CLASS DINING A CASA CON BRITISH AIRWAYS – I viaggiatori che vogliono provare le delizie culinarie di un first class dining possono farlo da casa grazie a una nuova partnership tra British Airways, Feast Box e DO & CO. La compagnia aerea ha collaborato con il suo premium catering partner DO & CO e Feast Box, un fornitore di internationally inspired recipe boxes, per creare un limited-edition cook-at-home meal kit che rispecchi la British Airways’ First cabin dining experience. Ogni meal kit include un four-course menu ispirato al cibo servito nella First cabin di British Airways. I clienti possono scegliere piatti vegetariani, di pesce e di carne nel loro kit. Riceveranno gli ingredienti completi – come quelli utilizzati nella First cabin – per cucinare il pasto a casa, insieme a un foglio di ricette e una scheda informativa sotto forma di passaporto. I kit per i pasti possono essere ordinati su feastbox.co.uk/britishairways. Hamish McVey, Head of Brands and Marketing presso British Airways, ha dichiarato: “Ci auguriamo che questa esclusiva First experience permetta ai nostri clienti che si sono persi i voli di godere di un’esperienza culinaria straordinaria a casa. British Airways, Feast Box e DO & CO sono molto orgogliosi di offrire una cucina internazionale di alta qualità e, sebbene possa sembrare un po’ diverso essere consegnato alla porta di un cliente piuttosto che a 38.000 piedi, speriamo che sia altrettanto eccitante”.

QANTAS LANCIA TRE GIORNI DI ‘POINTS PLANES’ – Qantas e Jetstar offrono Frequent Flyers Classic Flight Reward seats per i primi tre giorni di viaggio quando si aprirà la two-way trans-Tasman bubble. Una volta confermata la data di inizio, migliaia di posti in tutte le cabine saranno disponibili per essere prenotati come Classic Flight Rewards durante il periodo di viaggio di 72 ore. I clienti possono anche pagare per questi posti. Qantas e Jetstar aggiungeranno molti più voli tra l’Australia e la Nuova Zelanda su una serie di rotte, volando verso tutte le sue destinazioni pre-COVID. Qantas Frequent Flyer aggiungerà anche il 50% in più di posti Classic Reward sui voli trans-Tasman di Qantas per il resto dell’anno. Il CEO di Qantas Loyalty, Olivia Wirth, ha affermato: “I nostri membri hanno accumulato punti durante il COVID proprio per queste opportunità e vogliamo contribuire a rendere più facile salire su uno dei primi voli internazionali. Ecco perché ogni posto su ogni volo Qantas e Jetstar per i primi tre giorni di apertura della travel bubble sarà Classic Flight Rewards”.