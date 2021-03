Qatar Airways annuncia il summer schedule, con piani per espandere il network ad oltre 140 destinazioni

Qatar Airways annuncia il suo summer schedule, mantenendo la sua posizione di principale vettore internazionale che fornisce connettività globale. Al culmine della IATA Summer Season, il vettore nazionale dello Stato del Qatar prevede di operare oltre 1.200 voli settimanali verso più di 140 destinazioni.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di guidare il recupero dell’aviazione internazionale, implementando i più elevati standard di bio-sicurezza e igiene e investendo nelle ultime innovazioni per semplificare i viaggi e ripristinare la fiducia dei passeggeri durante il periodo più impegnativo nella storia dell’aviazione.

Non avendo mai smesso di volare durante la pandemia, abbiamo utilizzato la nostra impareggiabile esperienza e una flotta moderna ed efficiente in termini di consumo di carburante per operare una rete sostenibile e affidabile su cui i nostri passeggeri, partner commerciali e clienti aziendali possono fare affidamento. Continuiamo inoltre a offrire il più grande international network, compreso il lancio di sette nuove destinazioni, per fornire la connettività di cui hanno bisogno i nostri passeggeri e clienti cargo.

Poiché il lancio globale del vaccino inizia a prendere ritmo, non vediamo l’ora di un graduale allentamento delle restrizioni per tutto il 2021 e di dare il benvenuto a bordo ai nostri milioni di passeggeri”.

Qatar Airways Cargo ha svolto un ruolo fondamentale nel mantenere un programma affidabile su tutta la rete di destinazioni. Dall’inizio della pandemia, Qatar Airways ha aiutato a trasportare oltre 500.000 tonnellate di forniture mediche e ha consegnato più di 15.000.000 di dosi di vaccini COVID-19 in oltre 20 paesi. Il vettore cargo continua a concentrarsi sul supporto delle attività dei propri clienti e sull’abilitazione del commercio globale, supportando le regioni interessate in tutto il mondo.

Qatar Airways continua ad espandere la sua rete di destinazioni, offrendo più voli per destinazioni internazionali rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea. Entro la metà dell’estate 2021, Qatar Airways prevede di ricostruire la sua rete verso oltre 140 destinazioni, di cui 23 in Africa, 14 nelle Americhe, 43 in Asia-Pacifico, 43 in Europa e 19 in Medio Oriente. Molte città saranno servite con un programma intenso, con frequenze giornaliere o più.

Destinazioni Qatar Airways al culmine della IATA Summer Season 2021 (soggette ad approvazione normativa):

Africa

Abuja (ABV), Accra (ACC), Addis Ababa (ADD), Alexandria (HBE), Algiers (ALG), Cairo (CAI), Cape Town (CPT), Casablanca (CMN), Dar Es Salaam (DAR), Djibouti (JIB), Durban (DUR), Entebbe (EBB), Johannesburg (JNB), Kigali (KGL), Kilimanjaro (JRO), Lagos (LOS), Luanda (LAD), Maputo (MPM), Mogadishu (MGQ), Nairobi (NBO), Seychelles (SEZ), Tunis (TUN), Zanzibar (ZNZ).

Americas

Atlanta (ATL), Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas (DFW), Houston (IAH), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), Montreal (YUL), New York (JFK), Philadelphia (PHL), San Francisco (SFO), Sao Paulo (GRU), Seattle (SEA), Washington D.C. (IAD).

Asia-Pacific

Adelaide (ADL), Ahmedabad (AMD), Amritsar (ATQ), Auckland (AKL), Bali (DPS), Bangalore (BLR), Bangkok (BKK), Brisbane (BNE), Calicut (CCJ), Cebu (CEB), Chennai (MAA), Clark (CRK), Colombo (CMB), Dhaka (DAC), Goa (GOI), Guangzhou (CAN), Hangzhou (HGH), Hanoi (HAN), Ho Chi Minh City (SGN), Hong Kong (HKG), Hyderabad (HYD), Islamabad (ISB), Jakarta (CGK), Karachi (KHI), Kathmandu (KTM), Kochi (COK), Kolkata (CCU), Kuala Lumpur (KUL), Lahore (LHE), Male (MLE), Manila (MNL), Melbourne (MEL), Mumbai (BOM), New Delhi (DEL), Perth (PER), Peshawar (PEW), Phuket (HKT), Seoul (ICN), Singapore (SIN), Sialkot (SKT), Sydney (SYD), Tokyo Narita (NRT), Trivandrum (TRV).

Europe

Adana (ADA), Amsterdam (AMS), Antalya (AYT), Ankara (ESB), Athens (ATH), Baku (GYD), Barcelona (BCN), Belgrade (BEG), Berlin (BER), Bodrum (BJV), Brussels (BRU), Bucharest (OTP), Budapest (BUD), Copenhagen (CPH), Dublin (DUB), Edinburgh (EDI), Frankfurt (FRA), Helsinki (HEL), Istanbul (IST), Istanbul Sabiha (SAW), Izmir (ADB), Kiev (KBP), Larnaca (LCA), London (LHR), London Gatwick (LGW), Madrid (MAD), Manchester (MAN), Milan (MXP), Moscow (DME), Munich (MUC), Mykonos (JMK), Oslo (OSL), Paris (CDG), Prague (PRG), Rome (FCO), Sofia (SOF), Stockholm (ARN), Tbilisi (TBS), Vienna (VIE), Warsaw (WAW), Yerevan (EVN), Zagreb (ZAG), Zurich (ZRH).

Middle East

Abu Dhabi (AUH), Amman (AMM), Baghdad (BGW), Basra (BSR), Beirut (BEY), Dammam (DMM), Dubai (DXB), Erbil (EBL), Isfahan (IFN), Jeddah (JED), Kuwait (KWI), Mashhad (MHD), Muscat (MCT), Najaf (NJF), Riyadh (RUH), Salalah (SLL), Shiraz (SYZ), Sulaymaniyah (ISU), Tehran (IKA).

(Ufficio Stampa Qatar Airways)