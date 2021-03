Cathay Pacific lancia la nuova opzione Miles Plus Cash

Miles Plus Cash è la nuova opzione di pagamento di Cathay Pacific che, in fase di prenotazione sul sito, offre ai propri clienti la flessibilità di acquistare un biglietto utilizzando una combinazione di Asia Miles e contanti.

A partire dal 30 marzo, i viaggiatori che acquisteranno online i biglietti, potranno accumulare nuove miglia pagando con quelle già possedute e guadagnare punti Club sul biglietto.

Con Miles Plus Cash, i clienti possono prenotare il loro posto preferito sul volo – non solo di Cathay Pacific ma anche delle compagnie aeree partner – con il vantaggio della conferma immediata, avendo una scelta molto più ampia della disponibilità di posti e con una spesa minima per ogni prenotazione di sole 5.000 miglia.

Simon Large, Director Customer di Cathay Pacific, ha commentato: “Comprendiamo che i viaggi internazionali siano attualmente sottotono, ma sono fiducioso che, una volta che le condizioni miglioreranno, ci sarà un’incremento notevole della domanda per ritornare a viaggiare. Crediamo che questa nuova possibilità di utilizzare le Miglia per acquistare il proprio posto in volo e avere la conferma immediata sarà estremamente preziosa e apprezzata.

Siamo sempre alla ricerca di nuovi metodi che rendano più semplice la possibilità per i nostri clienti di guadagnare e usufruire delle Miglia in modo agevole e flessibile: Miles Plus Cash ne è un eccellente esempio. Si tratta di una funzione molto utile che crediamo renda la pianificazione e l’acquisto del viaggio molto più facile, dando l’ottima opzione di utilizzare le Miglia e guadagnarne altre per gli acquisti futuri”.

Dopo aver selezionato il volo e il posto su cathaypacific.com, c’è una barra di scorrimento che permette ai viaggiatori di decidere in tutta flessibilità quante Miglia esattamente vogliono spendere, da un minimo di 5.000 miglia all’intero costo del biglietto.

Per ulteriori informazioni su Miles Plus Cash, visitare il sito: https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT/book-a-trip/book-flights/miles-plus-cash.html.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific Airways)