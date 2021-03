Bombardier consegna il 50° Global 7500

Bombardier ha annunciato di aver consegnato il 50° velivolo Global 7500. La pietra miliare è stata raggiunta poiché la produzione del velivolo continua a maturare e poiché le performance in servizio continuano a fornire livelli molto elevati di affidabilità.

La 50° consegna del business jet Global 7500 segue un 2020 di successo, in cui Bombardier ha consegnato 35 di questi velivoli, comprese le consegne record di 16 aerei nel quarto trimestre. Bombardier continua a ricevere un forte interesse per il business jet Global 7500 e l’attività degli ordini è robusta in tutto il mondo.

“L’aereo Global 7500 non ha rivali sul mercato”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier. “Fornisce una combinazione impareggiabile di velocità, range, comfort e affidabilità, rendendolo sia il fiore all’occhiello del settore sia un motore chiave della nostra strategia di crescita. Mentre segniamo questo traguardo di consegna, voglio riconoscere e ringraziare i molti dipendenti di talento che hanno supportato lo sviluppo e il lancio di questo velivolo, nonché coloro che attualmente lavorano al programma e supportano i nostri clienti sul campo. Il livello mondiale di lavorazione e tecnologia presenti in ogni velivolo continua a guidare la forte domanda del mercato e il riconoscimento a livello di settore”.

“Dalla sua entrata in servizio alla fine del 2018, il business jet Global 7500 ha dimostrato un dispatch reliability rate del 99,7% e ha dimostrato di essere l’aereo con le performance più elevate del settore, completando vari record di velocità chiave e voli impegnativi, inclusa la city-pair più lunga volata da un purpose-built business aircraft, collegando Sydney e Detroit senza scalo. Nel suo anno di servizio inaugurale, il velivolo ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il 2019 Aviation Week Grand Laureate Award, il 2019 Robb Report Best of the Best Business Jet of the Year Award e il 2018 Red Dot Award for Product Design.

Grazie al design e alle performance superiori, il velivolo Global 7500 è l’ammiraglia del settore, ridefinendo l’esperienza dei business aircraft. Con quattro distinti spazi abitativi più una crew rest area dedicata, è unico tra i business jet per spaziosità, comfort, flessibilità di design altamente personalizzata e innovazioni brevettate della cabina.

L’ala avanzata del velivolo Global 7500 è stata concepita per ottimizzare velocità, range e controllo e garantire un volo fluido. Il design dell’ala offre inoltre steep approach capability and short-field performance. Con la sua long-range capability di 7.700 miglia nautiche (14.260 km) a M0,85, può trasportare otto passeggeri senza scalo da New York a Hong Kong e da Singapore a San Francisco”, afferma Bombardier.

Tra le sue numerose distinzioni, il velivolo Global 7500 è anche il primo business jet ad avere una Environmental Product Declaration (EPD), che fornisce informazioni dettagliate sull’impronta ambientale del ciclo di vita del velivolo. L’aereo Global 7500 è il primo business jet concepito con questo approccio e riflette l’impegno di Bombardier nella sua strategia globale di sostenibilità ambientale.

